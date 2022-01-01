Как изменились герои и костюмы «Вестсайдской истории» за 60 лет

«Вестсайдская история» Стивена Спилберга собрала восторженную прессу и три «Золотых глобуса», включая награду в номинации «Лучшая комедия или мюзикл». Высока вероятность, что ей достанется и одна из оскаровских премий. Историк кинокостюма Катерина Крупнова сравнила образы из классической ленты 1961 года и спилберговской версии мюзикла.
«Ромео и Джульетта» XX века
Культовый мюзикл Леонарда Бернстайна и Стивена Сондхайма стал, по признанию Стивена Спилберга, первым произведением поп-музыки, которое он услышал дома и сразу влюбился (до этого он рос на классике). В основе истории — шекспировский сюжет «Ромео и Джульетты», перенесенный на улицы Нью-Йорка конца 1950-х. Изначально авторы хотели рассказать историю противостояния католиков и евреев в Нижнем Ист-Сайде, но от этой идеи отказались, чтобы не вызывать ассоциаций с бродвейской комедией 1920-х «Ирландская роза Эйби» про любовь католички и иудея. Поэтому в мюзикле сталкиваются молодые ребята из банд «Ракеты» (потомки европейских иммигрантов) и «Акулы» (пуэрториканцы), а конфликт за территорию разворачивается на фоне муниципальной реновации западных кварталов Манхэттена.
Таким образом, Бернстайн и Сондхайм перевернули представление о мюзикле как о чисто развлекательном феномене и наполнили его актуальным социальным содержанием. Тони, бывший член «Ракет», и Мария, сестра лидера «Акул», влюбляются друг в друга, и их запретное в глазах родных и друзей чувство ведет сюжет к трагической развязке. Гениальная музыка Леонарда Бернстайна, проникновенная и остроумная лирика Стивена Сондхайма, новаторская хореография Джерома Роббинса обеспечили постановке невероятный успех как среди критиков, так и среди зрителей.
Бродвейская премьера состоялась в 1957 году, когда Спилбергу было 10 лет. Спектакль шел 732 раза, номинировался на шесть театральных премий «Тони» и получил две, уступив главную награду более традиционной постановке «Музыкальный человек». Неудивительно, что голливудские продюсеры захотели перенести бродвейский хит на большой экран. Киноверсия получила рекордные для мюзикла десять «Оскаров». Но не обошлось без типичных для Голливуда той поры компромиссов: пуэрториканцев играли загримированные белые актеры, а вокальные партии ведущих исполнителей были перезаписаны профессиональными певцами, так называемыми ghost singers.
«Вестсайдская история», 1961: шекспировская мода
За костюмы в первой театральной и экранной версиях «Вестсайдской истории» отвечала Ирен Шарафф, легенда Бродвея и Голливуда, лауреатка пяти «Оскаров» и премии «Тони», любимая художница по костюмам Элизабет Тейлор. В ее фильмографии было множество знаменитых картин: «Встреть меня в Сент-Луисе», «Американец в Париже», «Клеопатра», «Король и я», «Смешная девчонка», «Хэлло, Долли!». В честь Шарафф названа награда Фонда развития театра, которая с 1993 года вручается дизайнерам, добившимся особых карьерных высот. За костюмы к бродвейской постановке «Вестсайдской истории» художница была номинирована на премию «Тони», а за фильм удостоилась награды Американской киноакадемии.
Перед Ирен Шарафф стояла амбициозная задача создать костюмы, которые бы отражали реальную уличную моду, а не просто выглядели красиво. При этом одежда должна была позволять актерам свободно выполнять самые сложные танцевальные элементы.
Для бродвейской постановки художница разработала особый дизайн джинсов стоимостью 75 долларов за пару (около 200 долларов в пересчете на сегодня), вопреки предложению продюсеров сделать коллаборацию с Levi Strauss, которые могли бы предоставить свою продукцию бесплатно за упоминание в программке. Голубые джинсы Шарафф были из особой ткани, которую сначала замачивали, потом окрашивали, фактурили. Все этапы повторяли неоднократно, в результате чего художница добивалась тончайших оттенков голубого, создававших, по ее словам, «энергичный эффект реалистичности».
