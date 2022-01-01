Как изменились герои и костюмы «Вестсайдской истории» за 60 лет

«Ромео и Джульетта» XX века

Культовый мюзикл Леонарда Бернстайна и Стивена Сондхайма стал, по признанию Стивена Спилберга, первым произведением поп-музыки, которое он услышал дома и сразу влюбился (до этого он рос на классике). В основе истории — шекспировский сюжет «Ромео и Джульетты», перенесенный на улицы Нью-Йорка конца 1950-х. Изначально авторы хотели рассказать историю противостояния католиков и евреев в Нижнем Ист-Сайде, но от этой идеи отказались, чтобы не вызывать ассоциаций с бродвейской комедией 1920-х «Ирландская роза Эйби» про любовь католички и иудея. Поэтому в мюзикле сталкиваются молодые ребята из банд «Ракеты» (потомки европейских иммигрантов) и «Акулы» (пуэрториканцы), а конфликт за территорию разворачивается на фоне муниципальной реновации западных кварталов Манхэттена.

Таким образом, Бернстайн и Сондхайм перевернули представление о мюзикле как о чисто развлекательном феномене и наполнили его актуальным социальным содержанием. Тони, бывший член «Ракет», и Мария, сестра лидера «Акул», влюбляются друг в друга, и их запретное в глазах родных и друзей чувство ведет сюжет к трагической развязке. Гениальная музыка Леонарда Бернстайна, проникновенная и остроумная лирика Стивена Сондхайма, новаторская хореография Джерома Роббинса обеспечили постановке невероятный успех как среди критиков, так и среди зрителей.