Что посмотреть: «Постановка» — комедия про Теннанта и Шина на удаленке

В рубрике «Что посмотреть» мы продолжаем делиться хорошими фильмами и сериалами, которые можно найти на КиноПоиск HD. В этом видеоэссе рассказываем про британский сериал «Постановка» — комедию с Дэвидом Теннантом и Майклом Шином, в которой актеры играют самих себя. Они пытаются во время локдауна дистанционно репетировать спектакль, но постоянно ссорятся.

Что выделяет «Постановку» на фоне многочисленных карантинных проектов? Как актеры размывают границу между вымыслом и реальностью, сценарием и импровизацией? И чем отличается съемка через окошки видеосвязи от обычной операторской работы?