Как в сценических, так и в экранных костюмах Шарафф отразила параллель между одеждой членов уличных банд и городских подростков и нарядами шекспировской поры. По ее словам, «современная ветровка в комплекте с обтягивающими джинсами напоминает силуэты с картин флорентийских живописцев эпохи Возрождения».
Действительно, узкие брюки похожи на шоссы, укороченные куртки и пиджаки — на дублеты, контрастные воротники, манжеты и вставки на ветровках отсылают к средневековому декору мужской одежды, а вязаные безрукавки в вертикальную полоску напоминают плиссированные жакеты. Только вот на ногах у американских Монтекки и Капулетти спортивная обувь. «Ракеты» носят видавшие виды Keds, а «Акулы» щеголяют в Converse Chuck Taylor All Star.
Благодаря успеху «Вестсайдской истории» продукция Keds и Converse стала пользоваться популярностью как повседневная обувь. Да и в целом стрит-луки героев ушли в народ и стали не менее культовыми, нежели бунтарский образ Марлона Брандо из «Дикаря».
Ирен Шарафф славилась умением работать с яркими цветами. В «Вестсайдской истории» она использовала особую цветовую палитру для каждой банды, визуально подчеркнув противостояние «Ракет» и «Акул».
«Ракеты» одеты в голубые, горчично-желтые тона. «Акулы» предпочитают более темные и насыщенные оттенки — фиолетовый, пурпурный, красный и черный. Шарафф так объясняла свое цветовое решение: «Цвета должны соответствовать внешности героев. По сценарию пуэрториканцы были более слабой бандой, занимавшей оборонительную сторону, поэтому их яркая одежда должна была придавать им смелости и агрессивности».
По ее логике желтый и оранжевые цвета в одежде «Ракет» прочно ассоциируются с теплом, солнцем и комфортом, а голубой отсылал к умиротворенному чистому небу. При этом яркие кричащие цвета «Акул» рождали более сложные ассоциации. Черный — цвет неизвестности и загадочности: «Акулы» — пришлые, они другие для тех, кто обосновался в Нью-Йорке раньше. Красный — цвет страсти и опасности, недаром именно Бернардо, глава банды пуэрториканцев, первым прольет кровь, убив Риффа из «Ракет». Веками ограниченный доступ к пурпурным красителям сделал этот цвет привилегированным для королевских особ и богатой знати, однако он связан и с иудейско-христианской символикой при отправлении церковных обрядов, а пуэрториканцы религиозны. В современности пурпурный также ассоциируется с чувственностью. Выходит, что в цветовой парадигме, созданной Шарафф, «Ракеты» — еще мальчишки, а вот «Акулы» куда агрессивнее.
«Вестсайдская история», 2021: курс на аутентичность
Приступая к работе над новой версией «Вестсайдской истории», Стивен Спилберг сразу дал понять, что хочет сделать фильм реалистичным настолько, насколько вообще позволяет это сделать жанр. Максимальной аутентичности Спилберг требовал и от костюмов, работать над которыми он позвал художника Пола Тэйзуэлла.
По забавному стечению обстоятельств в школьные годы Тэйзуэлл вместе со своими братьями принимал участие в летней театральной постановке «Вестсайдской истории». Он играл офицера Крапке. Тэйзуэлл изучал дизайн костюма в Школе искусств Университета Северной Каролины и Школе искусств Тиш в Нью-Йорке, в 1990-х работал в прославленном региональном театре в Вашингтоне, где оттачивал мастерство, участвуя в подготовке ряда постановок, удостоенных призов. Самым громким театральным проектом Тэйзуэлла стал нашумевший мюзикл «Гамильтон», который принес ему премию «Тони».
