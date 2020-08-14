Что смотреть в кино: «Ведьмы», «Вдова» и «Крестная мама»

Энн Хэтэуэй превращает детей в мышей, Омар Си сочиняет сказки, а Изабель Юппер торгует наркотиками.
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«Ведьмы»
Сказка о том, как опасно брать конфеты у прекрасных незнакомок.
На свое восьмое Рождество Мальчик (да, имени мы так и не узнаем) остался сиротой — его родители погибли в аварии. К счастью, у Мальчика была Бабуля (Октавия Спенсер), которая забрала сироту к себе и сумела помочь ему справиться с потерей. Но вскоре на горизонте появилась другая беда — ведьмы, которые ненавидят детей. Одну такую Мальчик повстречал в магазине: злодейка хотела соблазнить его конфетой, но план провалился, а Бабуля позже рассказала, что взявшие у ведьмы сладости превращаются в самых разных животных. Раз ведьмы открыли на Мальчика охоту, надо спасаться. Бабуля и внук отправляются в роскошный отель на берегу моря, чтобы спрятаться среди богачей, ведь ведьмы нападают только на детей бедняков, которых никто не будет искать. Увы, план провалился: нечисть во главе с Верховной ведьмой (Энн Хэтэуэй) собирается именно в этом отеле, чтобы осуществить грандиозный план по превращению всех детей в мире в мышей.
Факты о фильме
- «Ведьмы» Роберта Земекиса — вторая экранизация одноименной книги Роальда Даля. Первую, с Анжеликой Хьюстон в главной роли, снял Николас Роуг в 1989 году. Даль эту киноверсию не принял: он предлагал вырезать из нее финальные эпизоды, которые казались ему чересчур оптимистичными.
- Вместе с Робертом Земекисом фильм продюсировали Альфонсо Куарон и Гильермо дель Торо. Последний также стал соавтором сценария.
- Героиня Энн Хэтэуэй, как и в книге, родом из Норвегии и должна была говорить с норвежским акцентом. Однако он показался актрисе слишком музыкальным и милым, поэтому, изучив с репетитором множество вариантов, Хэтэуэй остановилась на древнескандинавском наречии.
- В книге Даля действие происходит в Европе. В новых «Ведьмах» его перенесли в штат Алабама конца 1960-х годов.
- В фильме появляются 50 ведьм. Для каждой из них художники по костюмам и гриму разрабатывали индивидуальный образ. Но больше всего им пришлось поработать над внешностью Верховной ведьмы, у которой было 17 лысых париков, 22 пары перчаток, 198 удлинителей для пальцев и 8 пар ступней.
«Вдова»
Группа волонтеров-спасателей попадает в ловушку Хромой Вдовы.
По лесам Ленинградской области бродит призрак Хромой Вдовы. Именно из-за него здесь пропадают люди, примерно 300 человек в год. Трупы некоторых из них потом находят — голые и в странных позах. Когда поступает сигнал о пропаже четырнадцатилетнего подростка, группа спасателей сразу же начинает поиски. Но вместо мальчика они находят едва живую женщину, полностью обнаженную и замерзшую. Спасатели пытаются отвести ее в город, но внезапно понимают, что выйти из леса они не могут.
Факты о фильме
- «Вдова» — новый хоррор продюсеров Ивана Капитонова и Святослава Подгаевского. Они же сделали «Яга. Кошмар темного леса», «Невесту» и «Русалка. Озеро мертвых».
- В Ленинградской области действительно были случаи, когда люди пропадали, а когда их тела находили, они были обнажены и лежали в странной позе. Из-за этого фильм снимали в подчеркнуто документальной манере.
- Подгаевский на этот раз ограничился продюсированием картины. Режиссером и соавтором сценария стал Иван Минин — это его дебютная работа.
- В съемках «Вдовы» принимали участие настоящие спасатели.
«Крестная мама»
Переводчица делает карьеру в наркоторговле.
Пейшенс Портфе (Изабель Юппер) — скромная переводчица, 30 лет проработавшая в отделе по борьбе с наркотиками. Но жить на зарплату у Пейшенс больше нет сил: ее мать находится в пансионе для престарелых, за который нужно платить 3 000 евро в месяц. Однако в ее обязанности входит прослушивание телефонных переговоров наркоторговцев, поэтому она первой узнает о крупной партии марокканского гашиша, который детективы никак не могут найти. Начинающая авантюристка помечает разговор как «не представляющий интереса для полиции», сдает наркоторговцев коллегам, а бесхозный гашиш размещает в собственном гараже. После чего надевает хиджаб и начинает налаживать собственный наркотрафик.
