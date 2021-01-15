Что смотреть дома: «Авантюристы», «Ванда/Вижн», «Дорогие товарищи!»

Двухсерийный документальный фильм, спродюсированный лауреатом «Оскара» Алексом Гибни («Такси на темную сторону», «Наваждение»), охватывает всю жизнь великого спортсмена. Вот вундеркинд Тайгер вместе с папой учится бить по мячу, вот в двадцать с небольшим счастливый поднимается на пьедестал, а вот предстает участником скандалов, которые разрушают его карьеру.

Архивные любительские съемки и новостную хронику режиссеры Мэттью Хамачек («Аманда Нокс») и Мэтт Хейнеман («Частная война») тасуют с интервью, в которых бывший помощник Вудса Стив Уильямс, его школьная подруга Дина Парр, известный гольфист Ник Фалдо, друзья семьи и многочисленные журналисты говорят о главном герое. Эти рассказы вычерчивают кривую жизни Вудса: как невероятно талантливый молодой человек стал многократным победителем крупнейших турниров, первым спортсменом-миллиардером и любимцем Америки, а после скандалов с изменами и проблем с психотропными препаратами превратился в изгоя.

Впрочем, это не расследование — события, о которых идет речь, хорошо известны всем, кто следит за карьерой гольфиста, и описаны в книге «Тайгер Вудс» Джеффом Бенедиктом и Арменом Кетеяном, выступившими продюсерами фильма. Скорее, «Тайгер» — взгляд на жизнь человека, который в какой-то момент не выдержал испытания славой, но сумел вернуться.