Впечатлившись этим спектаклем, Стивен Спилберг предложил Тэйзуэллу присоединиться к творческой команде «Вестсайдской истории». У художника уже был опыт работы в кино и на телевидении: «Лакаванна Блюз» Спайка Ли и байопик «Гарриет». Но они уступали по масштабу задумке Спилберга. На препродакшен у художника было шесть месяцев и команда из 15 человек: костюмеры, закупщики, иллюстраторы. «В этом мюзикле столько много хореографии, которая требует особой функциональности от одежды, — рассказывает он. — Мы всё шили с нуля, потому что костюмы должны были играть в танце, их ткань должна была развеваться или тянуться особым образом».
Тэйзуэлл проделал масштабную подготовительную работу. Чтобы добиться максимальной достоверности на экране, он пристально изучал по фотографиям и каталогам (Sears, Spiegel, Montgomery Ward) одежду того времени и то, как люди ее носили, как она сидела на их фигурах.
Художник также вдохновлялся работами Брюса Дэвидсона, который на протяжении нескольких лет снимал уличные банды Бруклина и жителей Восточного Гарлема. Его атмосферные черно-белые фотографии созвучны мрачному настроению фильма. Цветные снимки Гордона Паркса во многом определили палитру костюмов. По словам художника, он воспринимал исходные фотографии-референсы с позиции сегодняшнего дня, поэтому и образы героев в фильме хоть и достоверны, но все равно представлены сквозь современную оптику.
«Я нашел уйму изображений автомобилей той эпохи и стал играть с этими выцветшими красками, — поясняет Тэйзуэлл. — Эти цвета я использовал в эскизах костюмов, которые должны были выделяться на фоне стали и бетона».
Так же как и его предшественница Ирен Шарафф, Тэйзуэлл выбрал цветовые палитры, которые служили идентификатором каждой банды. Показательна сцена в спортзале: «Ракеты» одеты в холодные голубые, зеленые и серые тона, а «Акулы» — в теплый красный, темно-бордовый и коричневый оттенки. Сталкиваясь в танцевальном баттле, они заполняют кадр всем радужным спектром.
Стиль одежды противников также различается. «Ракеты» носят голубые джинсы, рубашки из денима, кожаные куртки, в то время как «Акулы» предпочитают слаксы нейтральных тонов, гуаяберы и поло. Потомки белых европейских иммигрантов выглядят неопрятно в своих застиранных джинсах и поношенных кожанках, в то время как представители латиноамериканского комьюнити куда более трепетно относятся к своему гардеробу. «Наши „Ракеты“ — это настоящие уличные крысы, — объясняет сам Спилберг. — Бросившие учебу безработные или мусорщики, как их называет лейтенант Шранк. Это внуки европейских иммигрантов, которые в большинстве своем давно переехали из района, за исключением неблагополучных родителей „Ракет“. „Акулы“ же в нашей версии — это молодые пуэрториканские ребята, многие из которых недавно приехали в Нью-Йорк и объединились, чтобы защитить свой район от вандализма таких банд, как „Ракеты“. Они усердно работают, заводят семьи, обустраивают свои дома».
По словам Тэйзуэлла, латиноамериканцы тогда одевались так, чтобы продемонстрировать, что они уважают себя, и тем самым стремились добиться уважения других. Художник также вспоминал свое детство: «Я сужу по своему родному комьюнити афроамериканцев, насколько важно было для людей выходить из дома одетыми с иголочки, в сияющих ботинках и наглаженных рубашках».
Мария, 1961
Бунт и возвращение к корням
Натали Вуд была главной звездой «Вестсайдской истории» — и ни разу не пуэрториканкой. Она родилась в семье русских иммигрантов и начала сниматься в кино с четырех лет, сделав к 22 годам блестящую карьеру. Вуд заработала номинацию на «Оскар» за роль в культовой драме «Бунтарь без причины». Напоминанием о суровом детстве кинозвезды стал массивный браслет, который постоянно носит Мария в кадре. На съемках фильма «Незрелое обещание» одиннадцатилетняя Натали упала с моста в реку и сломала запястье. Однако ее мать решила не обращаться к доктору, чтобы не беспокоить продюсеров. В итоге на месте перелома образовалась уродливая шишка, которую Натали всю оставшуюся жизнь вынуждена была скрывать при помощи браслетов.
