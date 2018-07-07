Что посмотреть: «Постановка» — комедия про Теннанта и Шина на удаленке

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ВидеоЧто посмотреть: «Постановка» — комедия про Теннанта и Шина на удаленке

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В рубрике «Что посмотреть» мы продолжаем делиться хорошими фильмами и сериалами, которые можно найти на КиноПоиск HD. В этом видеоэссе рассказываем про британский сериал «Постановка» — комедию с Дэвидом Теннантом и Майклом Шином, в которой актеры играют самих себя. Они пытаются во время локдауна дистанционно репетировать спектакль, но постоянно ссорятся.

Что выделяет «Постановку» на фоне многочисленных карантинных проектов? Как актеры размывают границу между вымыслом и реальностью, сценарием и импровизацией? И чем отличается съемка через окошки видеосвязи от обычной операторской работы?

Смотрите «Постановку» только на КиноПоиск HD в Плюсе.

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Пятеро москвичей бегут от проблем и теряют ощущение реальности. Мистическая утопия Дмитрия Глуховского с Иваном Янковским в главной роли.
В главных ролях:Иван Янковский, Тихон Жизневский, Анастасия Крылова, Катерина Шпица
Режиссер:Владимир Мирзоев
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