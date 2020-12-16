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В новом фильме Чудо-женщина снова сменила наряд. Рассказываем, как она одевалась раньше

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Обычная женщина, опасная байкерша, скромная амазонка и спасительница в костюме золотого орла — с 1941 года Диана Принс сменила множество образов. Смотрим, как менялась культовая супергероиня.

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1940-е

Чудо-женщина, дочь королевы амазонок Диана, дебютировала в комиксах в декабре 1941 года. Ее придумал Уильям Молтон Марстон, профессор психологии, а также консультант National Periodicals и All-American Publications — двух издательств, впоследствии объединившихся в DC Comics. Первый костюм Чудо-женщины выглядел так: красный топ с золотым орлом на груди, юбка-шорты с принтом из белых звезд, золотая тиара, сапоги на каблуке и лассо, которое сначала давало власть над людьми, а позднее превратилось в детектор лжи. Так же как у Капитана Америки, в одежде супергероини доминируют три цвета, перекликающихся с флагом США: красный, синий и белый.

Чудо-женщина на обложке первого выпуска «Sensation Comics», январь 1942 года

1950-е

Уже в следующем году юбка Дианы превратилась в кюлоты. Но даже в длинных шортах супергероиню считали недостаточно одетой. Критики считали, что такая Чудо-женщина сбивает девушек с их традиционного женского пути. Но ее шорты все равно только укорачивались (а к 1969 году и вовсе почти исчезли). В это же время Диана сменила обувь. Отдавая дань ее греческим корням, художник Гарри Дж. Питер, работавший над самым первым образом героини, решил нарядить ее в сандалии. Марстон отверг эту идею, но в 1949 году, спустя два года после смерти профессора, Диану все-таки переобули.

43-й выпуск сольного комикса о Чудо-женщине, сентябрь 1950 года

1960-е

В конце 1960-х классические комиксы находились в кризисе, и интерес к Чудо-женщине, которая на протяжении десятилетий была в топе популярных героев, утих. Чтобы его вернуть, ее лишили суперспособностей и превратили в современную женщину. В новом облике она предстала перед читателями в октябре 1968 года. Именно в тот период она взяла фамилию Принс, открыла модный бутик и стала обучаться боевым искусствам у китайского наставника И Цзина. Новый образ жизни повлиял и на костюм. Теперь Чудо-женщина соответствовала моде 1960-х: короткие платья-туники с геометрическими принтами, брючные костюмы, комбинезоны, свободные накидки и высокие сапоги, волосы же были уложены в высокую пышную прическу.

В 1967 году Диана впервые появилась на телеэкране в пилоте ситкома «Кто боится Дианы Принс?», который закрыли после первой серии. В сериале Чудо-женщина далека от своего супергеройского образа, как никогда. Она живет вместе с матерью в небольшой квартирке, сокрушается по поводу одиночества и выглядит крайне неуклюже.

Октябрь 1968 года

1970-е

1972 год стал для Чудо-женщины знаменательным по двум причинам. Во-первых, в 200-м выпуске комикса вернулись суперспособности, а вместе с ними и классический наряд. Во-вторых, в этом году журналистка и лидер американского фемдвижения Глория Стайнем поместила ее на обложку первого номера журнала Ms., что сделало Диану Принс одним из символов борьбы за права женщин.

Обложка первого выпуска журнала «Ms.», основанного фемактивистками Глорией Стайнем и Дороти Питман Хьюз. Номер вышел 1 июля 1972 года

В том же году вышел сериал The Brady Kids, где Чудо-женщина, одетая в свою традиционную супергеройскую форму, была приглашенной звездой. А годом позже Диана Принс появилась в качестве полноценной героини анимационного сериала «Супер друзья» в компании других известных персонажей DC — Супермена, Аквамена, Бэтмена и Робина.

Мультсериал The Brady Kids
Мультсериал «Супердрузья»

Значительные изменения в наряде Дианы произошли в первом телевизионном фильме «Чудо-женщина» 1974 года, где роль супергероини исполнила блондинка Кэти Ли Кросби. Здесь ее классический костюм превратился в практичный и закрытый комплект: синие брюки, синие сапоги и красная облегающая куртка с принтом из белых звезд. Причина такой скромности в цензурных ограничениях, действующих на некабельных каналах США. В этой версии Диана также не носила свою тиару. Изначально это должен был быть не фильм, а пилот сериала, но из-за слабого интереса у зрителей продолжение не случилось.

Кэти Ли Кросби в роли Чудо-женщины

В 1975 году на канале CBS стартовал сериал «Чудо-женщина» с Линдой Картер в главной роли. На долгое время шоу стало одним из самых известных и популярных появлений Чудо-женщины на экране. В нем Диана Принс носила ультракороткие синие шорты, красные сапоги с белой отделкой, облегающий топ с орлом на груди, который украсили блестками и стразами. Волосы Дианы были уложены в аккуратную пышную прическу. За ее новый внешний облик отвечал художник по костюмам Донфельд, которого позже за работу над сериалом номинировали на «Эмми». Несмотря на то, что шоу закончилось в 1979 году, Линда Картер еще несколько раз появлялась в фильмах и сериалах, связанных со вселенной DC. У нее были небольшие роли в «Тайнах Смолвиля» и «Супергёрл». Также она появилась в «Чудо-женщина: 1984».

