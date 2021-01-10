Сериал «Ванда/Вижн»: «Твин Пикс» во вселенной Marvel

На Disney+ начался первый из запланированных на этот год пяти сериалов про супергероев Marvel. О том, как неожиданно изменилась интонация франшизы с переходом на стриминг, рассказывает Марат Шабаев.

О чем это?

Действие сериала разворачивается после трагических событий последних «Мстителей». Тогда злодей Танос уничтожил половину Вселенной, но супергероям все-таки удалось отмотать катастрофу назад. Однако на экране почему-то безмятежные 1950-е, тонированные в ретросепию. Молодожены Ванда Максимофф (Элизабет Олсен) и Вижн (Пол Беттани) переезжают в идеальный одноэтажный городок Вествью, где планируют вести спокойную семейную жизнь. Ванда становится домохозяйкой и использует магические силы для уборки и готовки, пока андроид Вижн, научившийся принимать человеческий облик, работает в конторе, где быстрее всех проводит математические расчеты.

Пара изо всех сил скрывает свои суперспособности, но ходит по тонкому льду. Вижн едва не выдает себя, случайно проглотив жвачку (андроид не может принимать пищу — она вызывает сбой в его работе, Вижн ведет себя как пьяный и периодически срывается в неуправляемый полет). Ванда оказывается на грани провала, когда заставляет тарелки и кастрюли летать по всей кухне в присутствии гостей. Подобные ситуации непременно сопровождаются закадровым смехом, но выглядит все это довольно жутко — не настолько жутко, как линчевское шоу «Кролики», но типа того.

Что здесь не так?

Фанаты вселенной Marvel знают точно: андроид Вижн погиб во время событий «Мстители: Война бесконечности» и не был воскрешен в «Финале». Камень Разума, дававший ему жизнь, также был уничтожен, но в сериале мы видим Вижна с камнем на лбу. При этом ни он, ни Ванда ничего не помнят о своем прошлом. Когда другие герои ситкома спрашивают об их годовщине или месте знакомства, начинают путаться в ответах.

Ванда еще слышит пробивающийся через радиопередачи голос (он спрашивает «Кто это делает с тобой?»), находит во дворе игрушечный цветной вертолет (напомним, что весь остальный мир сериала монохромный). Намек на то, что мы смотрим нечто вроде «Шоу Трумана», имеется и на финальных титрах, где нам показывают, как шоу «Ванда/Вижн» идет на маленьком экране в лаборатории.

«Шоу Трумана» «Ванда/Вижн»

Ответы на все эти загадки мы, вероятно, получим к концу сезона, но некоторые предположения у фанатов уже имеются. В комиксах Ванда Максимофф, она же Алая Ведьма, была способна менять под себя окружающую реальность. В специальных выпусках «День М» (они же «Дом М»), события которых повлияли на всех героев Marvel, она тяжело переживает смерть Вижна и двух детей (они оказались иллюзиями, сотворенными демоном Мефисто), поэтому радикально перекраивает мир, создавая вселенную, в которой у нее счастливая семейная жизнь.

Отсылки к этому событию есть и в сериале: в первой серии можно заметить бутылку вина Maison du Mépris (на английский можно перевести как House of Misery, что прямо намекает на комикс «Дом М»), а в финале второго эпизода героиня внезапно оказывается беременна.

Смущает и голос, который Ванда слышит из радиоприемника (он принадлежит агенту ФБР Джимми Ву, второстепенному герою фильма «Человек-муравей и Оса»). Заданный им вопрос указывает на то, что семейная идиллия первых эпизодов — то ли галлюцинация Ванды, то ли симулякр. Также в кадре неоднократно появляется эмблема организации «М.Е.Ч.», которая во вселенной Marvel противостоит внеземным угрозам, а одной из жительниц городка оказывается Моника Рэмбо (Тейона Паррис), спецагент из XXI века. Как вообще она могла оказаться в 1950-х, если только эта реальность не фальшивка?

В следующих сериях должна появиться ученая Дарси Льюис (Кэт Деннингс), старая знакомая Тора. Очевидно, что эти камео неслучайны, но предположить, к чему они, пока не получится. А вот связь этой семейной идиллии с грядущими событиями во вселенной Marvel очевидна: шоураннеры уверяют, что сюжет сериала имеет непосредственное отношение к грядущему фильму «Доктор Стрэндж и мультивселенная безумия» (ключевую роль в нем сыграет Ванда Максимофф). Можно предположить, что события четвертой фазы вселенной Marvel (ее как раз открывают «Ванда/Вижн») будут связаны с концепцией множественных миров, в которых возможно практически все: и жизнь героев в реальности старой телепередачи, и присутствие в одном фильме персонажей из разных вселенных. Например, в третьем сольнике «Человека-паука» появятся антагонисты из предыдущих, домарвеловских фильмов про Спайдермена — Альфред Молина и Джейми Фокс вернутся к ролям злодеев, противостоявших Тоби Магуайру и Эндрю Гарфилду.

