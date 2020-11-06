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Драму «Дорогие товарищи!» Андрея Кончаловского выдвинули от России на «Оскар»

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Картина Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» может представить Россию на 93-й церемонии вручения премии «Оскар». Российский оскаровский комитет выдвинул картину на соискание премии Американской киноакадемии в категории «Лучший иностранный фильм».

Лента рассказывает о разгоне мирной демонстрации, произошедшей в Новочеркасске в 1962 году. Тогда на улицы города вышли люди, требующие снижения цен на продукты и повышения зарплат. Когда к забастовке присоединились рабочие других предприятий, правительственная комиссия решила ввести в город армию, и через считаные часы на улицах прозвучали выстрелы боевыми патронами. В центре сюжета — работница парткома Людмила (Юлия Высоцкая), которая искренне верит в то, что строит коммунистическое общество, и возмущается поведением заводских смутьянов. Но, когда в бойне на площади без вести пропадает ее дочь, стройная картина мира убежденной коммунистки рушится в одночасье.

«Для меня особенно дорого, что мои коллеги — люди, большинство из которых родились при советской власти, — оценили этот фильм, — говорит Кончаловский. — Это признание очень важно для меня. Оно означает, что мне удалось восстановить дух эпохи и рассказать о противоречивости жизни дорогих мне товарищей — поколения советских людей, прошедших войну, колоссальными жертвами победивших нацизм и в кратчайшие сроки восстановивших страну. Вопрос в другом: насколько моя попытка разобраться в противоречиях жизни этого поколения будет понятна или прочувствована за рубежом. Я не уверен, что это в принципе возможно».

Режиссер входит в состав оскаровского комитета, но в этом году не принимал участия в голосовании.

93-я церемония вручения премий «Оскар» пройдет 25 апреля 2021 года.

Источник: Пресс-служба Disney 

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