Что смотреть в кино: «Чудо-женщина: 1984», «Не лечи меня» и «Небеса подождут»

Галь Гадот снова пускает в ход Лассо Истины, Тиль Швайгер ищет сбежавшую дочь, а Иван Янковский работает хирургом в провинциальной больнице.
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«Чудо-женщина: 1984»
Диана Принс сталкивается не только со злодеями, но и со своим самым сокровенным желанием.
1984 год, Вашингтон. Диана Принс (Галь Гадот) работает куратором музея при Смитсоновском институте, а в свободное время борется с преступностью. Однажды у нее появляется новая коллега — Барбара Минерва (Кристен Уиг). Она стесняется своей неуклюжести и считает Диану образцом для подражания. Барбара случайно обнаруживает в музее кристалл, способный выполнять желания. С его помощью она резко меняет стиль и начинает чувствовать себя более раскованно, а к Диане внезапно возвращается возлюбленный, погибший в Первую мировую. Ситуация становится опасной, когда доступ к волшебному камню получает бизнесмен-аферист Максвелл Лорд (Педро Паскаль), который мечтает о власти над миром.
Факты о фильме
- «Чудо женщина: 1984» Пэтти Дженкинс — девятый фильм расширенной киновселенной DC. Это первый большой проект, который одновременно вышел и в кино, и на онлайн-платформе HBO Max.
- Первый фильм о Чудо-женщине вышел в 2017 году и при бюджете в 149 млн долларов собрал в прокате 821 миллион.
- На роль Гепарды — злодейки, в которую превращается Барбара — сначала позвали Эмму Стоун, но та отказалась. Тогда свою кандидатуру предложила Сара Полсон, но Пэтти Дженкинс выбрала Кристен Уиг («Марсианин», «Охотники за привидениями», «Короче»).
- Кинокомпания Warner Bros. выдвинула «Чудо-женщина: 1984» на премию «Оскар» сразу в нескольких номинациях. Продюсеры надеются на статуэтки в категориях за лучшую женскую роль (Галь Гадот), лучшую женскую роль второго плана (Кристен Уиг), лучшую мужскую роль второго плана (Крис Пайн и Педро Паскаль), лучшую операторскую работу, лучший монтаж, лучшие костюмы и лучший саундтрек.
- По словам Пэтти Дженкинс, действие третьей части франшизы, работа над которой уже началась, будет проходить в наше время, поэтому с ретроатмосферой «Чудо-женщины» придется проститься.
«Не лечи меня»
Провинциальный хирург ведет неравные бои с начальником-взяточником.
Хирург-травматолог Илья Третьяков (Иван Янковский) работает в провинциальной больнице, взяток не берет и живет на одну зарплату. Однажды туда привозят Веру (Лукерья Ильяшенко): она попала в аварию, находится без сознания, и, чтобы ее прооперировать, нужно согласие родственников или мужа. Сопровождавший Веру мужчина (Петр Федоров) при слове «брак» моментально сбегает, и Третьякову приходится «жениться» на Вере, подписать все бумаги и спасти ее жизнь. Когда же спасенная приходит в себя, Илья понимает, что разводиться ему не хочется.
Факты о фильме
- «Не лечи меня» — первый полнометражный проект режиссера и сценариста Миши Маралеса (он же Михаил Малинин).
- В 2017 году Маралес снял короткометражную версию злоключений хирурга Ильи Третьякова под названием «Ребра». Фильм был показан на фестивале студенческого кино во ВГИКе и на фестивале «Короче», где получил приз за лучший сценарий.
- В комедии, помимо Янковского, Ильяшенко и Федорова, снялись Александр Демидов, Дмитрий Нагиев и Даниил Вахрушев.
«Небеса подождут»
Девушка-подросток решает не откладывать жизнь на потом.
16-летняя Штеффи (Синье Ирслингер) просто хотела поработать в полиции, но во время медкомиссии узнала, что у нее неоперабельный рак — он съест ее легкие всего за несколько месяцев. Если начать курс химиотерапии, то можно продлить жизнь на пару-тройку недель, но для этого придется отказаться от поездки в Париж, которую Штеффи ждала два года. Сначала она соглашается, но потом знакомится с мотоциклистом Стивом (Макс Хубахер), который работает в цирке, и это все меняет. Вместе они воруют машину, которую Штеффи хотели подарить родители, и уезжают. Мать (Хайке Макач) и отец (Тиль Швайгер) кидаются в погоню.
Факты о фильме
- В оригинале фильм называется Gott, du kannst ein Arsch sein, что можно перевести как «Бог, какой ты придурок!». Из-за этого названия авторов проекта активно критиковали в немецких соцсетях.
- «Небеса подождут» снимались по роману Фрэнка Папе, в котором он рассказал о последних месяцах жизни своей дочери. Девушку звали Стефани, она умерла от рака в 17 лет, через 296 дней после постановки диагноза.
- На роль Штеффи пробовались более сотни молодых актрис, а будущей исполнительнице Синье Ирслингер пришлось проходить кастинг трижды. Кстати, для нее это первая большая работа в кино.
- Тиль Швайгер («Босиком по мостовой», «Достучаться до небес», «Бесславные ублюдки», «Красавчик», «Соблазнитель») хорошо известен российскому зрителю. Но в картине есть еще одна большая звезда — Макс Хубахер, швейцарский актер театра и кино. В свои 28 лет он главная надежда немецкоязычного кино и самый популярный швейцарский молодой актер. Мы знаем его по фильму «Капитан» Роберта Швентке, где он сыграл немецкого рядового, укравшего капитанский мундир и превратившегося в чудовище.
«Обыкновенная страсть»
Профессор литературы не может устоять перед чарами Сергея Полунина.
Элен (Летиция Дош) читает лекции по литературе в одном из лучших вузов страны. Однажды она встречается с Александром Свициным (Сергей Полунин) и не на шутку влюбляется. Но после нескольких свиданий он внезапно перестает выходить на связь. Жить прежней жизнью Элен не может: она покупает билет в Москву, чтобы часами бродить по Тверской и хотя бы через нее сблизиться с Александром.
Факты о фильме
- «Обыкновенная страсть» Даниэль Арбид снималась по автобиографическому бестселлеру Анни Эрно. Книга вышла в 1992-м и была переведена на 18 языков, включая русский.
- Для Сергея Полунина это пятая работа в полнометражном кино и первая главная роль. Его можно было увидеть в фильмах «Убийство в Восточном экспрессе», «Красный воробей», «Щелкунчик и четыре королевства» и «Нуреев. Белый ворон».
- Вместо Полунина в роли Александра мог сняться Данила Козловский, с которым велись переговоры на ранней стадии разработки проекта. Его напарницей должна была стать Вики Крипс («Призрачная нить», «Колония Дигнидад»).
- «Обыкновенная страсть» была отобрана для показа на 73-м Каннском фестивале, который не состоялся из-за пандемии. Но фильм стал участником международных смотров в Торонто и в Сан-Себастьяне.
Автор: Вера Аленушкина