Квентин Тарантино назвал «Социальную сеть» лучшим фильмом прошлого десятилетия

Отвечая на вопрос журнала Premiere о том, какой фильм 2010-х он считает лучшим, режиссер Квентин Тарантино не задумываясь назвал «Социальную сеть». По мнению постановщика, картина Дэвида Финчера о создании Facebook превосходит все другие проекты прошедшего десятилетия.

«„Социальная сеть“, однозначно, — заявил Тарантино. — Фильм номер один, потому что он лучший, вот и всё! Он уничтожает всех конкурентов».

«Социальная сеть» рассказывает о создании одной из самых популярных социальных сетей — Facebook — от первой идеи в общежитии Гарвардского университета до многомиллионной империи. В центре сюжета — основатель Facebook Марк Цукерберг, который в попытке доказать миру свою значимость был готов идти по головам, предавая друзей и соратников.

Лента вышла осенью 2010 года и показала в прокате неплохой результат, собрав 224 млн долларов при бюджете в 50 млн долларов. В 2011 году лента удостоилась премии «Оскар» за монтаж, саундтрек и сценарий, который написал Аарон Соркин, «величайший живой автор диалогов», по мнению Тарантино.

При этом вторым лучшим фильмом 2010-х в личном топе Тарантино с недавних пор стала военная лента Кристофера Нолана «Дюнкерк». В январе 2020-го во время записи подкаста «Rewatchables» режиссер признался, что недавно пересмотрел картину и смог ее оценить по-настоящему. До этого его подавляла зрелищность ленты, но после третьего просмотра он наконец смог проникнуться человеческой историей.

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Выпустив свой девятый фильм «Однажды в… Голливуде», Тарантино вновь объявил, что планирует завязать с кино, но пока не раскрыл, каким будет его следующий режиссерский проект. В ближайшем будущем свет увидит его первая художественная книга, которая расскажет о ветеране Второй мировой войны. В 1950-е он разочаровался в голливудском кино и начал смотреть фильмы Акиры Куросавы и Федерико Феллини. Кроме этого, Тарантино планирует заняться некоей театральной постановкой и даже подумывает сделать вестерн-сериал.

Источник: Premiere