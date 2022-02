Как изменились герои и костюмы «Вестсайдской истории» за 60 лет

Автор: Катерина Крупнова

Фото: Archive Pl / «Легион-Медиа», Entertainment Pictures / «Легион-Медиа», 20Th Century Fox / Album / «Легион-Медиа», Historic Collection / «Легион-Медиа», ASSOCIATED PRESS / ТАСС, © The National Gallery, Aa Film Archive / «Легион-Медиа», Cap / Kfs / «Легион-Медиа», Rich Fury / Getty Images for LG V40 ThinQ, © Sears, Roebuck and Co., 1958, © Spiegel LLC., 1955, © Montgomery Ward, 1958, Bruce Davidson. Brooklyn Gang: Summer 1959, 1998 © 2022 Twin Palms Publishers, Gordon Parks. Segregation Story, 2011 © The Gordon Parks Foundation, Gordon Parks. Collected Works, 2012 © The Gordon Parks Foundation, United Artists / «Легион-Медиа», Ernst Haas / Ernst Haas / Getty Images, Silver Screen Collection / Getty Images, A.F. Archive / «Легион-Медиа», Twitter / @ElCapitanThtre