«Неадекватные люди 2», «Мажор. Фильм» и «Еще по одной»: Что посмотреть на КиноПоиск HD в праздники

Зимние каникулы — время, когда особенно остро стоит вопрос «Что сегодня посмотреть?». Поэтому мы собрали новинки и главные хиты 2020 года, фэнтези и комедии, любимую классику и специальные эпизоды наших оригинальных проектов.
Списки пригодятся тем, кто встречает Новый год с парой, с друзьями или в кругу семьи. Ну и, конечно, любой из этих фильмов и сериалов подойдет тем, кто планирует провести эти праздники, как Кевин Маккаллистер, наедине с собой.
Все фильмы и сериалы из этого материала доступны или скоро появятся на КиноПоиск HD — в Плюсе или в Магазине. О возможностях нашего онлайн-кинотеатра читайте в специальном гиде.
Вдвоем
«Настя, соберись!» (с 3 января)
В жизни 29-летней Насти (Любовь Аксенова) наступает настоящий коллапс. Она одновременно теряет работу, мужа, лучшую подругу и поддержку мамы, которая именно сейчас решает, что дочь уже взрослая и сама со всем разберется. И что теперь делать всем ее внутренним «я» — карьеристке, богине удовольствий, хозяюшке, требовательной родительнице и внутреннему ребенку? Каждая из этих ипостасей страдает вместе с Настей и спорит с другими о том, как жить дальше. Героине сериала, который придумали сценаристы «Я худею» и «Толи-робота» Константин Майер и Николай Куликов, предстоит договориться с самой собой, но для начала надо просто собраться.
«Неадекватные люди 2» (с 5 января)
После событий первого фильма прошло 10 лет. Виталий (Илья Любимов) теперь занимается архитектурными проектами, а Кристина (Ингрид Олеринская) дожидается его с работы. Ей скучно без него, а ему скучно с ней. Старый знакомый, психолог Павел Козлов (Евгений Цыганов), считает, что Виталий и Кристина не совпадают: у него есть дело жизни, а она никак не реализовывается. И вот девушка устраивается на работу, восстанавливается в институте и заводит роман с однокурсником Артемом (Никита Санаев). Сиквел комедии Романа Каримова — зрелый, глубокий, откровенный.
«Звездная пыль»
Простой парень Тристан (Чарли Кокс) обещает первой красавице деревни Виктории (Сиенна Миллер) достать упавшую с неба звезду. Ради нее он проникает за древнюю стену, в волшебное королевство Штормхолд, где никто из простых людей никогда не бывал. Найдя звезду, Тристан обнаруживает, что это девушка по имени Ивейн (Клэр Дэйнс). Он хочет отнести ее Виктории, но сталкивается с ведьмами, наследниками престола, которые ищут магический рубин, оказавшийся на шее у Ивейн, и летающим пиратом Шекспиром (Роберт Де Ниро). Пройдя бок о бок со звездой долгий и опасный путь, Тристан обретает истинную любовь. Романтическое фэнтези Мэттью Вона («Пипец», «Люди Икс: Первый класс», «Kingsman: Секретная служба») по мотивам одноименного романа Нила Геймана.
«Нормальные люди», мини-сериал
Девочка из богатой семьи, тихая и скромная Марианна (Дэйзи Эдгар-Джонс) влюбляется в популярного парня. Коннелл (Пол Мескал) принципиально не афиширует их роман — не хочет, чтобы друзья узнали о его отношениях с белой вороной, и при этом болезненно воспринимает разницу в социальном статусе. Кажется, он никогда не сможет смириться с этим, хотя жизнь постоянно сводит их, и все указывает на то, что Марианна и Коннелл по-настоящему близкие друг другу люди. Интимная драма Леонарда Абрахамсона («Комната») и Хетти Макдональд («Фортитьюд») по бестселлеру Салли Руни — один из самых откровенных и популярных сериалов BBC.
