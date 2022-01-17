«Трагедия Макбета» Джоэла Коэна. Зачем сегодня снимать Шекспира

Почему «Трагедия Макбета» для создателя «Фарго» Джоэла Коэна — это идеальный материал, а не внезапный поворот в карьере? И что нового режиссер находит в этом классическом тексте? Какие вообще существуют стратегии адаптации классической драматургии и литературы? И насколько важно, что Макбета здесь играет актер-афроамериканец?
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В новом выпуске подкаста «Крупным планом» редактор Кинопоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов обсуждают первый сольный фильм старшего из братьев Коэн и спорят, подходят ли Дензел Вашингтон и Фрэнсис МакДорманд на главные роли.
В этом эпизоде мы советуем итальянскую мелодраму «Мартин Иден» — экранизацию романа Джека Лондона, чье действие перенесено в Неаполь середины-конца XX века. Фильм участвовал в Венецианском кинофестивале 2019 года, а исполнитель главной роли Лука Маринелли получил на нем Кубок Вольпи.
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Экранизации пьесы «Макбет», упомянутые в выпуске
«Макбет» (1948, реж. Орсон Уэллс) — театрализованная экспрессионистская постановка с мощной ролью Орсона Уэллса. Как обычно у режиссера, съемки сопровождались проблемами с бюджетом, и оригинальная, непродюсерская версия фильма появилась только в 1980-е.
«Трон в крови» (1957, реж. Акира Куросава) — стилизация под дзидайгэки, кино о самураях, с отсылками к театру Но. Действие трагедии Шекспира перенесено в средневековую Японию, а оригинальный текст, включая монологи и роль леди Макбет, сильно изменены.
«Макбет» (1971, реж. Роман Полански) — осовремененная версия с ярким киноязыком и отсылками к движению хиппи. Исполнители главных ролей молодые, а сцену убийства леди Макдуф можно считать переосмыслением режиссером убийства его беременной жены Шэрон Тейт бандой Мэнсона.
«Макбет» (2015, реж. Джастин Курзель) — реалистичная экранизация Шекспира. В главных ролях — Майкл Фассбендер и Марион Котийяр. Исходное событие для всего действия — смерть новорожденного ребенка Макбета и леди Макбет и начавшийся у них посттравматический синдром.
Авторы: Даулет Жанайдаров, Всеволод Коршунов