Линда Картер в роли Чудо-женщины

1980-е

Несмотря на ТВ-успех, комиксы про Чудо-женщину читали неохотно. Все изменилось в конце 1980-х, когда DC провело масштабный перезапуск своей вселенной. За ребут Дианы отвечал комиксист Джордж Перес. И благодаря ему к Чудо-женщине вернулась былая популярность. Вместе со сценаристом Грегом Поттером они изменили прошлое Дианы, расширив ее вселенную. В новой версии она не просто дочь королевы амазонок, а дипломатическая посланница племени, призванная установить мир во внешнем мире. Введя в сюжет богов, они теснее связали Диану с греческой культурой. Изменения коснулись и внешнего облика. Чудо-женщина надела сапоги на плоской подошве, более мощные браслеты, ее волосы стали длинными и вьющимися, и в целом облик стал более воинственным.

В 1982 году президент DC Comics Джанетт Кан представила новую эмблему Чудо-женщины. Орел на груди героини трансформировался в букву «W»

1990-е

В сентябре 1994 года в комиксе дебютировала Артемида — амазонка из другого племени. Она отвоевала у Дианы титул вместе с костюмом. После этого авторы комикса нарядили героиню в непривычную одежду — черный открытый лиф, голубую куртку и черные байкерские шорты с белыми звездами. Агрессивный образ не имел успеха, даже автор истории Брайан Болланд признавался, что он от него не в восторге. Но это было необходимо сюжету. Диана недолго проносила этот наряд: в июле 1995-го она вернула себе статус Чудо-женщины.

Артемида и Диана Принс на обложке 93-го выпуска «Чудо-женщины» (Vol. 2), январь 1995 года

2000-е

В последующие годы костюм и внешний облик Дианы менялись незначительно. В 1998 году ей выпрямили волосы, изменили топ и эмблему на груди, а в 2006-м художник Терри Додсон трансформировал W обратно в орла. В 2000-х годах Диана в компании с Суперменом, Бэтменом, Флэшем и другими героями вселенной DC появилась сначала в анимационном сериале «Лига справедливости», а позднее и в серии полнометражных мультфильмов о команде супергероев.

Чудо-женщина и Супермен, февраль 1999 года
Первый выпуск перезапущенной линейки комиксов о Чудо-женщине, август 2006 года
Мультсериал «Лига справедливости»

2010-е

Радикальные изменения в дизайне произошли в 2010-м, когда Джозеф Майкл Стражински придумал новый сюжет для комикса, а художник Джим Ли создал соответствующий костюм. Диана оказывается в альтернативной реальности, где остров амазонок разрушен, а она сама сирота, выросшая в Нью-Йорке. Здесь Диана носит черные обтягивающие штаны, куртку, красный топ, массивные браслеты и стильную тиару.

 2010 год

В 2011 году DC перезапускает вселенную. Чудо-женщина получает новую историю: теперь она не амазонка, а полубогиня, дочь Ипполиты и Зевса. Ее костюм близок к классическому, но выполнен в мрачных тонах. Черные лосины из предыдущей версии заменили на короткие шорты, традиционные красные сапоги — на такие же черные, эмблема W на красном топе стала менее выраженной. Основные цвета образа — черный, красный и серебряный.

Чудо-женщина после масштабного перезапуска вселенной DC

В 2015—2016 годах Чудо-женщина несколько раз кардинально сменила имидж. Сначала Дэвид Финч нарядил ее в костюм супергероини, соответствующий по стилю ее коллегам из Лиги справедливости: темные лосины, красные сапоги выше колен, куртка, поверх нее красный комбинезон, плечи украшают защитные погоны, а на браслетах теперь есть шипы. В этом же году в веб-сериале «Девчонки-супергерои», рассчитанном на детскую аудиторию, Чудо-женщине вернули классические яркие цвета — голубые штаны (правда длинные) и красный топ с выраженной эмблемой W, дополненной крыльями орла.

В 2016-м вышел фильм «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости», где в роли Чудо-женщины впервые появилась Галь Гадот. В образе были и древнегреческие мотивы, и отсылки к классическому костюму. К постоянному набору (тиара, лассо и браслеты) добавились щит и меч.

«Бэтмен против Супермена: На заре справедливости», 2016

Когда «Чудо-женщина» наконец стала сольным проектом, режиссерское кресло заняла Пэтти Дженкинс, а создание костюма поручили дизайнеру Линди Хэмминг, ранее придумавшей костюмы для Лары Крофт и Женщины-кошки. Поскольку фильм был предысторией Чудо-женщины, авторы решили сделать наряды ярче. Источниками вдохновения послужили древнегреческие женские наряды, а также практичная современная спортивная одежда вроде костюма для йоги. Ноги Дианы прикрывает короткая синяя юбка, а грудь плотно защищена красным топом-броней. Попав в мир людей, Диана особо не скрывает свою супергеройскую сущность и не стесняется носить одежду, которая привлекает к ней внимание, например роскошное голубое платье.

«Чудо-женщина», 2017

2020-e

В новом фильме «Чудо-женщина: 1984» Линди Хэмминг несколько изменила текстуру костюма и сделала его более прозрачным, чтобы получился эффект свечения основных цветов — красного, синего и золотого, что соответствовало атмосфере 1980-х. А эффектный костюм золотого орла Хэмминг придумала, вдохновившись древними доспехами и работами Александра МакКуина, Тьери Мюглера и Гарета Пью.

«Чудо-женщина: 1984»

Автор: Екатерина Семенова

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