«Отпуск по обмену»
Две женщины на разных континентах одинаково несчастливы. Колумнистка лондонской The Daily Telegraph Айрис (Кейт Уинслет) переживает личную драму — оказалось, что ее любимый мужчина помолвлен. А владелица рекламного агентства из Лос-Анджелеса Аманда (Кэмерон Диаз) отказывается терпеть измены бойфренда. Они находят друг друга на сайте по обмену жильем на время отпуска и договариваются на рождественские каникулы поменяться домами. Так Айрис переселяется в роскошный особняк и знакомится с композитором Майлзом (Джек Блэк), а к Аманде в ее уютную новую квартиру по-хозяйски заглядывает симпатичный брат англичанки, Грэм (Джуд Лоу). Комедия Нэнси Майерс («Простые сложности», «Стажер») — один из главных новогодних фильмов всех времен.
«Проект „Анна Николаевна”», новогодняя серия (с 1 января)
Экспериментальная модель робота-полицейского, капитан Анна Николаевна Королькевич (Зоя Бербер) хорошо зарекомендовала себя в провинциальном РУВД — помогла раскрыть несколько важных дел и установила тесный контакт с сослуживцами. Она идеальна, особенно по сравнению с Антоном Николаевичем Королевым. В 2012 году этот недоработанный образец андроида прислали из Москвы, после того как в ближайшем лесу вроде как упало НЛО. Предыстория народной сай-фай-комедии (в том числе романтических отношений между Пожарским и роботом) — в новогодней серии.
«Рождество на двоих»
Во время рождественских каникул Кейт (Эмилия Кларк) подрабатывает эльфом в лондонском магазине. Однажды она встречает Тома (Генри Голдинг), который кажется слишком идеальным, чтобы существовать взаправду. Он ездит на работу на велосипеде, занимается благотворительностью и заставляет Кейт поверить в счастье. Общаясь с ним, героиня, которая после операции по пересадке сердца потеряла веру в себя и почти рассталась с мечтой стать суперзвездой, вновь начинает петь, делает добрые дела и замечает, как меняется ее жизнь. Рождественская мелодрама Пола Фига («Хулиганы и ботаны», «Девичник в Вегасе») по сценарию Эммы Томпсон («Гордость и предубеждение»), которую вдохновили легендарная «Last Christmas» и другие песни Джорджа Майкла.
С друзьями
«Еще по одной» (с 1 января)
Четыре школьных учителя собираются в баре и рассуждают о научной теории, по которой немного алкоголя в крови повышает уровень счастья. Они решают проверить ее на практике и начинают выпивать каждый день. Мартин (Мадс Миккельсен) чувствует прилив сил и кураж и предлагает друзьям увеличить дозу. Режиссер Томас Винтерберг взял проблему алкоголизма, которая остро стоит в скандинавских странах, Мадса Миккельсена, блестяще сыгравшего у него в «Охоте», немного взболтал — и получилась честная драма, которая понравилась критикам и зрителям.
«Мажор. Фильм» (с 2 января)
Игорь Соколовский (Павел Прилучный) сбегает из тюрьмы и вливается в жизнь московского света. А еще бывший полицейский хочет войти в общее дело с бандитом Владом (Евгений Стычкин). Тот приближает к себе нового знакомого и параллельно пытается выяснить, кто его подослал. Зрелищный онлайн-блокбастер Максима Полинского и Николая Булыгина — продолжение третьего сезона «Мажора», которое смотрится как вполне самостоятельная история.
«Джентльмены»
Владелец ферм по выращиванию травки Микки Пирсон (Мэттью МакКонахи) собирается продать бизнес. Желающих купить прибыльное дело немало, но каждый хочет сбить цену. Китайский гангстер по прозвищу Сухой Глаз (Генри Голдинг) пытается надавить на Пирсона силой, еврейский миллиардер Мэттью Бергер (Джереми Стронг) — разыграть хитрую многоходовку, а пронырливый журналист Флетчер (Хью Грант) — просто сорвать куш. Он угрожает продать крупному таблоиду расследование о связи Микки с членами английской королевской семьи. Стильный боевик Гая Ричи («Большой куш», «Шерлок Холмс», «Агенты А.Н.К.Л.» ) с привычно закрученным сюжетом, бойкими диалогами и знатной компанией хорошо одетых мужчин — самый популярный фильм на КиноПоиск HD в 2020 году.
«Стража», 1-й сезон (с 4 января)
В городе Анк-Морпорк живут могущественные волшебники, тролли, гномы, вампиры, големы, оборотни и другие мифические существа. Они борются за свои права и не всегда делают это законно. Впрочем, закон в городе многое позволяет: коррупция и воровство здесь официально разрешены. За порядком в Анк-Морпорке следит Ночная стража — самая жалкая и презираемая служба в городе. Но когда в небе появляется дракон, у командира стражи Сэма Ваймса (Ричард Дормер) и его команды появляется шанс принести пользу и заставить всех себя уважать.
