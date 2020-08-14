Что смотреть в кино: «Ведьмы», «Вдова» и «Крестная мама»

На свое восьмое Рождество Мальчик (да, имени мы так и не узнаем) остался сиротой — его родители погибли в аварии. К счастью, у Мальчика была Бабуля (Октавия Спенсер), которая забрала сироту к себе и сумела помочь ему справиться с потерей. Но вскоре на горизонте появилась другая беда — ведьмы, которые ненавидят детей. Одну такую Мальчик повстречал в магазине: злодейка хотела соблазнить его конфетой, но план провалился, а Бабуля позже рассказала, что взявшие у ведьмы сладости превращаются в самых разных животных. Раз ведьмы открыли на Мальчика охоту, надо спасаться. Бабуля и внук отправляются в роскошный отель на берегу моря, чтобы спрятаться среди богачей, ведь ведьмы нападают только на детей бедняков, которых никто не будет искать. Увы, план провалился: нечисть во главе с Верховной ведьмой (Энн Хэтэуэй) собирается именно в этом отеле, чтобы осуществить грандиозный план по превращению всех детей в мире в мышей.