Дон Дрейпер и его женщины: Разбираем стиль героев сериала «Безумцы»

Упорная умница Пегги Олсон (Элизабет Мосс) не может похвастаться такой эффектной внешностью, как жены и возлюбленные Дрейпера. Зато она единственная из героинь, которая сумела, пусть и на короткое время, побыть боссом неугомонного Дона. Модные метаморфозы Пегги впечатляют не меньше, чем ее карьерный рост от простой секретарши до успешного копирайтера. Поначалу Пегги со своей челкой и конским хвостом, в длинных юбках в складку и кофтах под горло выглядит как школьница. Однако, вняв модным советам своей более опытной коллеги Джоан, Пегги начинает носить короткие юбки и шейные платки, любовь к которым сохранит на протяжении всего десятилетия. А еще укоротит волосы и будет носить объемные укладки с косой челкой.