Все вокальные партии Марии исполнила Марни Никсон, которая пела за многих голливудских див, включая Дебору Керр в мюзикле «Король и я» и Одри Хепберн в «Моей прекрасной леди». Изначально Вуд хотела петь сама, но в ходе съемок продюсерам стало понятно, что актриса не справляется. Чтобы не расстраивать главную звезду фильма, о том, что песни Марии в итоге будет исполнять Марни Никсон, Натали сообщили только после того, как все сцены с ее участием были отсняты. Надо ли говорить, в какой ярости была актриса.
Самым запоминающимся образом Марии-Вуд стало белое кружевное платье, в котором она отправляется на танцевальный вечер, где встречает Тони. Это очень нежный наряд невинной девушки. Однако Мария понимает, что в нем ее будут воспринимать как ребенка, а не как женщину. Она негодует («Белый — цвет для малышей!») и пытается уговорить подругу Аниту, портниху и по совместительству девушку ее брата Бернардо, либо сделать декольте поглубже, либо покрасить наряд в красный цвет. Анита отказывается, но украшает платье важной деталью — красным поясом, который символизирует грядущий переход героини во взрослую жизнь и потерю невинности.
Через другие наряды Марии выражается и то, что она сблизилась с представителем противников. Ее платья по цвету (желтый, голубой) соответствуют палитре заклятых врагов «Акул». Да и лаконичные фасоны А-силуэта приглушенных тонов также больше похожи на достаточно сдержанные платья белых американских девушек, чем на затейливые наряды пуэрториканок, выдержанные в пурпурных и красных оттенках.
В трагическом финале Мария возвращается к своим корням. На ней драматичное ярко-красное платье, а один из «Ракет» символично покрывает голову девушки, опустившейся на колени перед телом возлюбленного, ребозо — шарфом из шерсти с бахромой по краям, который часто носят жительницы Мексики и Карибского региона.
Мария, 2021
Поиск себя
Для «Вестсайдской истории» Стивен Спилберг объявил открытый кастинг, чтобы найти талантливых актеров, которые не только могут сами петь и танцевать, но и принадлежат к той же этнической группе, что и герои фильма. Роль Марии в итоге сыграла 17-летняя колумбийка Рэйчел Зеглер, которая обошла более 30 тысяч конкуренток.
Ее первый экранный образ — сознательный оммаж Натали Вуд из фильма 1961 года. По просьбе Спилберга Тэйзуэлл сшил аналогичное белое кружевное платье, похожее, по словам художника, на наряд для конфирмации. Это скромный и очень традиционный наряд, который демонстрирует, как Марию хотят видеть ее родные. Когда Анита отдает девушке свой красный ремень, это не только жест, чтобы сделать приятное Марии, но и пожелание, чтобы она стала более зрелой.
Когда же Мария отправляется на свидание с Тони, помимо светлой блузки в крестьянском стиле с вышитыми красными птицами (возможно, ее сшили мама или бабушка Марии), она надевает актуальную бежевую юбку-карандаш и красно-коричневый кардиган. Тем самым героиня пытается отдалиться от образа, который навязывает ей семья, и утвердиться как самостоятельная личность.
Спилберг, Тэйзуэлл и художник-постановщик Адам Штокхаузен изменили концепцию номера «I Feel Pretty», чтобы показать стремление Марии укорениться в новом месте. Изначально действие происходило в небольшом магазине одежды, но его переместили в огромный универмаг Gimbles, где девушка работает уборщицей. Во время песни она представляет себя на совершенно другой ступени социальной лестницы, когда примеряет элегантные наряды и аксессуары, которые там продаются. Одетая в скромный передник Мария поет, что чувствует себя прекрасной, и зритель ей верит. Автор сценария Тони Кушнер предложил интерпретацию этой песни как одновременно пародийной и игривой, ведь, с одной стороны, Марию раздражают те, за кем ей приходится убирать, а с другой стороны, она завидует их материальному благополучию и комфорту.
