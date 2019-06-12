«Дорогие товарищи» Кончаловского: Расстрел рабочих в Новочеркасске глазами партработницы

В конкурсе Венецианского фестиваля показали фильм Андрея Кончаловского о жестоком подавлении рабочих волнений на Дону, начавшихся после повышения цен в 1962-м. В главной роли — Юлия Высоцкая, которая снова спускается в ад исторической катастрофы.

2 июня 1962 сотрудница горкома (то есть главного партийного органа города) Люда (Юлия Высоцкая) проснулась в постели своего начальника Логинова и раньше обычного. Нужно было скорее зайти в продуктовый, отоварить карточки спецпайка: на днях советское правительство объявило о скором повышении цен на мясную и молочную продукцию на треть, и народ начал сметать не только масло и колбасу, но и соль со спичками. Занеся продукты к себе домой (удалось достать даже конфет и бутылку импортной горькой настойки) и проводив дочь Светку на работу в лабораторию электровозостроительного завода, Люда поспешила на партсобрание, которое прервал внеурочный заводской гудок.

Дело было в Новочеркасске, и то, что последовало за гудком, в 1990-е назовут Новочеркасским расстрелом: заводские рабочие, недовольные повышением цен (многие хорошо помнили, как еще недавно, при Сталине, цены только снижали) и одновременным снижением зарплат, объявили забастовку, заблокировали железнодорожные пути, а потом с плакатами и флагами вышли к горкому, оцепленному введенными в город войсками. Засевшие на крышах снайперы и пулеметчики из 9-го управления КГБ начали стрельбу по толпе, и забастовка превратилась в кровавую баню. Домой тем вечером не вернулись многие, в том числе и Светка.

Хроника событий в Новочеркасске известна довольно хорошо, и тут «Дорогие товарищи» ничего особо не добавляют к материалам «Википедии» или «Медузы». Ради драматизма и ретроатмосферы картинка стилизована под старое советское кино: академический формат кадра 1.33:1, монохромное изображение; общие планы, способные вместить толпу; новодел, правда, выдает типичная для цифровой камеры высокая резкость.

Ответ на вопрос «А зачем вообще надо было снимать инсценировку новочеркасских волнений?» дает, разумеется, художественная прибавка. Голос и взгляд режиссера — это голос и взгляд вымышленных героев: прошедшей войну Люды; ее отца-казака, хранящего в чемодане икону и георгиевские кресты; ее начальника-любовника Логинова (Владислав Комаров) и ее нового друга, «хорошего» кагэбэшника Виктора (Андрей Гусев), который сперва приходит к ней с обыском, а потом помогает искать могилу пропавшей Светки по окрестным деревням, где власти тайно захоронили погибших.

Юлия Высоцкая

Кто же из них резонер? Люда с портретом Сталина на стене? Прагматик Логинов, которому напрочь чужд идеализм любого рода — и советский, и антисоветский? Надрывный фаталист Виктор, у которого в бардачке всегда есть бутылка водки (видно, нелегка служба на внутреннем фронте)? Или отец, рассказывающий на кухне дочери (на самом деле зрителю) леденящие кровь истории из послереволюционной жизни казачества, по понятным причинам не вошедшие в «Тихий Дон». Да каждый по отдельности и все вместе.

Зная сегодняшнюю политическую позицию Кончаловского (тезисно: «не созрел еще наш народ для демократии»), легко приписать ему идеологическую растерянность Люды, страдающей в хрущевскую оттепель по сильной руке, но сталинистские речи героини Высоцкой местами почти буквально списаны из анонимных листовок, ходивших по Новочеркасску тем июнем; это не то чтобы авторские монологи.

А вот факт премьеры в Венеции говорит о многом. Целевая аудитория фильма не зритель продюсировавшего «Товарищей» канала Россия или, скажем, Первого (там «Дорогие товарищи» смотрелись бы очень органично), а просвещенные европейцы, знакомые с другой ипостасью Кончаловского — оперными постановками в Ла Скала и Театро Реджио. И для европейцев Кончаловский снимает не политинформацию, а трагедию.

Отсюда и выбор персонажей. Не работяги, а партийные, номенклатурные работники, гэбисты, бенефициары и костяк советской системы. Внезапно они оказываются пойманными в ловушку судьбы, зажатыми между чувством и долгом, точнее, даже не долгом, а социальным рефлексом. Когда Люда, вытерев слезы, начинает на собрании вдруг призывать к жестким мерам, кажется, что женщиной овладевает какой-то демон, заставляющий ее тело исторгать партийную речь. Неразрешимым до ужаса противоречием пропитан весь фильм. Казачество и память о красном терроре, Сталин и спецпаек, фронтовое прошлое и идеализм, любовь к дочери, находящейся в толпе бастующих, и профессиональный рефлекс, заставляющий говорить то, чего ждет кровожадное начальство, — как все это уживается в судьбе одного человека?

Именно этот ужас заставляет героиню Высоцкой пить из горла водку и орать революционные песни, до боли сжимать кулаки, рыть землю голыми руками, рыдать без слез, биться в истерике — «Дорогие товарищи», конечно, полностью строятся на актерской способности Высоцкой играть безумие. И именно эта цель — изображение горя — объясняет бесконечную затянутость финала, длящегося и длящегося добрую треть фильма (хороший вкус требовал бы закончить на заглавной фразе «Дорогие товарищи!», с которой должна начаться так и не произнесенная речь Люды перед товарищами из Москвы). Но горю неведомо чувство меры, и вот Кончаловский и так и эдак продолжает бросать Высоцкую о стены казарм, оземь, волочит ее по заставленному танками оцепленному городу. То на залитую кровью площадь, то на сатанинское партсобрание, то в морг, то в больницу, где синие фуражки хватают врачей. Кончаловский делает все, чтобы выбор и проклятие Люды казались выбором и проклятием Бориса Годунова (оперу Мусоргского по трагедии Пушкина он как раз и ставил в Турине). Ох и тяжел ты, спецпаек с импортным ликером…