«Роковой патруль», 2 сезона
Доктор Найлс Колдер (Тимоти Далтон) собрал в Роковом поместье тех, кто оказался на грани смерти и нуждался в чуде. Разбившийся автогонщик, пострадавший при столкновении со сгустком радиации пилот, изуродованная актриса, парень-киборг и психопатка с раздвоением личности (или как правильно сказать, когда их 64?) — всех их сумасшедший ученый вернул к жизни, превратив изъяны в суперспособности. Теперь вчерашние калеки — герои, которым приходится спасать мир от конца света, сражаться со злодеями из Бюро нормальности и бороться с собственными демонами. Фантастический сериал Джереми Карвера («Сверхъестественное», «Радиоволна») по мотивам комиксов DC о неудачниках, которым не повезло стать супергероями.
«Плохой Санта»
Каждый год на Рождество Вилли (Билли Боб Торнтон) подрабатывает Санта-Клаусом. Он и его подельник Маркус (Тони Кокс) устраиваются в очередной магазин, чтобы обчистить его, а потом с удовольствием тратить деньги на выпивку и женщин. Но в этот раз ограблению мешает мальчишка по имени Терман (Бретт Келли). Он каждый день донимает Вилли — не ради подарка, а просто у него нет друзей. Терман живет с бабушкой, и Вилли осваивается в доме своего нового знакомого. Чудо не заставляет себя ждать: плохой Санта обнаруживает в себе задатки хорошего. Знаменитая черная комедия, которую написали Гленн Фикарра и Джон Рекуа («Эта дурацкая любовь», «Фокус»).
«Последний министр», новогодняя серия
Евгений Тихомиров (Ян Цапник) за год сделал головокружительную карьеру — с должности главы глубоко провинциального городка пересел в кресло министра перспективного планирования. Ведомство, которое прежде занималось не пойми чем, теперь ведет кипучую деятельность. За короткое время министр показал себя реформатором (недаром в его кабинете висит картина «Убийство Петра Столыпина») и культурным революционером: инициировал отмену закона о запрете мата, выступил за легализацию порно и припечатал молодых карьеристов на съезде «Гордость нации». Тихомиров заставил СМИ говорить о себе как о видной политической фигуре, а о режиссере сериала Романе Волобуеве — как о российском Аароне Соркине. Впереди Новый год, и имя министра снова в новостях: пока он готовится отмечать праздник с прилетевшей из Штатов дочерью и своей новой пассией, в обществе растет недовольство. Дело в том, что правительство утвердило идею Евгения Александровича сократить новогодние каникулы.
«Доктор Лиза»
История правозащитницы и специалистки по паллиативной медицине Елизаветы Глинки, уместившаяся в один день. Утром она планирует провести его с семьей, отмечая 30-летие свадьбы, но даже сегодня не может отключить телефон. Доктор Лиза (Чулпан Хаматова) должна ехать на вокзал, где нужно накормить бездомных, и к знакомому с институтских времен врачу Шевкунову (Константин Хабенский), чтобы попросить морфин для умирающей девочки. Получив отказ, она крадет несколько ампул и тем самым привлекает внимание правоохранительных органов, которые решают арестовать Глинку. Драма Оксаны Карас («Хороший мальчик») о женщине, которая не боялась помогать.
Всей семьей
«Необыкновенная история на Рождество»
Даже Чарльз Диккенс испытал забвение, творческий упадок и безденежье. После «Приключений Оливера Твиста» писатель (Дэн Стивенс) издал несколько книг, но ни одна из них не приумножила его успех и состояние. Не чувствуя вдохновения, Диккенс ищет идею для нового романа вокруг: подслушивает рождественскую историю о призраках, которую няня рассказывает его детям, общается со скупым ростовщиком и наблюдает за пожилым мужчиной на кладбище. Так в его голове зарождается образ героя — скряги, которому в сочельник является некто вроде духа-наставника. Диккенс дает ему имя Эбенезер Скрудж (Кристофер Пламмер). Скупец занимает все мысли писателя, блистательная история ложится на бумагу, и только достойная концовка никак не дается гению.
