Что смотреть дома: «Авантюристы», «Ванда/Вижн», «Дорогие товарищи!»

Реальная история Тайгера Вудса, драма Андрея Кончаловского и второй сезон триллера М. Найта Шьямалана — рассказываем о главных новинках российских и зарубежных стримингов.
Если карточка фильма черная, значит, его можно посмотреть на КиноПоиск HD. Обо всех возможностях нашего онлайн-кинотеатра читайте в специальном гиде.
«Ванда/Вижн»
Первый сериал Marvel с героями «Мстителей».
Где смотреть: Disney+
Действие сериала происходит после событий фильма «Мстители: Финал». 1950-е. Ванда Максимофф (Элизабет Олсен) и Вижн (Пол Беттани) ведут тихую семейную жизнь в небольшом городке Вествью. Необычная пара старается не думать о спасении мира и не проявлять свои сверхспособности, но им все-таки приходится перемещаться во времени и пространстве. Во время своих путешествий Ванда и Вижн встречаются с другими персонажами Marvel, но это, скорее, бонус для фанатов: сериал рассчитан на тех, кто не знаком с киновселенной и ее героями.
«Авантюристы»
Документальный сериал о мастерах перевоплощений с Александром Молочниковым.
Где смотреть: КиноПоиск HD
Журналист, театральный постановщик, актер («Лето», «Кислота»), а теперь и кинорежиссер Савва Савельев дебютирует с сериалом об авантюристах нашего времени. В каждой из семи серий он рассматривает конкретный пример. Например, мотивационный коуч Денис Байгужин учил девушек, как найти и женить на себе богатого мужчину. Жанна Паламарчук в сговоре с сыном Григорием разоряли его доверчивых невест, а пенсионер Валерий Суханов называл себя королем виртуального государства ASPI и вполне успешно продавал паспорта несуществующей страны. Про этих людей рассказывали желтые издания и телепрограммы — авторы сериала обещают новые любопытные подробности. Их на экране представляет актер и режиссер Александр Молочников.
Смотрите этот сериал только в Плюсе
«Дорогие товарищи!»
Черно-белая драма о расстреле демонстрации рабочих в Новочеркасске в 1962 году.
Где смотреть: START, Okko
Повышение цен на молоко и колбасу заставляет сотрудников завода выйти на забастовку. Толпа с антиправительственными плакатами движется к центру города. Работница местного парткома и убежденная коммунистка Людмила Семина (Юлия Высоцкая) призывает власти Новочеркасска и приехавших из Москвы членов политбюро применять к бунтовщикам самые жесткие меры, вплоть до высшей меры наказания. Тем временем она сама оказывается в эпицентре трагедии: ищет пропавшую дочь и своими глазами видит, что происходит на улицах города. Фильм Андрея Кончаловского был отмечен на Венецианском кинофестивале-2020 специальным призом жюри, также эту картину выдвинули на «Оскар» от России.
«Одна ночь в Майами»
Мухаммед Али, Малкольм Икс и другие легенды обсуждают расовое неравенство.
Где смотреть: Amazon Prime
После неожиданной победы над Сонни Листоном Кассиус Клей (Эли Гори) едет в отель. Даже он — чемпион, которого скоро будут называть великим — не может выйти на улицы Майами из-за сегрегации. В отеле Кассиус встречается с лидером «Нации ислама» Малкольмом Иксом (Кингсли Бен-Адир), легендой американского футбола Джимом Брауном (Элдис Ходж) и соул-певцом Сэмом Куком (Лесли Одом-мл.). Всю ночь они говорят о превосходстве темнокожих и спорят о том, что каждый из них может сделать ради борьбы за их права. После этой встречи 25 февраля 1964 года Клей объявит о принятии ислама и смене имени на Мухаммеда Али. Режиссерский дебют обладательницы «Оскара» актрисы Реджины Кинг («Если Бил-стрит могла бы заговорить») по пьесе драматурга и сценариста Кемпа Пауэрса («Душа»).
«Метод»
Константин Хабенский и Паулина Андреева ищут серийных убийц.
Где смотреть: КиноПоиск HD — с 17 января
Выпускница юридического факультета Есения Стеклова (Паулина Андреева) проходит практику в следственном комитете, где работает Родион Меглин (Константин Хабенский). Нелюдимый и странноватый, он раскрывает самые страшные преступления, часто связанные с серийными убийцами и маньяками. Есения все больше узнает о методах Меглина и однажды будет применять их сама. Но пока девушке не дают покоя другие вопросы: при каких обстоятельствах убили ее мать и почему отец, полковник милиции Стеклов, скрывает от нее подробности произошедшего?
Подробнее о сериале
Смотрите этот сериал в Плюсе с 17 января. На КиноПоиск HD также доступно продолжение — «Метод 2»
«Тайгер»
Биография легендарного гольфиста Тайгера Вудса.
