Как правильно локализовывать фильмы в России? Краткая инструкция

Недавно российский офис Universal выпустил постер «Босса-молокососа 2», заменив оригинальный слоган «Playtime is over» («Игры закончились») фразой «Новая соска — просто бомба». Зрители увидели в локализации сексуальный подтекст и раскритиковали прокатчика. Мы вспомнили, по каким критериям у нас переводят названия зарубежных фильмов, и сделали инструкцию для тех, кто хочет работать в российском прокате.

Расширяйте известные франшизы

Самое трудное — продать зрителю кино без привязки к бренду. Но тут можно локализовать название в стиле известной франшизы или фильма. Так, «Ночной охотник» (Night Hunter) с Генри Кавиллом вышел в России как «Игра Ганнибала», «Профессор и безумец» (The Professor and the Madman) с Мэлом Гибсоном и Шоном Пенном — как «Игры разумов», а хоррор «Полароид» вообще превратился в «Пункт назначения: Смайл». Но самые известные примеры — это «Мировая война Z» с Брэдом Питтом, которую зритель знает как «Войну миров Z», и «Апгрейд», получивший слоган «После „Венома“ наступит „Апгрейд“» (фильмы с Томом Харди и Логаном Маршаллом-Грином похожи сюжетно, плюс самих актеров иногда путают).

Избегайте политики

Когда переводите название, не забывайте, что зрители часто жалуются на политизированность кино. Прокатчики это знают, поэтому в 2010-е они не раз убирали при локализации слово «Америка» и его производные. Сперва это коснулось Marvel — на постерах фильма «Капитан Америка: Первый мститель» остался только подзаголовок (а в третьей части избавились от фразы «Гражданская война» — тоже похоже на политический жест). А «Американский снайпер», вышедший после обострения отношений между Россией и США, стал просто «Снайпером».

Говорите о сексе

Откровенность и дерзость — залог успеха! По крайней мере, так думают локализаторы, когда выбирают названия с сексуальным подтекстом. Так было с «Сексом по дружбе» (в оригинале — Friends with Benefits, то есть «Друзья с привилегиями») и «Больше чем секс» (No Strings Attached, «Без всяких обязательств»), вышедшими с разницей в полгода. Еще есть комедия Педро Альмодовара Los amantes pasajeros («Мимолетные любовники») — в 2013 году она вышла под названием «Я очень возбужден».

Не стесняйтесь в выражениях

Ваш фильм не ассоциируется с сексом? Тогда попробуйте задеть чувства зрителей. Подойдет любая социальная группа. Например, Universal, автор слогана «Новая соска — просто бомба», еще в 2013-м локализовала комедию Identity Thief («Кража личности») с Мелиссой Маккарти как «Поймай толстуху, если сможешь» (созвучно «Поймай меня, если сможешь» Стивена Спилберга). А Top Film Distribution (она же Megogo) перевела фразу «Silver Linings Playbook» («Сборник лучиков надежды» или «Серебристый луч надежды») как «Мой парень — псих» (по сюжету главный герой около года провел в психбольнице).

Добавьте перца

Выпускаете комедию? Не забудьте про жаргон, даже если он устаревший. Лидер в этой категории — слово «перец». Оно подходит и фильмам про шпану («SuperПерцы», в оригинале — Superbad, то есть «Суперплохие»), и комедиям про великовозрастных гуляк («Starперцы», в оригинале — Last Vegas, «Последняя поездка в Вегас»). Впрочем, можно не придумывать слова, а вынести «перец» отдельно. Так было с фэнтези Your Highness («Ваше Высочество») — в локализации убрали намек на наркотики, назвав фильм «Храбрые перцем» (тоже привет классике — «Храброму сердцу» с Мэлом Гибсоном).

Рассказывайте истории (и саги!)

Не стесняйтесь намекать на размах фильма, даже если он не очень масштабный. После успеха «Сумерек» прокатчики полюбили слово «сага». Это заметно по фильмам Valhalla Rising (в России — «Вальгалла: Сага о викинге»), Let Me In («Впусти меня. Сага») и Wildling («Сага о чудовище. Сумерки», тоже отсылка к известной франшизе). Тренд обновился с появлением на рынке новых «Звездных войн». В оригинале спин-оффы про Хана Соло и повстанцев называются Rogue One: A Star Wars Story и Solo: A Star Wars Story. В переводе не несущее смысла слово «story» выделили отдельным предложением («Хан Соло: Звездные войны. Истории», «Изгой-один: Звездные войны. Истории»). Звучит громоздко, но зато ни с чем не спутаешь!

Любите сериалы

Сериалы давно не уступают в популярности кино, поэтому ассоциации с телевидением тоже подойдут. В драмеди The Professor («Профессор») Джонни Депп играет преподавателя колледжа, который узнает про серьезный диагноз и начинает жить на полную катушку. Фильм локализовали как «Во все тяжкое», и это явно привет сериалу «Во все тяжкие», где учитель химии Уолтер Уайт тоже наплевал на правила, когда ему сообщили, что он болен раком. Еще есть фантастика First Light про девочку с необычными способностями — в России ее назвали «Сверхъестественное».

...И мемы!

Локализации с мемами встречаются редко, зато их всегда бурно обсуждают. Один из примеров — драмеди Salmon Fishing in the Yemen («Ловля лосося в Йемене»), которая вышла у нас как «Рыба моей мечты». Этот перевод — отсылка к мему 2011 года, который появился после видео охотника Виктора Гончаренко. Кроме того, прокатчики любят мем «Давай, до свидания»: главный герой «Судьи Дредда» произносит эту фразу в дубляже, а Top Film Distribution вообще вынесла ее в название фильма с Гретой Гервиг, хотя в оригинале было Lola Versus (можно перевести как «Лола против»).

Разжевывайте

Зритель может быть непонятливым, поэтому всегда намекайте на сюжет после двоеточия. Иногда подзаголовок рассказывает про героя, как было с фильмами «Росомаха: Бессмертный» (The Wolverine), «Хеллбой: Герой из пекла» (Hellboy) и «Сен-Лоран. Стиль — это я» (Saint Laurent). В других случаях он раскрывает подробности: «Джобс: Империя соблазна» (Jobs), «Элизиум: Рай не на Земле» (Elysium) и «Кровью и потом: Анаболики» (Pain & Gain).

А лучше вообще не переводите!

Порой локализаторы жертвуют смыслом и переводят названия транслитом, но так даже эффектнее! В российском прокате есть такие примеры, как «Стартрек: Возмездие» (Star Trek Into Darkness), «Интерстеллар» (Interstellar), «Сплит» (Split), «Обливион» (Oblivion) и «Дивергент» (Divergent).

Автор: Алексей Дарбинян