«Вперед»
Братья-эльфы Иэн и Барли живут в современном сказочном мегаполисе, в котором уже никто не пользуется магией — ее заменяют технологии. Однажды мама вручает им колдовской посох отца и письмо. Папа Иэна и Барли был магом и давно умер. В письме он пишет о некоем заклинании, которое вернет его к жизни на один день и позволит увидеть, какими выросли дети. Братья садятся в мамин фургон и отправляются на поиски заклинания. Впереди захватывающее дух приключение и надежда на то, что волшебство все еще существует.
«Гарри Поттер и философский камень»
В современной Англии живут добрые и злые волшебники, о существовании которых обычные люди и не догадываются. Гарри Поттер (Дэниэл Рэдклифф) с виду обычный подросток. Но на самом деле он учится в академии чародейства Хогвартс пользоваться волшебной палочкой, летать на метле, готовить зелья и защищаться от нечисти. Не со всеми преподавателями Гарри поначалу находит общий язык, но директор школы и его наставник Альбус Дамблдор (Ричард Харрис) возлагает на мальчика большие надежды. Тем более что сильнейший темный маг Волан-де-Морт, которого все считали погибшим, пытается возродиться, и Поттер — главное препятствие на его пути к былому величию.
«По ту сторону изгороди», мини-сериал
По нелепой случайности Вирт и Грег оказываются в лесу и никак не могут найти дорогу домой. Неизведанное как будто нарочно заманивает ребят вглубь. Маленький Грег воспринимает все как приключение и радуется встрече с лесными животными. Его старший брат настроен скептичнее: Вирт предпочел бы оказаться дома, читать стихи и играть на кларнете. В лесу дети спасаются от призраков, вступают в борьбу со Зверем и помогают говорящей птице Беатрис вернуть человеческий облик. Сериал, который придумал автор «Времени приключений» Патрик МакХэйл. С мистикой, юмором и оригинальной музыкой в жанре американа.
«Один дома»
Семья Маккаллистер улетает на рождественские каникулы в Париж и в суматохе забывает дома 8-летнего Кевина (Маколей Калкин). Поначалу мальчик даже рад — старший брат задирает его, а родителям до этого как будто нет дела, — но быстро осознает, что быть одному в большом доме не так уж и здорово. Под окнами дежурят жулики и бродит страшный соседский старик, который, по слухам, много лет назад убил свою семью лопатой. Тем временем мама мальчика (Кэтрин О’Хара) изо всех сил пытается вернуться к сыну.
«Смешарики. Новый сезон», новогодняя серия
В 2020 году «Смешарики» вернулись с новым сезоном. В Ромашковой долине все по-прежнему. Правда, младшие Смешарики выросли и уже не так нуждаются в опеке взрослых, но те продолжают воспитывать детей и рассуждать о вечном. Друзья не сидят без дела: Бараш пишет поэму, а Ежик ищет свой талант. Вместе они рассказывают друг другу страшилки про монстров, фанатеют от певицы Козетты и готовят рок-оперу на день рождения Нюши, которая уже думает о любви. Старшее поколение задается более серьезными вопросами — например, Лосяш читает лекцию о зависимости Луны от Земли и вместе с Копатычем пытается выяснить, почему Кар-Карыч не такой, как все — в смысле не летает, как обычные птицы. А еще Смешарики любят Новый год и всегда отмечают его специальным выпуском. В этот раз машина времени отправит героев в разные эпохи, и им предстоит разобраться, какие новогодние традиции древние, а какие — современные.
«Расправь крылья»
Тома (Луис Васкес) проводит каникулы у отца (Жан-Поль Рув). Он орнитолог, который изучает проблему вымирания редкого вида карликовых гусей. Чтобы спасти птиц, нужно найти безопасный перелетный путь из Франции до Норвегии. Тома увлекается делом отца и забывает обо всем на свете: он самостоятельно выводит и выхаживает гусей, приручает их, а затем вместе с птицами отправляется в воздушное путешествие через Северное море, чтобы показать им дорогу. Воодушевляющая история на фоне дикой природы, снятая режиссером-путешественником Николя Ванье («Как прогулять школу с пользой») по мотивам реальных событий из жизни экоактивиста Кристиана Муллека.
Автор: Михаил Володин