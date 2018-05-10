Если бы Цой был жив: 8 байопиков, герои которых взбесили своих прототипов

«Пятая власть»

Кто разозлился: Джулиан Ассанж

Создатель медиапроекта WikiLeaks, специализирующегося на публикации закрытых служебных документов (все, что вы хотели узнать о войнах, шпионаже и коррупции), должен отличать правду ото лжи с завязанными глазами. Особенно если речь идет о байопике про самого Ассанжа.

В основу фильма «Пятая власть» легли две книги, которые придерживаются критического взгляда на проект WikiLeaks и его создателя. Ассанж всячески пытался препятствовать производству картины и даже за день до съемок написал открытое письмо исполнителю его роли, актеру Бенедикту Камбербэтчу, надеясь отговорить того от участия в проекте. Затем, объявив, что у него есть копия сценария, Ассанж поступил в своем духе — выложил текст у себя на веб-сайте с многочисленными исправлениями и пометками, назвав фильм «массированной пропагандистской атакой». В многословном воззвании Ассанж определил фильм как токсичный, лживый и никудышный. «Я считаю, что вы хороший человек, но я не думаю, что этот фильм будет хорошим», — обратился он к Камбербэтчу. «Вас используют как наемника, чтобы создать видимость правды и покуситься на нее. Изобразить меня как морально скомпрометированного человека и поместить меня в сфальсифицированную историю».

В итоге в финале фильма Камбербэтч, постаравшийся изобразить Ассанжа максимально белым и пушистым, обращается в камеру к зрителям, буквально предлагая нам самим судить о том, кто же его герой на самом деле.

«Социальная сеть»

Кто разозлился: Марк Цукерберг

Многие ключевые фигуры, задействованные в создании Facebook, отмечали большое количество неточностей в картине Дэвида Финчера. Претензии основателя соцсети Марка Цукерберга были попроще: ему лишь не понравилась мотивация героя, сыгранного Джесси Айзенбергом. «После фильма складывается ощущение, что я создал Facebook только для того, чтобы клеить девушек. А тот факт, что со своей женой я начал встречаться задолго до того, как занялся Facebook, они совершенно опустили. Из-за этого фильм трудно воспринимать всерьез». Но Цукерберг нашел и добрые слова в адрес кинематографистов, точнее, художников по костюмам. «Думаю, что с футболками, которые персонаж по имени Цукерберг носит в фильме, они попали в точку. Кажется, все эти футболки у меня есть. Сандалии тоже у них правильно получились».

«Джобс: Империя соблазна»

Кто разозлился: Стив Возняк

Создатель Apple, айфона и айпада не дожил до выхода фильмов про самого себя, поэтому реагировать пришлось его партнеру и сооснователю компании. Вышедший в 2013 году байопик с Эштоном Кутчером в роли Джобса совсем не обрадовал Воза. «Много чего было не так. Мне не понравилось то, что многие люди, которых я знаю, не получили уважения, которого они достойны».

Много вопросов возникло у Возняка и к Кутчеру. В целом игра ему понравилась, но напрягло, что актер изобразил Стива Джобса крайне однобоко. «Меня вообще-то очень просто найти, он мог бы позвонить мне, и я бы по телефону его легко проконсультировал». Но, по словам Кутчера и создателей фильма, это было как раз непросто: Возняку высылали сценарий, и после его прочтения он отказался выступать консультантом, так как они с женой были в ужасе от прочитанного. У Кутчера есть и свое объяснение критики Возняка. Тот уже был подписан консультантом на второй байопик Джобса («Стив Джобс» Дэнни Бойла и Аарона Соркина). «Стиву платит другая компания, чтобы он продвигал их фильм про Джобса. Для него, конечно, это глубоко личное, но в то же время и бизнес. Это нужно понимать». А что насчет одежды? Возняк остался недоволен и ей. «Я в то время вообще не носил галстуки. Каждый день надевал одну и ту же рубашку и джинсы».

«Там, где бродит бизон»

Кто разозлился: Хантер С. Томпсон

В первый раз лихую жизнь основателя гонзо-журналистики попытались показать на экране в 1980 году, задолго до «Страха и ненависти в Лас-Вегасе» и «Ромового дневника». Томпсон продал права на экранизацию своего текста «Банши кричит по мясу бизона» в полной уверенности, что фильм о том, как он, не приходя в себя, пытался освещать матч Супербоула и президентские выборы 1972 года, не будет снят никогда.

Когда же картина, к его ужасу, была запущена в производство, Томпсон принялся помогать Биллу Мюррею работать над образом самого себя. Контакт был столь тесным, что карьера комика чуть не завершилась, не успев толком начаться: Томпсон привязал его к шезлонгу и бросил в бассейн. Под таким чутким руководством Мюррей очень точно передал ужимки и манеры писателя и удостоился от него похвалы. Фильму повезло куда меньше: Томпсон назвал его «ужасной кучей дерьма». «Сценарий был плохой, а с этим уже ничего не поделаешь. Мы написали и отсняли несколько вариантов начала и концовки, но все это вырезали, — сетовал Хантер в интервью. — А мне теперь с этим жить. Представьте себе, заходите вы в бар, а там все смотрят на вас и хихикают. Вы не понимаете, в чем дело, а оказывается, что все уже посмотрели это сраное кино».

