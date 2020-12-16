В новом фильме Чудо-женщина снова сменила наряд. Рассказываем, как она одевалась раньше

Обычная женщина, опасная байкерша, скромная амазонка и спасительница в костюме золотого орла — с 1941 года Диана Принс сменила множество образов. Смотрим, как менялась культовая супергероиня.
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1940-е
Чудо-женщина, дочь королевы амазонок Диана, дебютировала в комиксах в декабре 1941 года. Ее придумал Уильям Молтон Марстон, профессор психологии, а также консультант National Periodicals и All-American Publications — двух издательств, впоследствии объединившихся в DC Comics. Первый костюм Чудо-женщины выглядел так: красный топ с золотым орлом на груди, юбка-шорты с принтом из белых звезд, золотая тиара, сапоги на каблуке и лассо, которое сначала давало власть над людьми, а позднее превратилось в детектор лжи. Так же как у Капитана Америки, в одежде супергероини доминируют три цвета, перекликающихся с флагом США: красный, синий и белый.
1950-е
Уже в следующем году юбка Дианы превратилась в кюлоты. Но даже в длинных шортах супергероиню считали недостаточно одетой. Критики считали, что такая Чудо-женщина сбивает девушек с их традиционного женского пути. Но ее шорты все равно только укорачивались (а к 1969 году и вовсе почти исчезли). В это же время Диана сменила обувь. Отдавая дань ее греческим корням, художник Гарри Дж. Питер, работавший над самым первым образом героини, решил нарядить ее в сандалии. Марстон отверг эту идею, но в 1949 году, спустя два года после смерти профессора, Диану все-таки переобули.
1960-е
В конце 1960-х классические комиксы находились в кризисе, и интерес к Чудо-женщине, которая на протяжении десятилетий была в топе популярных героев, утих. Чтобы его вернуть, ее лишили суперспособностей и превратили в современную женщину. В новом облике она предстала перед читателями в октябре 1968 года. Именно в тот период она взяла фамилию Принс, открыла модный бутик и стала обучаться боевым искусствам у китайского наставника И Цзина. Новый образ жизни повлиял и на костюм. Теперь Чудо-женщина соответствовала моде 1960-х: короткие платья-туники с геометрическими принтами, брючные костюмы, комбинезоны, свободные накидки и высокие сапоги, волосы же были уложены в высокую пышную прическу.
В 1967 году Диана впервые появилась на телеэкране в пилоте ситкома «Кто боится Дианы Принс?», который закрыли после первой серии. В сериале Чудо-женщина далека от своего супергеройского образа, как никогда. Она живет вместе с матерью в небольшой квартирке, сокрушается по поводу одиночества и выглядит крайне неуклюже.
1970-е
1972 год стал для Чудо-женщины знаменательным по двум причинам. Во-первых, в 200-м выпуске комикса вернулись суперспособности, а вместе с ними и классический наряд. Во-вторых, в этом году журналистка и лидер американского фемдвижения Глория Стайнем поместила ее на обложку первого номера журнала Ms., что сделало Диану Принс одним из символов борьбы за права женщин.
В том же году вышел сериал The Brady Kids, где Чудо-женщина, одетая в свою традиционную супергеройскую форму, была приглашенной звездой. А годом позже Диана Принс появилась в качестве полноценной героини анимационного сериала «Супер друзья» в компании других известных персонажей DC — Супермена, Аквамена, Бэтмена и Робина.
Значительные изменения в наряде Дианы произошли в первом телевизионном фильме «Чудо-женщина» 1974 года, где роль супергероини исполнила блондинка Кэти Ли Кросби. Здесь ее классический костюм превратился в практичный и закрытый комплект: синие брюки, синие сапоги и красная облегающая куртка с принтом из белых звезд. Причина такой скромности в цензурных ограничениях, действующих на некабельных каналах США. В этой версии Диана также не носила свою тиару. Изначально это должен был быть не фильм, а пилот сериала, но из-за слабого интереса у зрителей продолжение не случилось.
В 1975 году на канале CBS стартовал сериал «Чудо-женщина» с Линдой Картер в главной роли. На долгое время шоу стало одним из самых известных и популярных появлений Чудо-женщины на экране. В нем Диана Принс носила ультракороткие синие шорты, красные сапоги с белой отделкой, облегающий топ с орлом на груди, который украсили блестками и стразами. Волосы Дианы были уложены в аккуратную пышную прическу. За ее новый внешний облик отвечал художник по костюмам Донфельд, которого позже за работу над сериалом номинировали на «Эмми». Несмотря на то, что шоу закончилось в 1979 году, Линда Картер еще несколько раз появлялась в фильмах и сериалах, связанных со вселенной DC. У нее были небольшие роли в «Тайнах Смолвиля» и «Супергёрл». Также она появилась в «Чудо-женщина: 1984».
