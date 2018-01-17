«Социальная сеть», «Основатель» и еще шесть байопиков про бизнесменов

18 июня в онлайн-прокат выходит байопик «Основатель» с Майклом Китоном и Лорой Дерн. Фильм рассказывает о Рэе Кроке, сделавшем «Макдоналдс» главным мировым фастфудом. К премьере вспоминаем биографические картины про других известных бизнесменов.

«Основатель»

Бывший пианист и «Макдоналдс»

«Макдоналдс» придумали в 1940 году братья Дик и Мак Макдоналды (в фильме их играют Ник Офферман и Джон Кэрролл Линч). Они нашли способ, как ускорить производство гамбургеров, и реализовали его в своей закусочной — весь процесс начал занимать всего 30 секунд. Однако братья не смогли передать знания другим людям и развить сеть. И тут появился 52-летний коммивояжер Рэй Крок (Майкл Китон). На момент встречи с братьями он торговал миксерами, а до этого занимался недвижимостью и даже был пианистом в джазовом ансамбле. У него не было опыта в ресторанном бизнесе, но Крок так поверил в дело Макдоналдов, что заложил дом, чтобы купить права на франшизу, и начал строить сеть. Дело пошло в гору, но для этого Кроку пришлось перейти дорогу братьям. Да так, что права на «Макдоналдс» достались ему, а не основателям.

Судьба картины Джона Ли Хэнкока непростая. В международный прокат фильм вышел в 2016 году и только спустя четыре года дошел и до российского зрителя. Сценарий проекта долгое время висел в «Черном списке», где оказываются самые многообещающие, но затруднительные для реализации идеи. В случае с «Основателем» создателям фильма потребовалось много времени и усилий, чтобы утрясти все юридические вопросы с самой корпорацией, которая не была заинтересована в картине. Несмотря на то, что в «Основателе» опущены некоторые биографические подробности Крока (например, скандальные разводы с женами и другие личные детали), у Хэнкока получилось показать его обычным человеком, который совершил множество ошибок, но так верил в свое дело, что сумел построить мировую успешную сеть.

«Социальная сеть»

Студенты Гарварда и главная социальная сеть мира

Социальные сети существовали и до Facebook, но только этому проекту удалось стать самым масштабным и привлечь миллиард пользователей. Идея Facebook появилась у Марка Цукерберга (Джесси Айзенберг), тогда студента Гарварда, после того как с ним порвала девушка. Разозлившись на нее, он мстит довольно странным образом — напивается, взламывает сервер университета, скачивает все фотографии студентов и создает сеть, в которой каждый может дать оценку однокурсницам. Слухи о тайной сети довольно быстро разлетелись по университету и привлекли внимание близнецов Кэмерона и Тайлера Уинклвоссов. Они работали над похожим проектом и наняли Цукерберга в качестве программиста. Но получилось совсем не так, как Уинклвоссы планировали.

Дэвид Финчер снял «Социальную сеть» 10 лет назад. С тех пор фильмов о программистах было много, но никому не удалось показать человека, скромно стучащего по клавишам, так захватывающе. И это с учетом того, что участники событий отказались общаться с создателями фильма и как-либо участвовать в процессе. Аарону Соркину пришлось писать сценарий по книге Бена Мезрича «Миллиардеры поневоле: как создавался Facebook», который признавался, что хронология, детали и диалоги в его книге не всегда соответствуют действительности. Как происходило все на самом деле, никто не знает, но картина очень точно передает одну простую мысль: один гений, решая свою проблему, помог миллионам людей на планете.

«Стив Джобс»

Гений с непростым детством и понятные каждому технологии

Apple, одну из главных технологических компаний современности, основали в середине 1970-х Стив Джобс и Стив Возняк (их играют Майкл Фассбендер и Сет Роген). Несмотря на статус основателя и лица компании, Джобс не всегда был в Apple — в конце 1980-х его уволили, а спустя 10 лет корпорация купила его обратно. Стив Джобс произвел цифровую революцию и собрал вокруг компании Apple огромное количество поклонников; его фигура настолько велика, что о нем сняли девять фильмов (два прижизненно) и поставили спектакль.

