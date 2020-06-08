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Как попал в кино Глеб Калюжный? Рассказываем про него и еще 9 перспективных актеров

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Молодая кровь, свежее лицо, восходящая звезда — выбрали актеров, у которых, как нам кажется, может сложиться большое и интересное будущее. Вот за кем стоит пристально следить в ближайшее время.

Глеб Калюжный

Москвич Глеб Калюжный начал актерскую карьеру с мелодрамы «14+» Андрея Зайцева о влюбленных учениках враждующих школ. Потом снялся у Наталии Мещаниновой в сериале «Красные браслеты», фестивальных драмах «Аутло» и «Я свободен». Засветился и в триллере «Водоворот» КиноПоиск HD в роли беспризорного подростка. Сейчас Калюжного можно увидеть сразу в трех сериальных проектах. В «Территории» ТНТ его герой ищет родителей, пропавших в Пермской области, в «Трудных подростках» more.tv — стоит на воротах футбольной команды, состоящей из неблагополучных старшеклассников. А в «Новеньком» платформы START Калюжный играет затравленного школьника.

Режиссер Андрей Зайцев нашел его через соцсеть «ВКонтакте».
Сейчас Глебу Калюжному 22 года. Его амплуа — подростки с трудной судьбой.
Актер записал песню «Моя история» к фильму «14+», но она не вошла в официальный саундтрек.
После школы Калюжный поступил в Высшую школу бизнеса МГУ.

Алена Михайлова

Михайлова приехала покорять Москву из Перми, где отучилась на актерском факультете Пермского государственного института культуры. Актриса запомнилась критикам сразу же, виртуозно сыграв четыре образа одной героини в драме Марии Агранович «Люби их всех». А сериалы «Водоворот» от КиноПоиск HD и «Чики» more.tv закрепили за 25-летней Михайловой амплуа хрупкой девушки, способной за себя постоять. Осенью должна состояться премьера дебютного фильма Романа Васьянова «Общага» по книге Алексея Иванова, где Михайлова сыграла Киру, лучшую студентку университета. Еще у нее на подходе четыре сериала: исторический триллер «За час до рассвета» Игоря Зайцева, боевик Ольги Зуевой «Официально красивые», детектив «Волк» Геннадия Островского и драмеди «Клиника счастья» — первый оригинальный сериал МТС.

В школе Алена Михайлова серьезно занималась спортивной гимнастикой. Дисциплина и физическая выносливость очень помогают ей в актерской работе.
По приезде в Москву Алена работала продавцом мороженого.
Актриса стала лауреаткой премии Chopard Talent Award 2020, которая в рамках ММКФ вручается перспективным молодым актерам.
Премьера ее первого большого проекта «Люби их всех» состоялась на «Кинотавре» в 2019 году.

Варвара Шмыкова

Выпускница Школы-студии МХАТ Варвара Шмыкова получила первую главную роль в кино в 28 лет в драмеди «Чики» more.tv. До этого ей доставались лишь эпизоды, например в сериалах «Голубка», «Раскол», «Вы все меня бесите» и «В постели». После «Чик» Варвара снялась в исландско-российском проекте Louis Pavilion и в экранизации романа Алексея Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него» (режиссер Кирилл Серебренников).

Варвара пять лет поступала в театральный институт. Сегодня она легенда среди абитуриентов и символ упорства и веры в себя.
С 2004 года играет в театре. Сейчас — ведущая актриса труппы «Июльансамбль».
Короткометражка «Варя», где Шмыкова сыграла девушку, мечтающую стать пожарным, получила диплом жюри «Кинотавра-2020» с формулировкой «Варя, ты огонь!».
Снималась в клипах Ивана Дорна, Антохи MC, Светланы Лободы и Наади.
В детстве Шмыкова увлекалась армрестлингом, рукопашным боем и футболом. Сейчас играет в женском футбольном клубе GirlPower.

