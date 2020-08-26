Что надеть на праздник? Шапку, пижамку и дурацкий свитер. Рассказываем, как они стали популярными (виновато кино!)

Новый год и Рождество уже очень близко. И пусть во многих городах закрыли рестораны и всё отменили, праздник состоится! Дома, с друзьями и близкими, по Zoom — неважно. Елка уже наряжена, а подарочки готовы. Что еще нужно для новогоднего настроения? Конечно же, одежда, в которой мы будем открывать шампанское и поздравлять друг друга. Рассказываем о трех главных рождественских предметах гардероба и о фильмах, в которых они появлялись.

Уродливый свитер

Уродливый свитер, наверное, самая популярная вещь в зимние праздники. В 1950-х годах рождественские свитера в стиле «бабушка связала и подарила внуку» появились в массовой продаже в Штатах и стали символом «подарка с душой». Сейчас там даже есть День уродливого свитера — его отмечают в третью пятницу декабря. Но мировой популярностью они обязаны голландскому дизайнеру Кусу ван дер Аккеру: для каждого выпуска The Cosby Show он наряжал Билла Косби в очередной уродливый свитер.

Билл Косби в The Cosby Show

Киноперсонажей в дурацких джемперах можно перечислять бесконечно. Среди них и Тим Аллен с целой коллекцией свитеров в «Санта-Клаусе 2» (черно-белый со снежинками, серый с белыми оленями и красный с черными), и Джон Си Райли с зелеными елочками. Последнее пополнение в этой компании — Люк Брейси в «Паре на праздники». А ведь такое носили еще и Джим Керри с Джеффом Дэниелсом в «Тупой еще тупее»!

«Санта Клаус 2» «Санта Клаус 2»

«Пара на праздники» «Тупой и еще тупее»

В Великобритании уродливые свитера стали продаваться как подарки на Рождество в 1980-е, и это быстро превратилось в традицию. В «Гарри Поттере и философском камне» главный герой видит на Роне именно такой наряд — фирменный бордовый свитер миссис Уизли с инициалом получателя на груди. В Рождество такие носят не только все Уизли, но и их друзья. А когда в четвертой части Перси рвет связи с семьей, он возвращает свой свитер нераспакованным.

«Гарри Поттер и философский камень» «Как я встретил вашу маму»

Уродливый свитер можно разделить и на двоих, как это было в рождественском эпизоде сериала «Как я встретил вашу маму». На Новый год мама Маршалла связала свитера, на каждом из которых была изображена половина лося. Как рассказывала костюмер Рейко Курумада, она купила их за 9 долларов у пожилой женщины на улице и попросила перешить их с учетом того, что героиня беременна. Когда она зашла за свитерами за час до начала съемок, выяснилось, что работа сделана лишь наполовину. Курумаде пришлось очень быстро перешивать свитера самой — они были готовы за пять минут до команды «мотор!». Дополнительную сложность представляло и то, что у Джейсона Сигела и Элисон Хэннигэн большая разница в росте — почти 30 сантиметров.

«Дневник Бриджит Джонс»

Но самый знаменитый уродливый свитер в кино, конечно, тот, в котором Рождество встречал Марк Дарси в «Дневнике Бриджит Джонс». Героиня пришла на вечеринку, увидела Дарси в дурацком свитере с лосем и моментально разочаровалась. Найти наряд, в котором глупо выглядел бы даже Колин Фёрт, было непросто. В итоге из тридцати свитеров, которые художница по костюмам Джемма Джексон принесла на съемки, вариант с лосем выбрал сам актер. Но на съемках оказалось, что джемпер полностью синтетический, и Фёрту было так жарко, что он едва не сварился заживо под светом софитов. «Мне казалось, что там около 60 градусов, я скинул 6 килограммов и готов был разорвать этот свитер в клочья, когда мы отсняли сцену!» — вспоминает актер. После съемок свитер продали с аукциона за 1 900 фунтов стерлингов.

Рождественская шапка

Самый популярный головной убор в Рождество и Новый год — колпак Санты. Поклонники надевают его просто на все — себя, друзей, близких, домашних животных, мебель и даже еду. Так было, например, в комедии «Очень плохие мамочки 2», где героиня Милы Кунис рассматривала клешни лобстера в колпаке Санты на рождественской вечеринке.

«Очень плохие мамочки 2»

Если найти настоящий колпак Санты возможности нет, его можно сделать самостоятельно — например, связать и даже пофантазировать над моделями. Именно такой вязаный колпак аж с двумя помпонами был надет на Пенни (Кейли Куоко) в рождественском эпизоде сериала «Теория большого взрыва».

«Теория большого взрыва»

Еще бывают рождественские шапки, которые не так сильно похожи на колпак Санты. В такой разгуливал герой Маколея Калкина в первом фильме «Один дома». Вообще у него в каждой части франшизы по шапке, но культовой стала именно та, в которой Кевин расталкивал всех на катке, скатывался на санях по лестнице и подсматривал в окна празднующих Рождество соседей. Он популяризировал шапку с оленями, и в поисковиках до сих пор можно найти схемы для вязания. В Instagram и Pinterest даже есть хештег #шапкаКевина, а на Amazon можно заказать ее точную копию.

«Один дома»

Рождественская пижама

Правильно встречать Рождество и Новый год нас научила Бриджит Джонс: перед телевизором, с бокалом красного вина в одной руке и журналом в другой. В 2001-м ее красная пижама с пингвинами стала символом одиночества на новогодние праздники. А вот в 2020-м она, кажется, будет главным новогодним нарядом во всем мире — даже журнал New Yorker поставил на обложку девушку в пижаме.

«Дневник Бриджит Джонс»

Носить пижамы могут все. Например, в фильме «Рождество» у героев Сета Рогена, Джозефа Гордона-Левитта и Энтони Маки были эталонные наряды: они наряжались в дурацкие джемпера, шапки и пижамы со снеговиками, снежинками и елками. Весело и практично.

«Рождество»

Чуть более роскошный вариант был снова у Кевина Маккаллистера. Весь первый фильм он разгуливал в уютных клетчатых пижамах, а когда маме удалось-таки добраться домой, встретил ее в красной фланелевой пижаме с зеленым принтом, поверх которой зеленый же халат из флиса. Очень элегантно и в цветах праздника!