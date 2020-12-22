«Неадекватные люди 2», «Мажор. Фильм» и «Еще по одной»: Что посмотреть на КиноПоиск HD в праздники

В 2020 году «Смешарики» вернулись с новым сезоном. В Ромашковой долине все по-прежнему. Правда, младшие Смешарики выросли и уже не так нуждаются в опеке взрослых, но те продолжают воспитывать детей и рассуждать о вечном. Друзья не сидят без дела: Бараш пишет поэму, а Ежик ищет свой талант. Вместе они рассказывают друг другу страшилки про монстров, фанатеют от певицы Козетты и готовят рок-оперу на день рождения Нюши, которая уже думает о любви. Старшее поколение задается более серьезными вопросами — например, Лосяш читает лекцию о зависимости Луны от Земли и вместе с Копатычем пытается выяснить, почему Кар-Карыч не такой, как все — в смысле не летает, как обычные птицы. А еще Смешарики любят Новый год и всегда отмечают его специальным выпуском. В этот раз машина времени отправит героев в разные эпохи, и им предстоит разобраться, какие новогодние традиции древние, а какие — современные.