Где смотреть: Амедиатека, КиноПоиск HD
Двухсерийный документальный фильм, спродюсированный лауреатом «Оскара» Алексом Гибни («Такси на темную сторону», «Наваждение»), охватывает всю жизнь великого спортсмена. Вот вундеркинд Тайгер вместе с папой учится бить по мячу, вот в двадцать с небольшим счастливый поднимается на пьедестал, а вот предстает участником скандалов, которые разрушают его карьеру.
Архивные любительские съемки и новостную хронику режиссеры Мэттью Хамачек («Аманда Нокс») и Мэтт Хейнеман («Частная война») тасуют с интервью, в которых бывший помощник Вудса Стив Уильямс, его школьная подруга Дина Парр, известный гольфист Ник Фалдо, друзья семьи и многочисленные журналисты говорят о главном герое. Эти рассказы вычерчивают кривую жизни Вудса: как невероятно талантливый молодой человек стал многократным победителем крупнейших турниров, первым спортсменом-миллиардером и любимцем Америки, а после скандалов с изменами и проблем с психотропными препаратами превратился в изгоя.
Впрочем, это не расследование — события, о которых идет речь, хорошо известны всем, кто следит за карьерой гольфиста, и описаны в книге «Тайгер Вудс» Джеффом Бенедиктом и Арменом Кетеяном, выступившими продюсерами фильма. Скорее, «Тайгер» — взгляд на жизнь человека, который в какой-то момент не выдержал испытания славой, но сумел вернуться.
«Дом с прислугой», 2-й сезон
Продолжение психологического триллера М. Найта Шьямалана.
Где смотреть: Apple TV+
Супруги Шон (Тоби Кеббелл) и Дороти (Лорен Эмброуз) тяжело переживают потерю своего маленького сына Джерико. Чтобы помочь несчастной матери справиться с нервным срывом, терапевт рекомендует заменить младенца куклой и сделать вид, что она живая. Малышу даже нанимают няню — 18-летнюю девушку Линн (Нелл Тайгер Фри), и с ней ребенок чудесным образом оживает. Шон уверен, что впустил в дом какую-то таинственную силу, и начинает следить за Линн. Второй сезон расскажет о религиозной няне и ее семье, но секреты останутся — это в стиле М. Найта Шьямалана, уже подписавшего контракт на съемки третьего сезона.
Бин совсем не похожа на обычную принцессу. Это известная на всю Дримландию любительница выпить, которую вечно тянет на подвиги. Она избавляется от жениха, закатывает вечеринку в замке и отправляется в опасные путешествия с эльфом Эльфо и похожим на черного кота демоном Люциком. Одним словом, не дочь, а сплошное разочарование. В третьем сезоне принцесса и ее друзья оказываются в Стимленде — городе, в котором технологический прогресс достигнут благодаря науке и магии. Анимационный сериал Мэтта Грейнинга с многочисленными отсылками к другим его шедеврам — «Симпсонам» и «Футураме».
«Рождество кота Боба»
Семейная комедия о неожиданном музыкальном дуэте.
Где смотреть: КиноПоиск HD, Okko, ivi
Продолжение фильма «Уличный кот по кличке Боб» о рыжем коте, который заставил бездомного музыканта Джеймса Боуэна (Люк Тредэвей) изменить свою жизнь. Джеймс вспоминает прошлое Рождество, когда они с Бобом еще жили в приюте и выступали на улице. Тогда представители отдела защиты животных заинтересовались дуэтом, усомнившись в том, что бездомный может заботиться о животном. Но разлучить друзей не удалось: в защиту обаятельного музыканта и его верного спутника выступили десятки неравнодушных людей.
Смотрите этот фильм в Плюсе
«Эпидемия крэка»
Документальный фильм об эпидемии крэка в США 1980-х.
Где смотреть: Netflix
В то время как президент Рональд Рейган обещает вернуть Америке былое величие, страна погружается в наркотический туман. На смену кокаину, который до 1980-х был опиумом для элит, приходит крэк, невероятно дешевый и доступный. Его основными потребителями становятся темнокожие из бедных районов. В Бронксе, Куинсе, Южном Централе идет бойкая торговля: машины в ожидании дилеров выстраиваются в пробки, а наркоторговцы воюют друг с другом за рынок сбыта. Крэк уничтожает черное сообщество, как химическое оружие. Правительство объявляет войну против наркотиков, но при этом закрывает глаза на контрабанду кокаина. Документалист Стэнли Нельсон («Борцы за свободу», «Майлз Дэвис: Рождение нового джаза») разговаривает с бывшими наркоманами и дилерами, историками и учеными, чтобы понять, кому была выгодна эпидемия крэка.
Автор: Михаил Володин