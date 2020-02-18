Дон Дрейпер и его женщины: Разбираем стиль героев сериала «Безумцы»

На КиноПоиск HD вышло семь сезонов культового сериала «Безумцы» о бурной жизни американских рекламщиков в 1960—1970-е годы. Неудивительно, что шоу о людях модной и высокооплачиваемой профессии считается одним из самых стильных сериалов современности. Историк кинокостюма Катерина Крупнова рассказывает, как в гардеробе ведущих персонажей отразилась модная эволюция этого насыщенного событиями десятилетия.
«Безумцы» (оригинальное название Mad Men — аббревиатура словосочетания «Madison avenue ad men», «рекламщики с Мэдисон-авеню») выходили на канале AMC с 2007 по 2013 год. Зрители как завороженные следили за жизнью Дона Дрейпера, креативного директора рекламного агентства «Стерлинг-Купер» (впоследствии «Стерлинг-Купер-Дрейпер-Прайс»), и его коллег. Через их судьбы шоураннеры на самом деле показали огромный социокультурный пласт жизни американского общества с 1960 по 1970 год. В сериале поднимаются проблемы расизма и антисемитизма, эмансипации женщин, а фоном идут холодная война, президентские выборы 1960 года, смерть Мэрилин Монро, Карибский кризис, убийства братьев Кеннеди и Мартина Лютера Кинга, война во Вьетнаме, массовые протесты в Чикаго в августе 1968 года и другие приметы времени.
«Безумцы» получили невероятное количество наград (включая рекордные четыре премии «Эмми» подряд как лучший драматический сериал), в том числе и за дизайн костюмов. Смотреть сериал — все равно что перелистывать учебник по истории США и заодно наблюдать за модным переходом консервативных 1950-х с диоровским нью-луком, чулками и жемчужными серьгами в свободолюбивые 1960-е с мини, высокими сапогами и цветными колготками.
За гардероб героев отвечала Джени Брайант, до этого громко заявившая о себе костюмами для сериала «Дэдвуд». Она покорила шоураннера Мэттью Уайнера тем, что на их первой встрече предоставила подробное исследование моды 1950-х, актуальной для первого сезона. Также Уайнеру понравилось и то, что Брайант стремится не просто одеть актеров в костюмы эпохи, но выразить через одежду их мотивацию и намерения.
Посмотрим, о чем же говорит нам стиль самых ярких персонажей «Безумцев» и как он был придуман.
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Дон Дрейпер
Человек в сером костюме
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Дон Дрейпер
Человек в сером костюме
Перед обаянием Дона Дрейпера (Джон Хэмм) не может устоять ни одна женщина. Однако он не просто ловелас, но и талантливый профи. Нестандартное мышление и сила убеждения обеспечили Дрейперу репутацию лучшего креативщика на Мэдисон-авеню. Ключевая черта Дона — верность собственному стилю, консерватизм, который особенно заметен на фоне модных экспериментов его коллег. По словам Брайант, главной моделью для образа Дрейпера стал герой Кэри Гранта из знаменитого шпионского триллера Альфреда Хичкока «На север через северо-запад» (1959).
На протяжении всех сезонов Дон щеголяет в федоре и элегантных серых костюмах лаконичного маскулинного дизайна. Рубашки он носит белые, с накрахмаленными до хруста воротничками, а галстуки предпочитает классические, темные шелковые, с полосками по диагонали. Брайант считает, что для такого загадочного персонажа, как Дрейпер, одежда — это доспехи, которые защищают его тайны от окружающего мира и, возможно, даже от него самого.
Примечательно, что в те редкие моменты, когда Дон осмеливается разнообразить свой гардероб, выглядит он не столь органично. Яркий пример — сцена визита к Кэмбеллам, где по настоянию своей молодой жены, Меган, Дрейпер надевает ее подарок — остромодный пиджак в клетку — и, как говорит Брайант, превращается в продавца подержанных автомобилей. Хотя, когда в последних сериях седьмого сезона Дон, отправившись на поиски себя и смысла жизни, облачился в деним, многие зрительницы нашли такое преображение весьма привлекательным.
2
Бетти Дрейпер
Идеальная домохозяйка с модельным прошлым
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Бетти Дрейпер
Идеальная домохозяйка с модельным прошлым
Миссис Дрейпер № 1 (Дженьюэри Джонс) — идеал американской жены. Красавица блондинка из состоятельной семьи, выпускница колледжа и экс-модель, она целиком посвятила себя мужу и детям. В основе этого образа, конечно же, голливудская звезда Грэйс Келли, которая тоже оставила успешную кинокарьеру ради роли принцессы — жены князя Монако и матери троих детей.
