Как попал в кино Глеб Калюжный? Рассказываем про него и еще 9 перспективных актеров

24-летний ирландец Пол Мескал начинал с роли Джея Гэтсби в The Gate Theatre в Дублине. Затем играл в «Красных башмачках» по Хансу Кристиану Андерсену, в шекспировском «Сне в летнюю ночь» и в пьесах ирландских драматургов. Всемирную известность ему принесла роль Коннелла в экранизации романа Салли Руни «Нормальные люди». Он получил за нее номинацию на премию «Эмми» в категории «Лучший актер в мини-сериале или телефильме». После Мескал появился в мини-сериале «Обманутая» от создателей «Девчонок из Дерри». Его дебютом в полном метре должна стать драма «Потерянная дочь», которую поставит актриса Мэгги Джилленхол.