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Что смотреть в кино: «Чудо-женщина: 1984», «Не лечи меня» и «Небеса подождут»

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Галь Гадот снова пускает в ход Лассо Истины, Тиль Швайгер ищет сбежавшую дочь, а Иван Янковский работает хирургом в провинциальной больнице.

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«Чудо-женщина: 1984»

Диана Принс сталкивается не только со злодеями, но и со своим самым сокровенным желанием.

1984 год, Вашингтон. Диана Принс (Галь Гадот) работает куратором музея при Смитсоновском институте, а в свободное время борется с преступностью. Однажды у нее появляется новая коллега — Барбара Минерва (Кристен Уиг). Она стесняется своей неуклюжести и считает Диану образцом для подражания. Барбара случайно обнаруживает в музее кристалл, способный выполнять желания. С его помощью она резко меняет стиль и начинает чувствовать себя более раскованно, а к Диане внезапно возвращается возлюбленный, погибший в Первую мировую. Ситуация становится опасной, когда доступ к волшебному камню получает бизнесмен-аферист Максвелл Лорд (Педро Паскаль), который мечтает о власти над миром.

Факты о фильме

  • «Чудо женщина: 1984» Пэтти Дженкинс — девятый фильм расширенной киновселенной DC. Это первый большой проект, который одновременно вышел и в кино, и на онлайн-платформе HBO Max.
  • Первый фильм о Чудо-женщине вышел в 2017 году и при бюджете в 149 млн долларов собрал в прокате 821 миллион.
  • На роль Гепарды — злодейки, в которую превращается Барбара — сначала позвали Эмму Стоун, но та отказалась. Тогда свою кандидатуру предложила Сара Полсон, но Пэтти Дженкинс выбрала Кристен Уиг («Марсианин», «Охотники за привидениями», «Короче»).
  • Кинокомпания Warner Bros. выдвинула «Чудо-женщина: 1984» на премию «Оскар» сразу в нескольких номинациях. Продюсеры надеются на статуэтки в категориях за лучшую женскую роль (Галь Гадот), лучшую женскую роль второго плана (Кристен Уиг), лучшую мужскую роль второго плана (Крис Пайн и Педро Паскаль), лучшую операторскую работу, лучший монтаж, лучшие костюмы и лучший саундтрек.
  • По словам Пэтти Дженкинс, действие третьей части франшизы, работа над которой уже началась, будет проходить в наше время, поэтому с ретроатмосферой «Чудо-женщины» придется проститься.

«Не лечи меня»

Провинциальный хирург ведет неравные бои с начальником-взяточником.

Хирург-травматолог Илья Третьяков (Иван Янковский) работает в провинциальной больнице, взяток не берет и живет на одну зарплату. Однажды туда привозят Веру (Лукерья Ильяшенко): она попала в аварию, находится без сознания, и, чтобы ее прооперировать, нужно согласие родственников или мужа. Сопровождавший Веру мужчина (Петр Федоров) при слове «брак» моментально сбегает, и Третьякову приходится «жениться» на Вере, подписать все бумаги и спасти ее жизнь. Когда же спасенная приходит в себя, Илья понимает, что разводиться ему не хочется.

Факты о фильме

  • «Не лечи меня» — первый полнометражный проект режиссера и сценариста Миши Маралеса (он же Михаил Малинин).
  • В 2017 году Маралес снял короткометражную версию злоключений хирурга Ильи Третьякова под названием «Ребра». Фильм был показан на фестивале студенческого кино во ВГИКе и на фестивале «Короче», где получил приз за лучший сценарий.
  • В комедии, помимо Янковского, Ильяшенко и Федорова, снялись Александр Демидов, Дмитрий Нагиев и Даниил Вахрушев.

«Небеса подождут»

Девушка-подросток решает не откладывать жизнь на потом.

16-летняя Штеффи (Синье Ирслингер) просто хотела поработать в полиции, но во время медкомиссии узнала, что у нее неоперабельный рак — он съест ее легкие всего за несколько месяцев. Если начать курс химиотерапии, то можно продлить жизнь на пару-тройку недель, но для этого придется отказаться от поездки в Париж, которую Штеффи ждала два года. Сначала она соглашается, но потом знакомится с мотоциклистом Стивом (Макс Хубахер), который работает в цирке, и это все меняет. Вместе они воруют машину, которую Штеффи хотели подарить родители, и уезжают. Мать (Хайке Макач) и отец (Тиль Швайгер) кидаются в погоню.

Факты о фильме

  • В оригинале фильм называется Gott, du kannst ein Arsch sein, что можно перевести как «Бог, какой ты придурок!». Из-за этого названия авторов проекта активно критиковали в немецких соцсетях.
  • «Небеса подождут» снимались по роману Фрэнка Папе, в котором он рассказал о последних месяцах жизни своей дочери. Девушку звали Стефани, она умерла от рака в 17 лет, через 296 дней после постановки диагноза.
  • На роль Штеффи пробовались более сотни молодых актрис, а будущей исполнительнице Синье Ирслингер пришлось проходить кастинг трижды. Кстати, для нее это первая большая работа в кино.
  • Тиль Швайгер («Босиком по мостовой», «Достучаться до небес», «Бесславные ублюдки», «Красавчик», «Соблазнитель») хорошо известен российскому зрителю. Но в картине есть еще одна большая звезда — Макс Хубахер, швейцарский актер театра и кино. В свои 28 лет он главная надежда немецкоязычного кино и самый популярный швейцарский молодой актер. Мы знаем его по фильму «Капитан» Роберта Швентке, где он сыграл немецкого рядового, укравшего капитанский мундир и превратившегося в чудовище.

«Обыкновенная страсть»

Профессор литературы не может устоять перед чарами Сергея Полунина.

Элен (Летиция Дош) читает лекции по литературе в одном из лучших вузов страны. Однажды она встречается с Александром Свициным (Сергей Полунин) и не на шутку влюбляется. Но после нескольких свиданий он внезапно перестает выходить на связь. Жить прежней жизнью Элен не может: она покупает билет в Москву, чтобы часами бродить по Тверской и хотя бы через нее сблизиться с Александром.

Факты о фильме

Автор: Вера Аленушкина

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Режиссер:Максим Полинский, Николай Булыгин
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