Несмотря на то, что на дворе уже 1960-е, Бетти не намерена отказываться от модного наследия 1950-х и по-прежнему носит платья в стиле new look, который олицетворяла собой Грэйс: пастельные тона, цветочные принты, подчеркнутая талия, пышные юбки. Таким образом, она как бы отгораживается от нового десятилетия, где у женщины новое место в семье и обществе. Бетти предпочитает оставаться в прошлом: за фасадом ее элегантных многослойных нарядов и скрывается глубоко несчастная женщина.
Так, во время одного из выходов в свет, когда Бетти предстает в образе, явно вдохновленном героиней Грэйс Келли из другого фильма Хичкока, «Поймать вора», ей поступает предложение сняться в рекламе Coca-Cola. На кастинг Бетти приходит в пышном платье, которое было на острие моды во времена ее модельной юности, но теперь выглядит устаревшим, особенно на фоне стильных конкуренток.
Многослойность нарядов Бетти — намеренный прием. «Каждый слой соответствовал потаенным переживаниям этой внешне совершенной и благополучной домохозяйки, — рассказывает Джени Брайант. — Для меня это как чистка лука: надо было отразить каждый скрытый уровень этой героини. Я всегда сочувствовала ее несчастью и той тюрьме, в которую она сама себя поместила. Она не позволяет себе реализовывать свои мечты, финансово полностью зависит от мужей, и даже трое детей не делают ее счастливой».
Когда Бетти оставляет Дона и выходит замуж за политика Генри Фрэнсиса (Крис Стэнли), ее стиль постепенно меняется. В пятом сезоне, побывав в непривычном амплуа толстушки в стеганом розовом халате и вернувшись в форму, она начинает носить более актуальные для 1960-х наряды, явно ориентируясь на новою икону стиля — Джеки Кеннеди.
3
Меган Дрейпер
Девушка с обложки Vogue
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Меган Дрейпер
Девушка с обложки Vogue
Очаровательная Меган (Джессика Паре) — самая модная девушка «Безумцев», совершившая стремительное восхождение от рядовой секретарши до подающей надежды актрисы, в промежутке покорив Дона и став миссис Дрейпер № 2. Внешне хрупкая нимфа, поначалу она железной хваткой удерживает своего мужа и с легкостью руководит им.
Брайант видела Меган как единственную героиню шоу, в характере и облике которой отражались изменения, происходящие в молодежной культуре. Меган — модный хамелеон: ее стиль меняется от сдержанного офисного дресс-кода до свободолюбивого стиля хиппи конца 1960-х и роскошного шика обитателей Западного побережья с ультракороткими платьями, этническими вышивками и графическими принтами.
Меган может прийти в офис в эффектном костюме с узором «гусиная лапка» из съемки сентябрьского Vogue за 1966 год. В последний рабочий день в агентстве на ней стильное пальто из лаковой кожи Yves Saint Laurent из того же журнала. На вечеринке в Лос-Анджелесе Меган веселится в актуальном мини-платье Pucci. А потом и вовсе появляется в сцене на балконе их с Доном роскошной квартиры в белой футболке с красной звездой, отсылающей к знаменитой фотографии Шэрон Тейт. Тут у зрителя возникали опасения, что начинающую актрису может постигнуть такая же трагическая судьба, что и жену Романа Поланского.
Один из самых запоминающихся нарядов Меган — маленькое черное платье, в котором она исполняет игривую французскую песенку «Zou Bisou Bisou» на вечеринке в честь 40-летия Дона. Для этого музыкального номера Брайант выбрала винтажное черное шифоновое мини с отделкой стразами вокруг горловины. Его рукава из плиссированного шелкового муслина были изорваны в клочья, и Брайант переделала их в рукава-колокол, эффектно струящиеся и развевающиеся при движении героини.
4
Пегги Олсон
Золушка в клеточку
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Пегги Олсон
Золушка в клеточку
Упорная умница Пегги Олсон (Элизабет Мосс) не может похвастаться такой эффектной внешностью, как жены и возлюбленные Дрейпера. Зато она единственная из героинь, которая сумела, пусть и на короткое время, побыть боссом неугомонного Дона. Модные метаморфозы Пегги впечатляют не меньше, чем ее карьерный рост от простой секретарши до успешного копирайтера. Поначалу Пегги со своей челкой и конским хвостом, в длинных юбках в складку и кофтах под горло выглядит как школьница. Однако, вняв модным советам своей более опытной коллеги Джоан, Пегги начинает носить короткие юбки и шейные платки, любовь к которым сохранит на протяжении всего десятилетия. А еще укоротит волосы и будет носить объемные укладки с косой челкой.
