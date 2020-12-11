Что происходит вокруг Warner Bros.? Все недовольны онлайн-релизом фильмов, а киносети на грани банкротства

В Голливуде не утихает скандал вокруг Warner Bros. После того как студия решила прокатывать свои блокбастеры онлайн, ее раскритиковали режиссеры, узнавшие об этом в последний момент, и киносети, чьи площадки и так не работают из-за пандемии и отсутствия крупных релизов. Рассказываем, как начался конфликт и что он может значить для каждой из сторон.

C чего начался скандал?

3 декабря Warner объявила, что в 2021 году выпустит свои крупные релизы по гибридной модели. Это значит, что «Дюна», «Годзилла против Конга», новый «Отряд самоубийц» и «Матрица 4» выйдут одновременно на стриминге HBO Max, который пока работает только в США и Канаде, и в кинотеатрах тех стран, где они открыты.

Первым проектом в новой практике будет «Чудо-женщина: 1984». Американцы посмотрят ее на HBO Max уже 25 декабря. В России лента стартует 14 января.

В 2021 году одновременно онлайн и в кино выйдет 18 картин Warner. Кроме упомянутых, это «Том и Джерри», «Мортал Комбат», «Те, кто желает мне смерти», «Заклятие 3: По воле дьявола», «На высоте мечты», «Космический джем: Новое поколение», «Воспоминание», «Мелочи», «Злое», «Множественные святые Ньюарка», «Король Ричард», «Мужские слезы» и «Иуда и черный мессия».

Почему все недовольны?

После анонса против Warner выступила крупнейшая киносеть AMC. Ее глава Адам Арон считает, что студия жертвует прибылью ради продвижения HBO Max. «Мы сделаем все возможное, чтобы Warner не развивала своей сервис за наш счет, и будем отстаивать условия, которые сохранят наш бизнес», — пообещал гендиректор.

О том, что в решении Warner нет «экономического смысла», высказался и Кристофер Нолан, который работает со студией более 10 лет. Он недоволен и тем, что Warner объявила об онлайн-релизе фильмов, заранее не предупредив актеров, режиссеров и другие компании, которые их продюсировали. «Они легли спать, думая, что работают на величайшую киностудию, а когда проснулись, узнали, что их работодатель — худший в мире стриминг-сервис», — сказал Нолан.

Одной из последних о планах Warner узнала Legendary Pictures, которая на 75% профинансировала «Дюну» и «Годзилла против Конга». По данным СМИ, студия хочет оспорить решение Warner и уже направила юридические письма.

Другой проблемой для Warner стали агенты кинематографистов. Перенос фильма в онлайн означает, что его выручка в кинотеатрах сильно упадет, из-за чего актеры, вероятно, не получат бонус, который им полагается в случае кассового успеха. Warner договорилась с создателям «Чудо-женщины», заплатив Галь Гадот и Пэтти Дженкинс по 10 млн долларов в качестве компенсации, однако Киану Ривз, Марго Робби, Уилл Смит и другие актеры, чьи фильмы выйдут на HBO Max, такое предложение не получили. Их агенты пришли в ярость, а в Голливуде пошли слухи о бойкоте студии (ее даже стали называть Former Bros., то есть «Бывшие братья»). Представитель крупнейшего американского агентства WME жалуется, что Warner больше волнует приток аудитории на HBO Max, чем интересы его клиентов.

При этом конкуренты Warner поступили иначе. Как пишет THR, прежде чем перенести свои фильмы на стриминг, Disney заранее связалась с агентами. То же самое относится к Universal: студийные боссы лично обсудили онлайн-релиз «Короля Стейтен-Айленда» с Джаддом Апатоу, а вся творческая команда получила компенсации.

У скандала есть и этическая сторона. Снявший «Дюну» Дени Вильнёв опасается, что Warner может убить целую культурную сферу, которая, как он отмечает, объединяет, вдохновляет и образовывает людей. Еще он убежден, что фильмы вроде «Дюны» не смогут окупиться без кинотеатров из-за интернет-пиратства.

Что стоит за решением студии?

По словам главы Warner Энн Сарнофф, студия выбрала гибридную модель из-за неудачи с «Доводом». Несмотря на пандемию, Кристофер Нолан настоял на кинотеатральном релизе во всем мире. Фильм вышел в сентябре и заработал 361 млн долларов, что для 200-миллионного проекта равносильно провалу.

При этом партнеры Warner считают, что студия нарушила прежние соглашения, чтобы привлечь как можно больше подписчиков на HBO Max. Недавно Вильнёв намекнул, что таким образом AT&T пытается погасить долг, который составляет около 150 млрд долларов.