У Дэнни Бойла пока получилось лучше всех рассказать об успехе программиста в синих джинсах и черной водолазке, в том числе за счет прекрасного актерского состава и уже упомянутого Аарона Соркина, который на протяжении десяти лет изучает истории технических гениев, меняющих жизнь человечества. В фильме хорошо показано, как Джобс стал тем самым человеком, чье появление на сцене во время презентации очередного iPhone ждали так, как раньше мечтали увидеть только лауреатов «Оскара», и как недолюбленный ребенок и молодой хиппи превратились в технологического гения и авторитарного перфекциониста. Также Бойл достаточно подробно погружает зрителя в закулисье технологической компании и показывает, как создавались легендарные продукты Apple, как готовились презентации и какими способами Джобс отстаивал свои идеи.

«Такер: Человек и его мечта»

Провинциал-мечтатель и автомобиль будущего

Автомобильные ремни безопасности, система впрыскивания топлива и дисковые тормоза родились в голове Престона Такера (Джефф Бриджес) в 1940-х годах, и до сих пор никто не смог изобрести что-то лучше. После Второй мировой автомобильные гиганты General Motors, Ford и Chrysler почивали на лаврах инженерной мысли, поэтому не хотели ничего улучшать в своих моделях. А Такер грезил об автомобиле будущего и создал его прототип — безопасную машину Torpedo, в которой помимо ремней были выскакивающее лобовое стекло и передние фары, способные поворачиваться в разные стороны. Однако большая тройка была не рада появлению нового конкурента и натравила на него комиссию по ценным бумагам и биржам, которая в итоге обвинила Такера в мошенничестве. Предприниматель смог спасти свое имя, но не компанию, которая к концу судебных процессов разорилась.

Фильм о фанате автомобилей, защищавшем свою мечту, стал спасением для Фрэнсиса Форда Копполы, чья студия в начале 1980-х несла большие убытки. Такер был кумиром детства Копполы (а заодно и приятелем его отца), и он с юных лет мечтал снять картину о нем. Режиссер несколько раз подступался к проекту и даже подключал к нему родственников Такера, но каждый раз производство приходилось замораживать из-за нехватки средств. Джордж Лукас убедил Копполу вернуться к ленте и предложил поддержку своей студии. Без «Такера» у зрителей были шансы так и не увидеть заключительную часть «Крестного отца». Проект не окупился, но получил «Золотой глобус» и три номинации на «Оскар», что придало сил режиссеру, который с новыми силами вернулся к «Крестному отцу».

«Джой»

Отчаявшаяся домохозяйка и революционная швабра

Американка Джой Мангано не настолько известна миру, как Марк Цукерберг и Стив Джобс; название ее изобретения — Miracle Mop — тоже мало о чем говорит. Но на самом деле это то, что есть почти у каждого человека дома — самоотжимающаяся швабра.

Первым делом режиссер Дэвид О. Расселл («Мой парень — псих», «Афера по-американски») знакомит нас не с самой Джой (Дженнифер Лоуренс), а с бабушкой (Дайан Лэдд). Она всегда верила в свою внучку и постоянно напоминала девушке о мечте: в детстве Джой нравилось мастерить вещи своими руками, отвлекаясь таким образом от развода родителей. С возрастом легче не стало: подвал делит отец с бывшим мужем, гостиную — дети с мамой, которая безотрывно смотрит мыльные оперы. Все семейство зависит от Джой, которая внезапно теряет работу. Безвыходное положение и бытовая неурядица с разбитым стеклом подтолкнули ее к изобретению чудо-швабры. Джой берет в руки карандаши дочки и рисует эскизы. Но все не так просто: эскизов мало, нужно сделать прототип, а затем найти инвестора и производство. Методом проб и ошибок Джой из несчастной домохозяйки превращается в бизнес-леди. Даже когда ее швабры появились на полках магазинов, она не остановилась, а пошла в «Магазин на диване» и объяснила зрителям, зачем нужно ее изобретение.

