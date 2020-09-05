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Как снять байопик и всех обидеть? Краткая инструкция

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Памела Андерсон не собирается смотреть сериал про ее отношения с бывшим мужем Томми Ли. Семья Маурицио Гуччи заранее критикует фильм Ридли Скотта: актеры, которые играют главные роли, не похожи на прототипы, да и сам режиссер слишком мало общался с родственниками модельера. Семье другого модельера, Роя Холстона, тоже не понравился посвященный ему сериал Райана Мёрфи — он, мол, вышел недостоверным. Мы собрали опыт режиссеров и шоураннеров и рассказываем, как снимать байопики, чтобы всех взбесить.

Прототип вашего героя умер? Ни в коем случае не общайтесь с его близкими

Маурицио Гуччи и Патриция Реджани
Адам Драйвер и Леди Гага на съемках «Дома Гуччи»

Не консультируйтесь с ними, не поднимайте семейные архивы, не берите интервью. Зачем вам их благословение? Вы же не хотите услышать «о мертвых либо хорошо, либо никак»? Еще начнут правки свои вносить. Стив Возняк вот пытался рецензировать сценарии «Джобс: Империя соблазна» (не позволили) и «Стив Джобс» (позволили). Ну и посмотрите на сборы!

Если вы снимаете фильм о легендарном модельере, об этом правиле вообще нельзя забывать. Их родственники критикуют абсолютно все — от сценария и актерского состава до костюмов и причесок. Вот Патриции Реджани не понравилось, что в предстоящем фильме Ридли Скотта «Дом Гуччи» ее сыграет Леди Гага. А бывший партнер Джанни Версаче, Антонио ДʼАмико, в свое время не оценил, что в сериале Райана Мёрфи «Американская история преступлений» в него превратился Рики Мартин. Берите пример с Мёрфи: скандалы только подогревают интерес к шоу, а сухое заявление о том, что семья не консультировала создателей, а значит, фильм недостоверный, — это не судебный иск, переживем!

Если есть биография, то снимайте по ней. Писатели не ошибаются!

Марк Цукерберг
Джесси Айзенберг в «Социальной сети»

Про вашего героя успели написать книгу? Значит, вам повезло! Можно ни с кем не советоваться и сразу переснять готовый текст. Так сделали авторы «Социальной сети» Дэвид Финчер и Аарон Соркин, которые адаптировали роман «Миллиардеры поневоле». После фильма Марк Цукерберг сокрушался, что в картине точно показали только его одежду. Похожая реакция была у Джулиана Ассанжа на «Пятую власть»: со слов журналиста, байопик сняли по книге, написанной кем-то, кто хочет отомстить ему и его организации.

Доставайте грязное белье

Памела Андерсон и Томми Ли
Себастиан Стэн и Лили Джеймс на съемках сериала «Пэм и Томми»

Снимайте о скандальных романах и интрижках. Зрители любят откровенные подробности из жизни звезд — никто не хочет смотреть на скучных праведников. Забудьте о чувствах ваших героев. Памела Андерсон же как-то пережила секс-скандал? Справится и с сериалом о нем. Если прототипы ваших героев давно мертвы, не сдерживайтесь и дополняйте историю на свое усмотрение (см. последний пункт). Муза Уорхола, модель Эди Седжвик, умерла от передозировки? Обвините во всем героя, подозрительно похожего на Боба Дилана. Конечно, после премьеры Дилан будет пытаться вас засудить, но, как показывает практика, дальше угроз дело не заходит.

Но срезайте острые углы

Фредди Меркьюри
Рами Малек в «Богемской расподии»

Одно дело — секс и романы, другое дело — откровенная чернуха. Убирайте неприглядные детали, которые есть в биографии ваших прототипов. Так делают все. Вы не узнаете из «Голоса улиц», что Доктор Дре бил женщин, а из «Эда Вуда» — что «худший режиссер всех времен» налегал на спиртное. Еще есть «Величайший шоумен», при просмотре которого никто не догадается, что пионер шоу-бизнеса Финеас Барнум однажды купил 80-летнюю афроамериканку и вырвал ей зубы, чтобы она выглядела старше.

Кстати, если вы знаменитость, то лучше сыграйте на опережение и экранизируйте свою жизнь сами — так у вас будет больше свободы. Например, в «Богемскую рапсодию» не попали жуткие скандалы между участниками Queen, а все потому, что продюсировал байопик участник группы Брайан Мэй.

Не скупитесь на грим

Владимир Высоцкий
Сергей Безруков, «Высоцкий. Спасибо, что живой»

Между актером и героем должно быть портретное сходство, иначе какой это байопик? Авторы «Высоцкого» создали для Сергея Безрукова маску, которая в точности копирует черты лица поэта, от носа до щек (но вдова Высоцкого Марина Влади назвала это аморальным и неэтичным). Внешнее сходство не помогло и «Черной мессе»: несмотря на старания гримеров, фильм растоптали за слишком большой накладной лоб Джонни Деппа.

И, самое главное, фантазируйте!

Бонни Паркер и Клайд Бэрроу
Фэй Данауэй и Уоррен Битти, «Бонни и Клайд»

Не стоит гнаться за документальной точностью — публика больше любит трогательные и захватывающие истории. Можно устроить слезовыжималку: Владимир Кондрашин, прототип тренера Гаранжина из «Движения вверх», не собирал деньги на лечение сына — эту линию придумали сценаристы. Добавить экшена: в «Бонни и Клайде» главные герои обносят злостные банки, но в реальности парочка не подражала Робин Гуду и чаще грабила небольшие магазинчики, парикмахерские и заправки. Или осовременить героев, как, например, поступили авторы байопика «Лето» о Викторе Цое. Правда, они настолько перестарались, что Борис Гребенщиков окрестил экранных рокеров московскими хипстерами.

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Автор: Алексей Дарбинян, Аня Шпильковская

Фото: Rick Friedman / Corbis via Getty Images, SGranitz / WireImage / Getty Images, Pete Still / Redferns / Getty Images, James Andanson / Sygma via Getty Images, Cinema Legacy Collection / The Hol / «Легион-Медиа», Mimmo Carriero / IPA / SplashNews.Com / «Легион-Медиа»

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