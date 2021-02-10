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Подкаст«Ваша честь»: Противоречивая судебная драма о родительской любви и долге

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Почему местом действия судебной драмы «Ваша честь» с Брайаном Крэнстоном в главной роли стал Новый Орлеан? Чем этот мини-сериал похож на древнегреческую трагедию? Как второстепенные сюжетные линии спасают сериал и можно ли снять подобную судебную драму в России?

Главный редактор КиноПоиска Лиза Сурганова и автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов обсуждают противоречивый мини-сериал «Ваша честь» телеканала Showtime (со спойлерами!).

В следующем выпуске мы поговорим о «Ванде/Вижне» — первом сериальном проекте киновселенной Marvel, который вышел на стриминговом сервисе Disney+.

Подкаст можно послушать прямо здесь (пользователям Safari рекомендуем воспользоваться ссылками для прослушивания подкаста в других сервисах).

Также все выпуски доступны в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox и других сервисах. А еще все наши подкасты можно слушать на YouTube-канале «Подкасты КиноПоиска».

Напоминаем, что мы сделали в Facebook группу для обсуждения подкаста и разных сериалов (не только тех, о которых говорят Лиза и Ваня). Добавляйтесь и пишите свои впечатления от увиденных проектов и вопросы к ним.

Сериал «Ваша честь» доступен в Амедиатеке и на КиноПоиск HD в Плюсе Мульти с Амедиатекой

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В главных ролях:Константин Хабенский, Иван Янковский, Стася Милославская
Режиссер:Алексей Нужный
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