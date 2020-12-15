Что смотреть в кино: «Чудо-женщина: 1984», «Не лечи меня» и «Небеса подождут»

16-летняя Штеффи (Синье Ирслингер) просто хотела поработать в полиции, но во время медкомиссии узнала, что у нее неоперабельный рак — он съест ее легкие всего за несколько месяцев. Если начать курс химиотерапии, то можно продлить жизнь на пару-тройку недель, но для этого придется отказаться от поездки в Париж, которую Штеффи ждала два года. Сначала она соглашается, но потом знакомится с мотоциклистом Стивом (Макс Хубахер), который работает в цирке, и это все меняет. Вместе они воруют машину, которую Штеффи хотели подарить родители, и уезжают. Мать (Хайке Макач) и отец (Тиль Швайгер) кидаются в погоню.