Факты о фильме
- Режиссер фильма «Крестная мама» Жан-Поль Саломе начал свой путь в кино с университетской стажировки у Клода Лелуша, снимавшего тогда «Болеро». Самого Саломе мы знаем по фильмам «Арсен Люпен» и «Белфегор — призрак Лувра».
- Чтобы сыграть переводчицу с арабского, Изабель Юппер потратила несколько месяцев на изучение этого языка.
- «Крестная мама» (оригинальное название — La Daronne) снята по одноименному бестселлеру Аннелор Кайер. Она известный во Франции адвокат по уголовным делам. Кайер помогала Жан-Полю Саломе при работе над сценарием.
- Бюджет «Крестной мамы» — 5,8 млн евро.
«Папина дочка»
Сказочные персонажи помогают отцу наладить отношения с дочерью.
Каждый вечер Джиби (Омар Си) и его дочь совершают небольшой ритуал: Джиби рассказывает сказку собственного сочинения, под которую девочка засыпает. Правда, маленькая София не догадывается, что герои этих сказок живые. Но их мир напоминает съемочную площадку. Там они ждут момента, когда про них начнут говорить, чтобы начать свое представление. Однажды этот мир рушится: София заявляет, что ей уже 11 лет, и наотрез отказывается от детских историй про принцесс и драконов. А это значит, что сказочным персонажам придется переселиться в Забытье, выхода из которого нет. И, чтобы вернуть расположение девочки, Прекрасный Принц (альтер эго самого Джиби) решается на авантюру.
Факты о фильме
- Оригинальное название фильма — Le prince oublié («Забытый принц»).
- У оскароносного режиссера Мишеля Хазанавичуса («Артист», «Молодой Годар») три дочери, так что ему очень близки проблемы главного героя.
- Хазанавичус снимал со своим постоянным оператором Гийомом Шиффманом. Вместе они работали над фильмами «Молодой Годар», «Агент 117: Миссия в Рио», а также над черно-белым «Артистом», получившим пять наград «Оскар».
- Саундтрек для «Папиной дочки» написал один из самых титулованных композиторов мирового кино — Говард Шор. В его портфолио такие фильмы, как «Молчание ягнят», «Эд Вуд», «Семь», «Отступники», «Авиатор», «Банды Нью-Йорка», «Муха», а также франшизы «Хоббит» и «Властелин колец».
«Как Надя пошла за водкой»
Две сестры пытаются вызволить случайного знакомого из уз Гименея.
В полуразрушенном дачном доме живут сестры Надя (Надежда Игошина) и Валя (Евгения Соляных). Надя — любительница ночных тусовок и клубов. Валя, наоборот, боится даже выглянуть за ворота: ей кажется, что от всех мужиков несет чесноком и каждый из них прячет нож в сапоге, мечтая ее зарезать. Но в одну прекрасную ночь сестра приводит в дом незнакомца. Правда, в женихи Алексей (Евгений Цыганов) не годится: он слишком часто пьет горькую и сильно страдает от большой любви. К тому же у него уже есть супруга, которую тот за глаза зовет «псиной». «Человека надо срочно спасать», — решают сестры и отправляются выкупать Алексея у жены (Яна Троянова).
Факты о фильме
- «Как Надя пошла за водкой» Владимира Мирзоева — расширенная версия его же короткометражки «Русская смерть», вошедшей в альманах «Время женщин».
- «Русская смерть» — экранизация одноименной пьесы Ирины Васьковской, которую она написала в 2012 году. Специально для полного метра пьеса была доработана.
- В проекте снялись всего четыре актера: Евгения Соляных, Надежда Игошина, Яна Троянова и Евгений Цыганов. Еще одна актриса появляется в небольшом эпизоде.
- Премьера фильма «Как Надя пошла за водкой» состоялась в конкурсной программе 10-го Открытого российского фестиваля кино и театра «Амурская осень», на котором картина получила специальный приз. Также проект Мирзоева стал участником киносмотра «Меридианы Тихого».
Автор: Вера Аленушкина