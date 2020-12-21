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Студия Warner заставила Пэтти Дженкинс изменить финал «Чудо-женщины» в последний момент

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Концовку «Чудо-женщины» изменили в последний момент по требованию студии Warner. Об этом в интервью IGN рассказала режиссер картины Пэтти Дженкинс. Она не раскрыла подробности оригинального финала, но отметила, что новый вариант ей в итоге понравился.

«Изначально концовка первого фильма была не такой масштабной, но студия заставила меня изменить ее в последнюю минуту, — говорит Дженкинс. — Так что всегда было немного обидно, потому что люди обсуждали только то, что я согласилась. Я тогда сказала студии, что у нас нет времени, но решение уже было принято. В конечном итоге мне понравились изменения, но это не был оригинальный финал фильма».

«Чудо-женщина» вышла весной 2017 года и показала в прокате хороший результат, заработав 818 млн долларов. Warner Bros. быстро начала работу над продолжением, которое ожидается в российских кинотеатрах 14 января 2021-го.

Источник: IGN

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