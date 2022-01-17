«Трагедия Макбета» Джоэла Коэна. Зачем сегодня снимать Шекспира

В новом выпуске подкаста «Крупным планом» редактор Кинопоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов обсуждают первый сольный фильм старшего из братьев Коэн и спорят, подходят ли Дензел Вашингтон и Фрэнсис МакДорманд на главные роли.

В этом эпизоде мы советуем итальянскую мелодраму «Мартин Иден» — экранизацию романа Джека Лондона, чье действие перенесено в Неаполь середины-конца XX века. Фильм участвовал в Венецианском кинофестивале 2019 года, а исполнитель главной роли Лука Маринелли получил на нем Кубок Вольпи.

Фильм «Мартин Иден» можно посмотреть на Кинопоиске по подписке Плюс по этой ссылке.

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