Пол Мескал

24-летний ирландец Пол Мескал начинал с роли Джея Гэтсби в The Gate Theatre в Дублине. Затем играл в «Красных башмачках» по Хансу Кристиану Андерсену, в шекспировском «Сне в летнюю ночь» и в пьесах ирландских драматургов. Всемирную известность ему принесла роль Коннелла в экранизации романа Салли Руни «Нормальные люди». Он получил за нее номинацию на премию «Эмми» в категории «Лучший актер в мини-сериале или телефильме». После Мескал появился в мини-сериале «Обманутая» от создателей «Девчонок из Дерри». Его дебютом в полном метре должна стать драма «Потерянная дочь», которую поставит актриса Мэгги Джилленхол.

Как и Коннелл, Пол в юности играл в гэльский футбол. От карьеры спортсмена пришлось отказаться после того, как он сломал челюсть.
Пол снимался в рекламе сосисок.
Получил степень бакалавра актерского искусства в дублинском Тринити-колледже. В этом заведении учился и его герой из «Нормальных людей».
Снялся в клипе The Rolling Stones на песню «Scarlet». По сюжету на протяжении почти четырех минут он болтает в пустом отеле.

Дэйзи Эдгар-Джонс

Дэйзи Эдгар-Джонс начала сниматься, когда еще училась в школе. После участия в рождественской спецсерии британского сериала «В меньшинстве» она сыграла эпизодическую роль в драмеди «Холодные ступни». Она появлялась на вторых ролях в сериалах «Безмолвный свидетель», «Джентльмен Джек» и «Война миров», а также независимой картине «Жизнь в пруду», после чего ей предложили сыграть главную героиню в «Нормальных людях» Ленни Абрахамсона. Сейчас 22-летняя актриса сосредоточилась на театре и в кино не снимается. В этом году она играет в спектакле «Альбион» в лондонском театре «Алмейда».

Отец Дэйзи был продюсером британского реалити-шоу «Большой брат».
Подростком она играла в Национальном молодежном театре Великобритании.
Актерского образования у Дэйзи нет.
Больше всего Дэйзи любит читать, ходить на выставки и заниматься йогой.

Шира Хаас

Израильская актриса дебютировала на телевидении в драматическом сериале «Штизель» в 2013 году. В большом кино — уже через год, сыграв в драме «Принцесса» Тали Шалом-Эзер. Первыми международными проектами для Ширы стали «Повесть о любви и тьме» Натали Портман и «Жена смотрителя зоопарка» Ники Каро. Она снялась в двух библейских картинах — «Мария Магдалина» Гарта Дэвиса и «Эсав» Павла Лунгина. Но мировую популярность 25-летняя Хаас получила благодаря мини-сериалу «Неортодоксальная», где ее героиня бежит в Берлин из закрытой иудейской общины.

Шира пять раз номинировалась на премию «Офир» (израильский «Оскар»), победив в 2018 году как лучшая актриса второго плана в фильме «Благородный дикарь».
Для съемок в «Неортодоксальной» она выучила идиш и брала уроки фортепиано и вокала. А еще побрилась налысо.
Стала первой израильтянкой, номинированной на премию «Эмми» (за «Неортодоксальную»).
Удостоилась награды за лучшую женскую роль в драме Asia на фестивале «Трайбека».

Джек Дилан Грейзер

Телекарьера 17-летнего Джека Дилана Грейзера началась со съемок в сериале Адама Скотта «Величайшее событие в истории телевидения» в 2014 году. Небольшая роль в ужастике «Город монстров» привела актера в хоррор посолиднее: он сыграл ипохондрика Эдди в экранизации «Оно» Андреса Мускетти и через два года вернулся в сиквеле. Последним проектом Грейзера стала драма Луки Гуаданьино «Мы те, кто мы есть». Среди грядущих проектов актера — комедия There She Goes Уильяма Перпла и триллер Don’t Tell a Soul Алекса Маколи.