«Властелины хаоса»

Кто разозлился: Варг Викернес

Как только фильм о норвежской блэк-металлической тусовке, поджигавшей церкви и убивавшей друг друга в 1990-е, был показан в начале этого года на фестивале «Сандэнс», один из центральных персонажей, музыкант Варг Викернес, записал видео, в котором разнес картину в пух и прах. Больше всего вопросов у него вызвало кастинговое решение: роль самого Варга, отсидевшего 15 лет за убийство Эйстейна Евронимуса Ошета и поджоги церквей, исполнил Эмори Коэн, лишь отдаленно напоминающий Варга. «Я скандинав, а меня в фильме играет толстый еврейский актер. Он говорит вещи, которые я никогда не говорил, и совершает поступки, которые я никогда не совершал, по причинам, которых у меня никогда не было, и общается с людьми, о которых я никогда и не слыхал».

В следующем видео создатель проекта Burzum назвал режиссера «полным идиотом», а фильм — «абсолютной чушью». «Я видел, как на Би-би-си картину назвали правдивой историей. И улыбнулся, потому что, когда Би-би-си говорит так, сразу понятно, что там сплошное вранье. У меня такое ощущение, что я живу в романе „1984“ и смотрю новостные репортажи министерства правды».

Режиссер фильма швед Йонас Окерлунд, в молодые годы тоже увлекавшийся экстремальной музыкой (он играл на ударных в группе Bathory), утверждает, что высылал Викернесу сценарий, но общаться с ним лично посчитал ненужным, потому что Варг «и так много раз рассказывал об этих событиях».

«Черная месса»

Кто разозлился: Уайти Балджер

Джонни Деппа в последние годы жизнь совсем не балует. И даже такая несомненная удача, которой для актера стала роль гангстера Уайти Балджера, сопровождалась мини-скандалом. Бандит, ставший также прообразом героя Джека Николсона в «Отступниках» Скорсезе, был очень недоволен фильмом. Хотя посмотреть его никак не мог, так как отбывал пожизненный срок. Тем не менее Балджер через своего адвоката заявил, что якобы реалистичная драма несправедливо возлагает на него всю вину за злодеяния, в которых он был замешан, и умалчивает о том, какой беспредел творило в то время в Бостоне федеральное правительство. А Деппу Балджер посоветовал продолжать играть Безумного Шляпника. Его напарник Кевин Уикс (в фильме его сыграл Джесси Племонс) поддержал босса, назвав картину «чистой выдумкой» и посетовав на то, что правительство в фильме было освобождено от ответственности за убийства. Уикс, которому посмотреть фильм как раз удалось, также раскритиковал игру Племонса. Актер, мол, изобразил его как дебила и отморозка. В позапрошлом году 89-летний Уайти Балджер был убит в тюрьме, так что Депп может спать спокойно.

«Я соблазнила Энди Уорхола»

Кто разозлился: Боб Дилан

Американский фолк-певец обрушил свой гнев на байопик об известной нью-йоркской тусовщице Эди Седжвик, скончавшейся от передозировки в 1971 году. Дилан грозился подать в суд за клевету и препятствовал выходу в прокат фильма с Сиенной Миллер в главной роли, потому что ответственность за ее самоубийство в картине возлагается на него.

При этом, строго говоря, персонажа по имени Боб Дилан в фильме не было — похожий на Боба Хейден Кристенсен играл роль некоего музыканта Билли Куинна. Как уверяли авторы, это был собирательный образ Дилана, Мика Джаггера и Джима Моррисона. Но легенду фолка (и его юристов) не проведешь: в их заявлении говорилось, что «изменение имени героя или превращение его в вымышленный составной образ не защитит кинематографистов от иска». Поддержал Дилана и Лу Рид, не понаслышке знакомый с тусовкой «Фабрики» Энди Уорхола. «Я читал этот сценарий. Это одна из самых отвратных, паскудных вещей, когда-либо мной виданных. Нет предела низости этих людей, ради денег они готовы написать что угодно». Довольно предсказуемое заявление: Рид был обязан Уорхолу своим музыкальным успехом, считал его своим ментором и во всех своих интервью очень высоко отзывался о художнике и его ближайшем окружении.

«Лето»

Кто разозлился: Борис Гребенщиков

Мюзикл Кирилла Серебренникова про ленинградскую рок-тусовку 1980-х подарил БГ прекрасную возможность подражать Бобу Дилану не только в творчестве, но и в публичном негодовании по поводу своего изображения в кино. Бессменный лидер «Аквариума», ознакомившись со сценарием, написанным Михаилом и Лили Идовыми, назвал его «ложью от начала до конца» и заявил, что его авторы явно с другой планеты, а в те времена работали бы в КГБ. Больше всего Гребенщикова расстроило, что персонажи фильма (Виктор Цой, Майк Науменко и другие музыканты из Питера) похожи на московских хипстеров. Однако от иска БГ и другие поддержавшие его деятели музыки воздержались и даже высказали поддержку Серебренникову во время судебного процесса о хищении бюджетных средств в «Гоголь-центре».