Тони, 1961
Обычный парень
В первом фильме Тони сыграл Ричард Беймер, начавший еще ребенком карьеру на телевидении и сыгравший заметную роль в «Дневнике Анны Франк» (1959). Роль в «Вестсайдской истории» принесла ему номинацию на «Золотой глобус» и стала самой значимой в его кинокарьере. Пел за Беймера не указанный в титрах Джимми Брайант, который всегда был благодарен актеру, что тот во всех своих интервью упоминал имя человека, исполнившего за него все легендарные хиты.
Беймер максимально эксплуатировал свою фактурную внешность и больше всего запомнился зрителям по сцене, где он в горчичном вельветовом пиджаке и узком черном галстуке-селедке с графичными белыми полосами открывал рот под фонограмму романтичной песни «Мария» на фоне картонного Нью-Йорка в лучах розового заката. Одевается он так, как и другие «Ракеты», выбирая приглушенные голубые, желтые и коричневые оттенки и отдавая предпочтение дениму и вельвету.
Тони, 2021
Начать все заново
В фильме 2021 года роль Тони досталась Энселу Элгорту. На «Очень позднем шоу с Джеймсом Корденом» актер признался, что мечтал стать певцом, с тех пор как в четыре года родители сводили его на бродвейскую постановку мюзикла «Оклахома». Взяв диджейский псевдоним Ansølo, Элгорт еще в 2014 году завел себе аккаунт на SoundCloud, где размещал треки электронной музыки, демонстрируя свои певческие таланты.
При сохранении верности сдержанным холодным оттенкам костюмов «Ракет», его Тони одевается более опрятно на их фоне и даже надевает галстук, отправляясь на танцы. Таким образом подчеркивается разница в статусе между Тони и его бандой: он отошел от дел, получил работу и собирается жить новой жизнью, о чем и сообщает Риффу.
Анита, 1961
Настоящая пуэрториканка
Рита Морено стала первой пуэрториканкой в истории Голливуда, получившей ведущую роль в фильме и затем «Золотой глобус» и «Оскар». Игравшая до Аниты стереотипные роли девушек с экзотической внешностью, включая бирманку Туптим в мюзикле «Король и я», Рита надеялась, что после «Вестсайдской истории» спектр ролей расширится, но тщетно. По словам актрисы, получив «Оскар», она не снималась в кино семь лет, поскольку не хотела играть очередную босоногую Лолиту или Кончиту в каком-нибудь вестерне. Да и на съемках «Вестсайдской истории» не обходилось без стереотипного восприятия латиноамериканцев. Морено рассказывала, как гримеры накладывали тонны коричневого грима на лица пуэрториканских героев, чтобы сделать их кожу одинаково темной. Однажды она не выдержала и сказала гримеру: «Боже мой! Почему мы все должны быть одинакового цвета? Пуэрториканцы — это французы и испанцы. У нас самые разные оттенки кожи — от светло-коричневого до черного». На что Морено получила неожиданный ответ, поставившей ее в ступор: «А ты что, расистка?»
Ее героиня Анита — портниха, поэтому наряды она шьет себе сама, и они идеально сидят на ее фигуре. Лавандовое платье Аниты с удлиненным лифом, внизу декорированным тонкой бахромой, и с фиолетовым подъюбником с оборками, отороченными красным кантом, стало одним из самых знаковых нарядов «Вестсайдской истории». В нем героиня буквально рвет танцпол спортзала, а потом на крыше здания исполняет задорную песню «Америка» вместе с другими «Акулами». Это платье идеально вписывается в цветовую палитру, которую Шарафф выбрала для пуэрториканцев, и прекрасно сочетается с фиолетовой рубашкой Бернардо, возлюбленного Аниты и ее партнера по танцам.
Из пяти экранных костюмов Аниты четыре либо пурпурные/сиреневые, либо содержат элементы этих цветов.
