«Топи», «История бранных слов» и второй сезон «Постановки»: 11 главных сериалов зимы

Представьте себе мир, в котором преступления легализованы. У воров и убийц есть гильдии, у рэкета есть квоты (и расписание), а пострадавшие получают расписку, что преступление совершено законным образом. Из-за такого устройства политической системы Стража, местный аналог полиции, оказывается не у дел. Теперь ее самые важные занятия — пить горькую, стрелять по голубям и гоняться за собаками, злостно ссущими на ботинки капитана. Правда, эта роскошная жизнь заканчивается уже в первой серии, когда в небе над огромным городом Анк-Морпорком появляется гигантский, злобный и по-настоящему смертоносный дракон, который, конечно, никаких расписок на месте массового пожара не оставляет.

Создатели сериала «Стража» не раз говорили (и даже писали в титрах), что их произведение не экранизация серии книг сэра Терри Пратчетта, а очень вольное творческое переосмысление. Их можно понять: от оригинала там остались только имена и легкий вайб безумия, исходящий от главного героя — капитана Ваймса (Ричард Дормер). Но если не воспринимать это именно как экранизацию, «Стража» становится симпатичным комедийным фэнтези с интересными персонажами, хорошими шутками и запутанным сюжетом. Несомненный плюс сериала еще и в том, что он короткий: в первом сезоне всего восемь серий, действие происходит очень быстро, так что заскучать не получается. «Стража» — отличный способ провести час после ужина, когда вся семья в сборе и хочется отдохнуть и посмеяться после насыщенного рабочего дня.