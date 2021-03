«Топи», «История бранных слов» и второй сезон «Постановки»: 11 главных сериалов зимы

Правда ли, что слово «fuck» — это акроним, образовавшийся от средневекового выражения «совокупление по разрешению короля» («fornication under consent of the king»)? Как имя «Ричард» трансформировалось в обозначение пениса («dick»)? Как борьба женщин за права повлияла на частоту и контекст употребления слова «bitch» («сука»)? И почему со временем ругательные слова типа «damn» («проклятье») или «shit» («дерьмо») потеряли свою силу?

Короткий документальный проект Netflix «История бранных слов» не просто рассказывает об этимологии главных ругательств в современном английском языке, но делает это очень бодро, красочно и смешно. Пока ученые дают серьезные научные объяснения, актеры и комики (среди них, например, Ник Офферман, Сара Силверман и Исайя Уитлок) рассказывают, как они употребляют те или иные ругательства, проверяют, действительно ли громкая ругань помогает справиться с болью и стрессом, и засекают, как долго можно тянуть гласную в слове «shit» (56 минут?!). А руководит всем этим безумным шапито как никогда элегантный и степенный Николас Кейдж, которому явно доставляет удовольствие смаковать все неприличные слова. History of swear words подойдет как тем, кто хочет разобраться в истории и нюансах употребления слов, без которых невозможно представить сегодняшнюю англоязычную культуру, так и тем, кто хочет просто весело и при этом познавательно провести полтора часа.