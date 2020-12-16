«Чудо-женщина 3» в работе. Пэтти Дженкинс поставит продолжение

Студия Warner начала работу над третьим фильмом о Чудо-женщине. Пэтти Дженкинс, режиссер первой и второй частей, напишет и поставит продолжение. Галь Гадот вновь исполнит главную роль.

«Поклонники по всему миру принимают Диану Принс, благодаря чему „Чудо-женщина: 1984“ показала сильный старт в первый уик-энд и мы очень рады, что можем продолжить ее историю с нашими настоящими Чудо-женщинами — Галь и Пэтти, — которые вернутся, что завершить давно задуманную трилогию», — заявил Тоби Эммерих, глава Warner Bros.

Сиквел «Чудо-женщины» стартовал на HBO Max и в отдельных кинотеатрах 25 декабря. Несмотря на то, что большая часть кинотеатров по-прежнему закрыты из-за пандемии коронавируса, картина показала хороший старт и в первые дни заработала в Штатах 16,7 млн долларов.

Первая «Чудо-женщина» появилась в кинотеатрах в 2017-м и быстро выбилась в лидеры проката. Критики и зрители тепло приняли историю об амазонке, которая пыталась остановить Первую мировую войну. В итоге картина при бюджете в 149 млн долларов собрала 821 млн долларов.

Источник: Variety