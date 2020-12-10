«Смешной, захватывающий и романтичный»: Что пишут критики про сиквел «Чудо-женщины»

В сети появились первые рецензии на сиквел «Чудо-женщины», который выйдет одновременно в кинотеатрах и на HBO Max. Картину поставила Пэтти Дженкинс, снявшая первую часть, а к своим ролям вернулись Галь Гадот и Крис Пайн, сыгравший погибшего ранее Стива Тревора. Мы изучили первые обзоры и выбрали самое главное.

Многие критики отмечают, что сиквел вышел веселым и позитивным, словно в противовес неспокойному 2020 году. «Этот фильм — настоящий рождественский подарок. Одновременно захватывающий, смешной, романтичный и насыщенный экшеном», — пишет автор Chicago Sun-Times. Ему также понравился юмор, особенно в сценах с Дианой и Стивом.

К похожему выводу пришел Бен Трэвис из Empire: «Год был изнурительным, учитывая пандемию, протесты против ношения масок и вакцинации и президентские выборы. Не знаю, как смотрелся бы фильм Дженкинс несколько месяцев назад. Вероятно, как странный призыв к коллективной эмпатии, завернутый в спандекс. Однако сейчас, когда не за горами вакцина и эра Байдена-Харрис, „Чудо-женщина“ ощущается как глубокий выдох, словно обещание лучшего будущего и свидетельство того, что свет победит тьму».

Критики заметили, что Дженкинс вдохновлялась другими приключенческими фильмами. Например, погоню с грузовиками из трейлера сравнивают с «Индианой Джонсом», а общий тон картины — с «Суперменом» Ричарда Доннера. «Зрелищное ограбление торгового центра наводит на мысли о „Человеке-пауке“ Сэма Рэйми, а зубодробительная схватка в Белом доме напоминает „Людей Икс 2“», — пишет Трэвис.

Педро Паскаль в роли Максвелла Лорда

Действие сиквела происходит в 1980-е, и Дженкинс не забывает про социальные и экономические настроения тех времен: «1980-е называют пиком капиталистического переизбытка. В фильме его воплощает в Максвелл Лорд, которого играет Педро Паскаль, с его вкрадчивыми манерами и дурацкими выходками. <...> Это лжец, который ради личной выгоды обращается к низменным инстинктам людей. Он развращает всех, с кем имеет дело».

Журналисты также хвалят Кристен Уиг, которая играет археолога Барбару Миневру. По сюжету она превратится в Гепарду, одну из злодеек фильма. «Уиг располагает к себе зрителя в первых сценах, но, после того как Барбара превращается в хищницу, актриса воплощает настоящую угрозу», — пишет Трэвис. Впрочем, другие жалуются на внешний облик Гепарды — уж очень она напоминает героев «Кошек».

В рецензиях отдельно отмечают Галь Гадот. Ее называют «сердцем и душой» картины: «Ее Диана излучает изящество и доброту. Ее сила в беззастенчивой женственности, и это по-прежнему оригинальный ход на фоне засилья накачанных героев-мужчин. В ее движениях есть акробатическая плавность, за которой приятно наблюдать, а в сценах, где она перемещается по воздуху, чувствуется невесомость. Если Супермен летает, то Чудо-женщина парит». Кроме того, в фильме здорово показаны отношения Дианы и Стива. В сиквеле они поменялись местами: Диана давно живет среди людей и комфортно чувствует себя в 1980-х, а вот героя Пайна, чья молодость пришлась на начало XX века, ждет много сюрпризов.

Также у картины богатый визуальный ряд. «В ней много разных экшен-сцен — от зрелищной драки в торговом центре до погони в Египте и схватки с Гепардой, за которой порой трудно уследить», — отмечает Кейт Эрбланд из IndieWire.

При этом в текстах часто ругают спецэффекты, особенно в ключевой битве между Чудо-женщиной и Гепардой. «Многие спецэффекты выглядят фальшиво, а где-то они просто кошмарные (например, когда Чудо-женщина отвлекается от погони, чтобы спасти двоих детей)», — пишет критик Variety Питер Дебрюж.

Кроме того, Дебрюж остался недоволен финалом: «Масштабная концовка — настоящий провал. В ней главный злодей захватывает вещательную технологию Рональда Рейгана, чтобы исполнить желания всех людей, и Дженкинс пытается втиснуть это в несколько минут экранного времени».

Похожие претензии у Ричарда Лоусона из Vanity Fair: «Ближе к кульминации сценарий Дженкинс становится сумбурным. В конце она пытается вызвать у зрителя эмоции, для которых не было предпосылок. Кристен Уиг и Педро Паскаль здорово дополняют серьезные сцены, хотя у Барбары преступно мало экранного времени».

Критик The Playlist, автор самого разгромного текста, назвал фильм «плохо написанным и непродуманным», а также «беспорядочным в плане повествования». В частности, ему не понравилось, как Дженкинс объяснила возвращение Тревора и появление новых способностей у Чудо-женщины.

Сейчас рейтинг фильма на Rotten Tomatoes составляет 89% при оценке 7,3/10, а средний балл на Metacritic — 67/100.

«Чудо-женщина: 1984» выйдет в России 14 января. Сеансы в IMAX начнутся на неделю раньше, с 7-го числа.