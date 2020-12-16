В новом фильме Чудо-женщина снова сменила наряд. Рассказываем, как она одевалась раньше

В конце 1960-х классические комиксы находились в кризисе, и интерес к Чудо-женщине, которая на протяжении десятилетий была в топе популярных героев, утих. Чтобы его вернуть, ее лишили суперспособностей и превратили в современную женщину. В новом облике она предстала перед читателями в октябре 1968 года. Именно в тот период она взяла фамилию Принс, открыла модный бутик и стала обучаться боевым искусствам у китайского наставника И Цзина. Новый образ жизни повлиял и на костюм. Теперь Чудо-женщина соответствовала моде 1960-х: короткие платья-туники с геометрическими принтами, брючные костюмы, комбинезоны, свободные накидки и высокие сапоги, волосы же были уложены в высокую пышную прическу.

В 1967 году Диана впервые появилась на телеэкране в пилоте ситкома «Кто боится Дианы Принс?», который закрыли после первой серии. В сериале Чудо-женщина далека от своего супергеройского образа, как никогда. Она живет вместе с матерью в небольшой квартирке, сокрушается по поводу одиночества и выглядит крайне неуклюже.