«Дуэль братьев. История Adidas и Puma»

Два брата и легендарные кроссовки

Основатели Adidas и Puma, братья Адольф и Рудольф Дасслеры, начинали дружно, как и Макдоналды. В 1924 году они основали обувную фабрику в своем родном баварском городке Херцогенаурах. Рукастый Адольф занимался производством, а предприимчивый Рудольф — продажами. Успех пришел быстро: на Олимпийских играх 1928 года бегунья Лина Радке поставила мировой рекорд в их спортивных туфлях, став лучшей рекламой для братьев. Сначала между братьями встали женщины, потом появились разногласия из-за разных политических взглядов, а затем уже и разное представление о том, какой должна быть спортивная обувь. Адольф был помешан на постоянном совершенствовании моделей. Именно он придумал прикручивать шипы к футбольным бутсам, сделал их более легкими и удобными. Благодаря этим нововведениям у немецких футболистов было преимущество на поле. Рудольф не понимал, зачем все время менять модель, которая и так продается. Когда разногласия стали невыносимы, братья разделили производство: появились компания Ади, Adidas, и Руди — Puma (изначально называлась Руда).

«Дуэль братьев. История Adidas и Puma» — единственный художественный фильм об основателях самых известных марок спортивных марок. Его снял немецкий телевизионный режиссер Оливер Домменгет, а главные роли сыграли местные звезды Торбен Либрехт (его вы могли видеть в сериале «Родина») и Кен Дукен. Это история не о том, почему нельзя с близкими людьми создавать бизнес, а о том, как сложно сохранить теплые отношения, несмотря на разные взгляды на жизнь.

«Тинейджер на миллиард»

Своенравный подросток и стартап по продаже снеков

В 2004 году тайский подросток Топ Итипат основал компанию TaoKaeNoi, стоимость которой эксперты оценивают сегодня в 500 млн долларов. Ее название переводится как «Молодой предприниматель» — он создал свой бизнес в 17 лет. «Тинейджер на миллиард» — история не про бедного мальчика, пытающегося выжить, а наоборот. Итипат родился в обеспеченной по тайским меркам семье, которая с детства вкладывала деньги в его образование. С учебой у юноши не сложилось: все свое время он тратил на онлайн-игры. Когда его отец разорился и предложил семье переехать из Таиланда в Китай, Топ отказался и открыл свое дело. Сначала он продавал в торговых центрах каштаны, а затем придумал новый продукт — жареные морские водоросли и сухофрукты. Снеки стали пользоваться популярностью у школьников и военных во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, а Итипат смог остаться на родине.

В отличие от голливудских байопиков, в «Тинейджере на миллиард» нет лоска, история Итипата и специфика стартапов показана максимально правдиво. В 2015 году, спустя четыре года после выхода фильма, компания Итипата вышла на тайскую биржу и оправдала название фильма, собрав на торгах 1,8 млрд бат (около 50 млн долларов).

«Харли и братья Дэвидсон»

Компания друзей и велосипед с мотором

Когда основатель не один, а четыре, то историю создания компании проще рассказывать сериалом. В начале XX века двое 20-летних парней из штата Висконсин — инженер Билл Харли и его друг Артур Дэвидсон — придумали соединить маленький двигатель, который разработал Харли, и велосипедную раму. Вскоре у будущих бизнесменов появился свой гараж. И хотя первый опыт получился неудачным (их изобретение не смогло ездить по холмам), старший брат Артура, предприниматель Уолтер, продал землю и вложил в производство мотоцикла деньги. Они не придумали первый мотоцикл (за них это сделали 15 годами ранее в Германии), но изобрели тот, который понравился людям, и умудрились не только построить международный бренд, но и не перессориться друг с другом.

Мини-сериал (всего три эпизода) канала Discovery вышел в 2016 году. Он рассказывает не только об основании Harley-Davidson, но и о ключевых этапах для компании — развитии бизнеса на фоне Первой мировой войны и кризисе во времена Великой депрессии. «Харли и братья Дэвидсон» понравились не только зрителям и критикам (8,2 на IMDb и 80% на Rotten Tomatoes), но и семье основателей и самой корпорации, что бывает крайне редко, да еще и учитывая тот факт, что для захватывающего сюжета создатели сериала приукрасили ряд событий.