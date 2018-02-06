Чем хорош «Фестиваль Рифкина» и как смотреть фильмы Вуди Аллена

Вуди Аллена обвиняли в домогательствах — должно ли после этого измениться отношение к его фильмам? Что нового мы увидели в «Фестивале Рифкина» и зачем в нем нужны синефильские отсылки? Каков вклад Вуди Аллена в историю мирового кино? И какие картины культового режиссера точно нужно посмотреть как его поклонникам, так и тем, кто ничего у него не смотрел?

В новом выпуске подкаста «Крупным планом» редактор КиноПоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов обсуждают трагикомедию «Фестиваль Рифкина» и рассуждают, можно ли разделить личность автора и его произведения.

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Фильмы Вуди Аллена, которые ведущие советуют посмотреть: «Любовь и смерть», «Энни Холл», «Манхэттен», «Пурпурная роза Каира», «Жасмин», «Колесо чудес».

В следующем выпуске мы обсудим супергеройский блокбастер «Чудо-женщина: 1984», который выйдет в полноценный прокат 14 января.

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