1980-е
Несмотря на ТВ-успех, комиксы про Чудо-женщину читали неохотно. Все изменилось в конце 1980-х, когда DC провело масштабный перезапуск своей вселенной. За ребут Дианы отвечал комиксист Джордж Перес. И благодаря ему к Чудо-женщине вернулась былая популярность. Вместе со сценаристом Грегом Поттером они изменили прошлое Дианы, расширив ее вселенную. В новой версии она не просто дочь королевы амазонок, а дипломатическая посланница племени, призванная установить мир во внешнем мире. Введя в сюжет богов, они теснее связали Диану с греческой культурой. Изменения коснулись и внешнего облика. Чудо-женщина надела сапоги на плоской подошве, более мощные браслеты, ее волосы стали длинными и вьющимися, и в целом облик стал более воинственным.
1990-е
В сентябре 1994 года в комиксе дебютировала Артемида — амазонка из другого племени. Она отвоевала у Дианы титул вместе с костюмом. После этого авторы комикса нарядили героиню в непривычную одежду — черный открытый лиф, голубую куртку и черные байкерские шорты с белыми звездами. Агрессивный образ не имел успеха, даже автор истории Брайан Болланд признавался, что он от него не в восторге. Но это было необходимо сюжету. Диана недолго проносила этот наряд: в июле 1995-го она вернула себе статус Чудо-женщины.
2000-е
В последующие годы костюм и внешний облик Дианы менялись незначительно. В 1998 году ей выпрямили волосы, изменили топ и эмблему на груди, а в 2006-м художник Терри Додсон трансформировал W обратно в орла. В 2000-х годах Диана в компании с Суперменом, Бэтменом, Флэшем и другими героями вселенной DC появилась сначала в анимационном сериале «Лига справедливости», а позднее и в серии полнометражных мультфильмов о команде супергероев.
2010-е
Радикальные изменения в дизайне произошли в 2010-м, когда Джозеф Майкл Стражински придумал новый сюжет для комикса, а художник Джим Ли создал соответствующий костюм. Диана оказывается в альтернативной реальности, где остров амазонок разрушен, а она сама сирота, выросшая в Нью-Йорке. Здесь Диана носит черные обтягивающие штаны, куртку, красный топ, массивные браслеты и стильную тиару.
В 2011 году DC перезапускает вселенную. Чудо-женщина получает новую историю: теперь она не амазонка, а полубогиня, дочь Ипполиты и Зевса. Ее костюм близок к классическому, но выполнен в мрачных тонах. Черные лосины из предыдущей версии заменили на короткие шорты, традиционные красные сапоги — на такие же черные, эмблема W на красном топе стала менее выраженной. Основные цвета образа — черный, красный и серебряный.
В 2015—2016 годах Чудо-женщина несколько раз кардинально сменила имидж. Сначала Дэвид Финч нарядил ее в костюм супергероини, соответствующий по стилю ее коллегам из Лиги справедливости: темные лосины, красные сапоги выше колен, куртка, поверх нее красный комбинезон, плечи украшают защитные погоны, а на браслетах теперь есть шипы. В этом же году в веб-сериале «Девчонки-супергерои», рассчитанном на детскую аудиторию, Чудо-женщине вернули классические яркие цвета — голубые штаны (правда длинные) и красный топ с выраженной эмблемой W, дополненной крыльями орла.
В 2016-м вышел фильм «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости», где в роли Чудо-женщины впервые появилась Галь Гадот. В образе были и древнегреческие мотивы, и отсылки к классическому костюму. К постоянному набору (тиара, лассо и браслеты) добавились щит и меч.
Когда «Чудо-женщина» наконец стала сольным проектом, режиссерское кресло заняла Пэтти Дженкинс, а создание костюма поручили дизайнеру Линди Хэмминг, ранее придумавшей костюмы для Лары Крофт и Женщины-кошки. Поскольку фильм был предысторией Чудо-женщины, авторы решили сделать наряды ярче. Источниками вдохновения послужили древнегреческие женские наряды, а также практичная современная спортивная одежда вроде костюма для йоги. Ноги Дианы прикрывает короткая синяя юбка, а грудь плотно защищена красным топом-броней. Попав в мир людей, Диана особо не скрывает свою супергеройскую сущность и не стесняется носить одежду, которая привлекает к ней внимание, например роскошное голубое платье.
2020-e
В новом фильме «Чудо-женщина: 1984» Линди Хэмминг несколько изменила текстуру костюма и сделала его более прозрачным, чтобы получился эффект свечения основных цветов — красного, синего и золотого, что соответствовало атмосфере 1980-х. А эффектный костюм золотого орла Хэмминг придумала, вдохновившись древними доспехами и работами Александра МакКуина, Тьери Мюглера и Гарета Пью.
Автор: Екатерина Семенова