Джек — выпускник школы исполнительских искусств Эддерли. Ежегодно два ученика получают его именную стипендию.
До съемок у Гуаданьино Дилан Грейзер никогда не был в Европе.
В свободное время занимается скейтбордингом и снимает тиктоки (@yungk2xs).
Джек Дилан Грейзер — племянник голливудского продюсера Брайана Грейзера, получившего «Оскар» за фильм «Игры разума».
В составе «Клуба неудачников» из фильма «Оно» стал обладателем награды MTV Movie Awards за лучшую актерскую команду.

Уайатт Олефф

В активе 17-летнего Уайатта Олеффа уже около десятка сериалов. Стартовав с эпизодов в «Танцевальной лихорадке» и «Однажды в сказке» (маленький Румпельштильцхен), он дорос до главной роли на ТВ. Вместе с партнершей по площадке фильма Андреса Мускетти «Оно» Софией Лиллис молодой актер сыграл в комедийной фантастике «Меня это не устраивает!». В ближайшем будущем Уайатт примет участие в съемках криминального фильма The Traveling Man, который станет дебютным полнометражным режиссерским проектом актера Тревора Райли.

На заре карьеры Уайатт снимался в рекламных роликах.
Вместе с Софией Лиллис, Кристен Белл и другими артистами снялся в клипе певицы Сиа на песню «Santa’s Coming For Us».
Своими кумирами в индустрии Олефф называет Сета Грина (создатель «Робоцыпа»), Алекса Хирша (сценарист «Гравити Фоллз») и Сэма Рокуэлла.
Уайатт сотрудничает с организацией Teen Cancer America, помогающей подросткам, которые лечатся от рака.
В свободное время любит тусоваться с друзьями, снимать ролики на свой YouTube-канал, писать, играть на пианино и в видеоигры.

Брэндон Флинн

27-летний выходец из Майами наиболее известен по роли лидера школьной баскетбольной команды Джастина Фоули в четырех сезонах подростковой драмы Netflix «13 причин почему». До этого Брэндон Флинн сыграл в эпизоде политической сатиры «Безмозглые» с Мэри Элизабет Уинстэд, но в основном был театральным актером. В феврале 2018 года он присоединился к третьему сезону «Настоящего детектива» и спустя год получил второстепенную роль Генри Осгуда, сына героини Шэрон Стоун, в сериале «Рэтчед». В полном метре Флинн дебютировал в этом году, исполнив ведущую роль в драмеди Келлена Мура «Убийственная внешность».

Брэндон Флинн дебютировал на сцене в 10 лет, сыграв мистера Сми в мюзикле о Питере Пэне.
Играл в спектаклях «Много шума из ничего» и «Генрих V» по Шекспиру, «Суровое испытание» по Артуру Миллеру, «Ивонна, принцесса Бургундская» по Витольду Гомбровичу и других.
Его любимый супергерой — Фриказоид из одноименного мультсериала, спродюсированного Стивеном Спилбергом.

Эмма Маккей

Впервые франко-британская актриса Эмма Маккей появилась в телевизионном хорроре «Барсучья полоса» в 2016 году. Чуть позже девушка сыграла свою самую известную на сегодняшний день героиню — Мэйв Уайли в сериале Netflix «Сексуальное просвещение». Сейчас 24-летняя Маккей занята в четырех проектах разной степени готовности. Вот-вот должны состояться премьеры драматического триллера «Зимнее озеро» и экранизации Агаты Кристи «Смерть на Ниле». На этапе постпродакшена история создания Эйфелевой башни от Мартина Бурбулона. Также Эмма сыграет главную роль в байопике писательницы Эмили Бронте, которому пока не нашли режиссера.

Эмму Маккей часто сравнивают с Марго Робби из-за схожих черт лица — высоких скул, выразительных бровей и квадратного подбородка.
Ее кумиры в кино — Грета Гервиг и Оливия Колман.
После съемок в «Сексуальном просвещении» Маккей предложила своему отцу, директору школы, ввести уроки секспросвета и в его учебном заведении.
Эмма изучала английский язык и литературу в Лидском университете. Там же попробовала себя в качестве театральной актрисы и режиссера.

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