Какое-то время главным принтом в одежде Пегги оставалась клетка, но от серии к серии она становилась менее скучной, более крупной и выразительной. А затем Джени Брайант, по ее словам, придумала каноническое для Пегги платье. Художнице нравилась идея, чтобы в одежде персонажа были принт или текстура, которые отражали бы сложность ее характера. «Плиссированная юбка, высокий воротник — все говорит в этом образе о ее скромности и профессионализме».
Однако уже в последних сезонах наряду с привычной клеткой на героине все чаще можно увидеть наряды в более динамичную полоску. В гардероб Пегги прочно вошли актуальные платья-трапеции и мини-юбки. Она также начинает носить цветные колготки. Эти изменения свидетельствуют не только о смене модной эпохи, но прежде всего о внутренних переменах Пегги: она наконец обрела уверенность в себе.
5
Джоан Харрис
Офисная богиня
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Джоан Харрис
Офисная богиня
Героиня Кристины Хендрикс — роскошная рыжеволосая красавица, которая прошла путь от офис-менеджера до младшего партнера рекламного агентства и, наконец, владелицы собственной компании. Вдохновением для ее образа послужили такие кинодивы, как Мэрилин Монро и Софи Лорен. Что интересно, ее стиль, как и у Дона Дрейпера, особо не меняется на протяжении экранного десятилетия. Джоан прекрасно осознает свою привлекательность и использует ее, в том числе и при помощи одежды. Она отдает предпочтение ярким однотонным платьям, блузкам с юбками, подчеркивающим фигуру, и массивной бижутерии под золото. Ее своеобразный талисман — позолоченная ручка на цепочке (подлинная винтажная вещица, которую Брайант купила на блошином рынке), символ делового характера и дисциплинированности в пику внешности секс-бомбы.
Именно подчеркнутая сексуальность героини неоднократно становилась причиной харассмента со стороны мужчин. Недаром после неудачной деловой встречи с коллегами Пегги выскажет Джоан, что нельзя одеваться, как она, и ожидать при этом серьезного к себе отношения. Хотя в платье цвета фуксии из указанной сцены Джоан не выглядела вульгарно (скорее, просто соблазнительно), Брайант намеренно выбрала для него ядовито-розовый, поскольку считает его цветом флирта.
По признанию Джени Брайант, ее самый любимый наряд Джоан — фиолетовый ансамбль из шестого сезона: «Джоан делает карьерный рывок, и у нее появляются деньги, чтобы обновить свой гардероб. Мы с Кристиной Хендрикс всегда шутили, что Джоан покупает вещи на два размера меньше, чтобы подчеркнуть свою фигуру „песочные часы“, хотя этот силуэт более типичен для поздних 1950-х, чем для 1960-х. Но здесь комбинация жилетки и юбки, которая была очень популярна в 1960-е. С одной стороны, взятый из мужского гардероба жилет придает большей силы образу, с другой стороны, рюши на блузе по-прежнему говорят о невероятной женственности героини».
Без ума от «Безумцев»
Без ума от «Безумцев»
Джени Брайант получила за свою работу над «Безумцами» 7 номинаций на «Эмми» (одну статуэтку она выиграла) и 10 номинаций Гильдии художников по костюмам (CDGA) в категории «Лучший дизайн костюмов в историческом сериале» (две победы). В 2010 году она выпустила книгу «Fashion File» («Модное дело»), в которой позволила читателям проникнуть в костюмерную «Безумцев», раскрыла некоторые секреты создания стиля персонажей и дала советы, как на практике повторить полюбившиеся образы. Также Брайант запустила собственную линию ажурных чулок Janie Bryant Leg Couture (некоторые актрисы из «Безумцев» тут же стали ее покупателями), а вместе с брендами Brooks Brothers и Banana Republic — модные коллекции в стилистике сериала, которые пользовались невероятным успехом среди покупателей.
Феноменальный успех сериала возродил интерес к ретростилю 1960-х. Помимо упомянутых стилизованных коллекций для масс-маркета, многие ведущие дизайнеры и модные дома также обращались к эстетике «Безумцев» за вдохновением. Самыми резонансными стали коллекции Michael Kors (осень-2008) и Prada (осень-зима-2010).
Фотосессии в стилистике «Безумцев» захватили страницы глянцевых изданий. Даже фирма Mattel, прославившаяся куклой Барби, не осталась в стороне и выпустила кукол с внешностью персонажей сериала.
Автор: Катерина Крупнова