Что это значит для кинотеатров?

Будущее кинотеатров по-прежнему туманно. AMC с апреля находится на грани закрытия. После анонса Warner компания сообщила, что в январе может объявить о банкротстве, если не заработает 750 млн долларов. В октябре Cineworld, вторая по величине киносеть в мире, временно закрыла площадки в США и Великобритании, после того как «Не время умирать» отложили на следующий год.

3 декабря, когда Warner объявила о гибридной модели, стоимость акций киносетей резко упала: котировки Cinemark снизились на 21,95% (до 13,30 доллара), а AMC — на 15,97% (до 3,63 доллара).

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Стивен Содерберг считает, что в 2021 году ситуация не улучшится даже с появлением вакцины: «Кинобизнес не будет достаточно устойчивым, чтобы оправдать вложения, необходимые для выпуска фильма в широкий прокат. Кинотеатр, заполненный на 50%, не может быть жизнеспособной моделью для кинопоказа. <...> Думаю, кто-то провел четкий анализ динамики COVID-19 в 2021 году даже с учетом возможной вакцины».

Впрочем, The Washington Post не исключает, что на Warner может повлиять Legendary Pictures, которая входит в состав Wanda Group, крупнейшего кинопрокатчика Китая. Для Warner по-прежнему важны китайские кинотеатры, поскольку стриминг-сервисы, включая HBO Max, Netflix и Amazon, недоступны в Поднебесной.

Глава IMAX Рич Гельфонд уверен, что прокат рано или поздно восстановится. По его словам, посещаемость IMAX-залов в Японии уже вернулась к показателям, которые были до пандемии. В будущее кинотеатров верит и Аарон Соркин. Он считает, что для зрителей это по-прежнему уникальный опыт: «За 4000 лет ничто не заменило ощущения пребывания среди людей. Это и есть коллективный опыт: ты находишься в кинотеатре, свет гаснет, все одновременно смеются, вздыхают или замолкают и вместе встречают финал картины».

А для Warner?

На биржах анонс студии встретили спокойно: 8 декабря акции AT&T выросли всего на 3%. Что касается подписчиков, то в конце сентября HBO Max пользовались 8,6 миллиона человек, а к 9 декабря его аудитория достигла 12,6 миллиона. Сервис запустили в мае, и в динамике роста он сильно уступает Disney+, который за год привлек 86,6 миллиона человек.

Сможет ли новая модель окупить 200-миллионный фильм, пока не ясно. HBO Max по-прежнему работает только в двух странах, тогда как прокат в Европе и Азии может пострадать из-за пиратства (аналитики пишут, что продажи билетов на «Чудо-женщину» в Китае идут ниже ожиданий). Кроме того, Disney не уточнила, был ли успешным параллельный релиз «Мулан», однако ключевые фильмы 2021 года студия решила выпустить только в кино.

Также неясно, как сильно пострадает репутация Warner. У студии всегда были теплые отношения с партнерами, но многих из них расстроил анонс гибридной модели. В Голливуде полагают, что актеры и режиссеры предпочтут работать с другими сервисами вроде Amazon и Netflix. Пэтти Дженкинс, несмотря на контракт с Warner, верит, что постановщики выберут студии, ориентированные на традиционный прокат.

Если Warner победит, как мы будем смотреть их фильмы?

Все фильмы будут доступны на HBO Max в разрешении 4K и без дополнительной платы в течение месяца, после чего их временно уберут из каталога (показ в кинотеатрах продолжится). В большинстве стран, включая регионы Центральной и Восточной Европы, а также Латинскую Америку, сервис появится только во второй половине 2021 года.

В странах, где HBO Max еще нет, даты релиза сильно разнятся. Например, «Чудо-женщина: 1984» выходит во Франции 16 декабря, а в России — только 14 января.

График релизов на HBO Max:

«Чудо-женщина: 1984» — 25 декабря;

«Мелочи» — 29 января;

«Том и Джерри» — 5 марта;

«Множественные святые Ньюарка» — 12 марта;

«Мортал Комбат» и «Воспоминание» — 16 апреля;

«Годзилла против Конга» — 21 мая;

«Заклятие 3: По воле дьявола» — 4 июня;

«На высоте мечты» — 19 июня;

«Космический джем: Новое поколение» — 16 июля;

«Отряд самоубийц: Миссия навылет» — 6 августа;

«Дюна» — 1 октября;

«Король Ричард» — 19 ноября;

«Матрица 4» — 22 декабря;

«Иуда и черный мессия» — начало года;

«Злое», «Те, кто желает мне смерти» и «Мужские слезы» — неизвестно.