Как это сделано?

Постоянные отсылки к киновселенной Marvel — привычный для франшизы прием. Но в этот раз, похоже, они обусловлены не фансервисом, а драматургией шоу, с самого начало помещающего и героев, и зрителей внутрь почти линчевской абсолютной загадки. Медиум тут намертво связан с контентом, и формат «Ванда/Вижн» — гротескный, почти пародийный ситком — служит мощным средством усиления загадочной атмосферы и сюжетной интриги (точно так же, как в «Твин Пикс»).

Первая серия демонстрируется в телевизионном формате кадра 4:3, и снималась она по старинке, словно сериал «Друзья» перед живой аудиторией, смеющейся после каждого гэга. Темы и мотивы этих шуток подчеркнуто старомодны: рассеянный муж-работяга, назойливая соседка с кучей советов, жена-домохозяйка, думающая лишь о своем супруге. Анимационная заставка второй серии «Ванды/Вижна» прямо цитирует сериал «Моя жена меня приворожила», есть намеки и на чопорный «Я люблю Люси» (Ванда и Вижн, как домохозяйка Люси Рикардо и ее муж, тоже спят в раздельных кроватях, будто кодекс Хейса все еще в силе); также известно, что Шекман консультировался с Диком Ван Дайком, продюсером оригинального «Шоу Дика Ван Дайка» (1961—1966) — это ситком о съемке выдуманного ситкома «Шоу Алана Брэнди».

«Моя жена меня приворожила» «Ванда/Вижн»

Этот эксперимент — очень смелый шаг для марвеловской франшизы, хотя ранее супергероика студии уже мимикрировала под жанровое кино. Например, «Первый мститель: Другая война» — это политический триллер в духе 1970-х вроде «Трех дней Кондора», а приключения Человека-паука, которые входят в MCU, то есть те, что с Томом Холландом, сняты как тин-комедии Джона Хьюза. Переезд героев на малые экраны позволяет обогатить эту палитру жанров — вряд ли кто-то десять лет назад мог представить ситком про членов команды «Мстители». Элизабет Олсен и Пол Беттани терялись на фоне Роберта Дауни-мл. или Криса Хемсворта, поэтому их сольное шоу пытается наверстать упущенное: мрачная сирота Ванда меняет амплуа трагической героини на роль простоватой домохозяйки, а андроид Вижн обретает человеческое лицо с пластичной мимикой.

Вердикт

«Ванда/Вижн» — наглядная иллюстрация того, что супергеройские саги уже не стеснены форматом кинопоказа и экшен-жанром. Каким бы большим ни был экран IMAX, на нем в последнее время было тесно: количество действующих лиц во вселенной Marvel уже исчисляется несколькими десятками, и даже исполинского хронометража фильмов про Мстителей не хватает, чтобы уделить достаточное внимание всем героям. Студия удачно опередила пандемию, ударившую по прокату, заранее запланировав сериальные расширения про тех героев, которые пока что не получали сольных выходов в кино. Только в этом году нас ждут еще четыре: мы снова встретимся с Локи, Соколиным Глазом, Зимним Солдатом и Соколом, а также познакомимся с Мисс Марвел.

Ранее по мотивам вселенной Marvel уже снимались сериалы, которые также имели в виду события киновселенной (например, «Сорвиголова» или «Агенты „Щ.И.Т.“»), но эта коммуникация была, скорее, односторонней: события кинофраншизы никогда напрямую не ссылались на сюжеты телевизионные. Все меняется. Популярность «Мандалорца» на том же Disney+ продемонстрировала колоссальный зрительский потенциал подобных историй, происходящих на окраинах вселенных.

Можно надеяться, что в будущем Marvel решится на еще более смелые эксперименты (слэпстик про неловкого Халка? аналог «Белорусского вокзала» с пожилым Капитаном Америкой?), но на фоне привычной супергероики, которую регулярно обвиняли в том, что это и не кинематограф вовсе, «Ванда/Вижн» вполне тянут на артхаус в хорошем смысле, пусть в полной мере новаторство шоу можно будет оценить лишь к концу сезона. Забавно еще и то, что пока главный конкурент ее создателей, DC, старается перестроить свою некогда мрачную и взрослую киновселенную по примеру веселого шапито фильмов про Мстителей, сама Marvel творчески заимствует подход самого мрачного и безысходного проекта DC — «Хранителей». В конце концов, и там и тут супергерои вовсе не те, кем поначалу кажутся.