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Крупным планом

Подкаст«Ирония судьбы» — фильм про душнил или новогодняя сказка о любви?

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«Ирония судьбы, или С легким паром!» — это фильм, который все либо любят, либо ненавидят. Но в чем причина? Почему Эльдар Рязанов — великий режиссер? И как он критикует советское общество? Какую роль в драматургии фильма играют музыка и песни Микаэла Таривердиева? И почему именно «Ирония судьбы» стала в России главным новогодним кино?

В новом выпуске подкаста «Крупным планом» редактор КиноПоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов выбирают, за кого болеть — за Ипполита или Женю Лукашина, и включают отзывы и истории слушателей о фильме.

Подкаст можно послушать прямо здесь (пользователям Safari рекомендуем воспользоваться ссылками для прослушивания подкаста в других сервисах).

Подкаст доступен в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox и других сервисах. Выпуски всех наших подкастов можно послушать на YouTube-канале «Подкасты КиноПоиска».

Это последний эпизод в 2020 году. Следующий выпуск выйдет в январе и будет посвящен новому фильму Вуди Аллена «Фестиваль Рифкина».

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