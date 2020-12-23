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Исследование: женщины сняли рекордное количество фильмов в 2020 году

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Центр изучения женщин в кино и на ТВ при университете Сан-Диего выяснил, что над главными фильмами 2020 года работало рекордное число женщин-режиссеров. Авторы исследования рассмотрели 100 самых кассовых картин. Среди их постановщиков доля женщин составила 16%. Это больше, чем было в 2018 (4%) и 2019 (12%) годах.    

В топ-100 самых кассовых фильмов 2020-го попало три блокбастера, снятых женщинами. Это «Мулан» Ники Каро, «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» Кэти Янь и «Чудо-женщина: 1984» Пэтти Дженкинс. Таких фильмов могло быть больше, если бы не пандемия, из-за которой «Черную Вдову» Кейт Шортланд и «Вечных» Хлои Чжао отложили на 2021-й.

В других профессиях соотношение такое: продюсеры — 28% женщин, исполнительные продюсеры — 21%, монтажеры — 18%, сценаристы — 12%, а операторы — 3%.

Кроме того, постановщицы охотнее нанимают женщин на другие должности. Например, в их проектах доля сценаристок в команде авторов составила 53%, тогда как у режиссеров-мужчин этот показатель равен 8%.

Источник: Variety

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