В новой версии «Вестсайдской истории» Рита Морено не только стала исполнительным продюсером, но и сыграла Валентину — вдову Дока, который в оригинале держал аптеку. Героиня мудра, эмансипирована и носит брюки (возможно, даже принадлежавшие ее покойному мужу), которые подчеркивают ее маскулинность.
Анита, 2021
Девушка-солнце
Ариана ДеБос — актриса пуэрториканского происхождения, которая прославилась на Бродвее благодаря участию в таких нашумевших постановках, как «Гамильтон» и «Саммер: Мюзикл Донны Саммер». За роль в последнем она была удостоена номинации на премию «Тони».
На вечер танцев Анита одевает черное платье с открытыми плечами и ярко-красную нижнюю юбку, которая должна была сочетаться с красным ремнем, одолженным ею Марии.
В танцевальном номере на песню «Америка» Тэйзуэлл показал себя виртуозом в использовании цвета. В отличие от старой версии, где сцена разворачивается вечером на компактной крыше, Спилберг перенес действие на улицы Нью-Йорка. Номер — настоящий калейдоскоп ярких нарядов и взлетающих в эффектном танце нижних юбок с оборками. В центре внимания, безусловно, Анита. Художник одел ее в жизнерадостное желтое платье с открытыми плечами и в красную нижнюю юбку. «Как дизайнер, я невероятно рад работать с исполнительницей, которая так владеет своим телом и контролирует все свои движения. Я хотел сделать платье, которое бы продолжало в динамике каждое движение Арианы. Этот наряд — энергетический взрыв характера Аниты, выражение ее счастья быть частью Америки и того, как она вовлекает всех членов комьюнити разделить с ней эту радость».
Бернардо, 1961
Певец и танцор
В фильме 1961 года роль Бернардо досталась актеру и танцору с греческими корнями Джорджу Чакирису. Он умел петь и танцевать, и потому у него не было вокального дублера. Пластичный и харизматичный, он заслуженно получил премии «Золотой глобус» и «Оскар». В конце 90-х Чакирис завершил актерскую карьеру, полностью посвятив себя своему хобби — изготовлению ювелирных украшений.
Запоминающийся образ Бернардо в объемной красной рубашке поверх черной футболки и узких брюках с высокой посадкой силуэтно отсылал к моде эпохи Возрождения и выражал страстность и опасность натуры героя, а его фиолетовый дуэт с Анитой в танцевальном баттле и сегодня смотрится очень ярко.
Бернардо, 2021
Танцующий боксер
Новый Бернардо — канадец кубинского происхождения Дэвид Альварез, учившийся в школе при Американском театре балета. Как лидер «Акул», он определяет стиль банды, но самым ярким его образом является оммаж герою из версии 1961 года — та же красная рубашка, только уже с короткими рукавами, черная футболка и черные брюки. Кстати, в новом фильме он еще и занимается боксом, и это тоже сказывается на его образе.
Автор: Катерина Крупнова
Фото: Archive Pl / «Легион-Медиа», Entertainment Pictures / «Легион-Медиа», 20Th Century Fox / Album / «Легион-Медиа», Historic Collection / «Легион-Медиа», ASSOCIATED PRESS / ТАСС, © The National Gallery, Aa Film Archive / «Легион-Медиа», Cap / Kfs / «Легион-Медиа», Rich Fury / Getty Images for LG V40 ThinQ, © Sears, Roebuck and Co., 1958, © Spiegel LLC., 1955, © Montgomery Ward, 1958, Bruce Davidson. Brooklyn Gang: Summer 1959, 1998 © 2022 Twin Palms Publishers, Gordon Parks. Segregation Story, 2011 © The Gordon Parks Foundation, Gordon Parks. Collected Works, 2012 © The Gordon Parks Foundation, United Artists / «Легион-Медиа», Ernst Haas / Ernst Haas / Getty Images, Silver Screen Collection / Getty Images, A.F. Archive / «Легион-Медиа», Twitter / @ElCapitanThtre