«Чертовски странный сериал (в хорошем смысле)»: Первые реакции на мини-сериал «Ванда/Вижн»

В сети появились первые отзывы на «Ванду/Вижна» — новый сериал по комиксам Marvel, спин-офф супергеройской киновселенной. Посмотрев первые три серии, все авторы сходятся во мнении, что зрителей ждет чрезвычайно необычный и интересный проект. Они хвалят актеров, восхищаются интригующей завязкой и отмечают, что сериал — большой риск для студии Marvel.

Вот что они пишут.

«„Ванда/Вижн“ действительно не похожи на все, что киновселенная Marvel выпускала до этого. Это точно. Смотрится чрезвычайно интересно. Очень рискованно столь сильно привязывать историю к ситкомовской структуре повествования, но идея окупается и создает загадку. Шикарно».

«Посмотрела три эпизода „Ванды/Вижна“, и это чертовски странный сериал (в хорошем смысле). Два бесспорных момента: 1) Marvel всецело взялась за пародирование классических ситкомов; и 2) киновселенная Marvel наконец-то вернулась! Не терпится увидеть, как сериал подведет к „Доктору Стрэнджу 2“ и „Человеку-пауку 3“».

«Мой главный вывод: похоже, актеры хорошо провели время на съемках сериала. На экране много радости. Многое не могу рассказать, но очень хочется увидеть, как Ванда и ее силы связаны с сюжетом и что означает появление Моники Рамбо».

«Никогда не думала, что мой любимый мститель Ванда вернет меня к старым добрым дням Nick at Nite. „Ванда/Вижн“ — впечатляющий, забавный, странный, замечательный, а иногда и тревожный сериал. Я одержима Лиззи и Полом, которые восхитительны вместе».

«Посмотрел первые три эпизода „Ванды/Вижна“, и это сериал для меня. Если переживаете, что все истории о супергероях могут быть одинаковыми, вот вам веское доказательство обратного. Для меня сериал был восхитительно необычным и интригующим. В восторге от того, что увидел, и не терпится посмотреть весь сезон».

«Весь актерский состав „Ванды/Вижна“ великолепен и полностью привержен стилистике проекта, но актерская игра Элизабет Олсен поистине выдающаяся. Это тот момент, когда думаешь: блин, если бы награды не были такими снобами по отношению к супергероям, она, вероятно, получила бы номинацию на „Эмми“».

«Посмотрел первые три эпизода „Ванды/Вижна“, и сериал именно такой, каким я хотел его увидеть — смешной, умный, жуткий и прежде всего в некотором роде трагичный. Реальность такова: „Ванда/Вижн“ ведут киновселенную Marvel туда, где она никогда не была раньше, и пути назад нет».

«Ну хорошо, „Ванда/Вижн“. Как давний поклонник Ванды — Алой Ведьмы, скажу: в этом сериале есть все, на что я мог надеяться, и даже больше. Это один из самых веселых проектов, созданных Marvel. Химия между Элизабет Олсен и Полом Беттани поразительная. Не терпится ВСЕ обсудить».

«Если первые три серии „Ванды/Вижна“ хоть как-то указывают на то, что нас ждет, то нас ждет нечто бешеное и безумное! В самом лучшем смысле, это совершенно безбашенный сериал! Странный, веселый и просто потрясающий, очень здорово снова оказаться в киновселенной Marvel!»

«„Ванда/Вижн“ (по крайней мере, первые три серии, что я видел) довольно хороши. Потрясающая смесь большой странности и разбитого сердца. Элизабет Олсен и Пол Беттани еще никогда так хорошо не смотрелись в ролях этих персонажей, и мне не терпится увидеть, что будет дальше».

«Посмотрел первые три серии „Ванды/Вижна“ и в восторге от того, насколько Marvel была готова рискнуть с этим проектом. Киновселенная Marvel вырвалась вперед благодаря Кевину Файги, его поразительному лидерству и готовности идти на риск, подобно тому, что вы увидите в „Ванде/Вижне“».

«„Ванда/Вижн“ — это высший класс! После просмотра первых трех серий не терпится увидеть еще! Веселый, умный и удивительный, а причудливые 30-минутные эпизоды в стиле ситкомов заставляют вас каждый раз ждать продолжения».

«Мы знали, что „Ванда/Вижн“ собираются предложить нам совершенно другой взгляд на киновселенную Marvel, и, черт побери, они не подвели. Из-за подводки в стиле ситкомов моменты реальности смотрятся особенно напряженными и захватывающими».