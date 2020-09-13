Что смотреть дома: «Энола Холмс», «Я — зомби» и ремейк «Утопии»

Дебют триумфатора «Кинотавра-2020», эротическая драма Тинто Брасса с любимой актрисой Бергмана и комикс DC про следовательницу-зомби — рассказываем о самых примечательных новинках российских и зарубежных стримингов.

«Энола Холмс» Милли Бобби Браун играет удивительную сестру Шерлока Холмса. Где смотреть: Netflix

«Утопия», 1-й сезон Ремейк культового британского сериала про теорию заговора. Где смотреть: Amazon Prime

Может ли судьба планеты оказаться в руках гиков? Если в комиксе расскажут, как закончится мир, то да. В графическом романе «Утопия» описаны мировой заговор и загадочная разработка, которая изменит историю Земли. Самые важные ответы — в неопубликованном втором томе, который попадает в руки поклонников первой части. За ними тут же начинается охота. Одноименный сериал Денниса Келли, который выходил в первой половине 2010-х, был настолько популярным, что его даже собирался адаптировать для американского телевидения Дэвид Финчер. Он, как водится, передумал, но сценарий ремейка доверили Гиллиан Флинн, которая сочинила «Исчезнувшую» и «Острые предметы».



«Неприлично богатые», 1-й сезон Сатирическая мыльная опера с Ким Кэтролл и миллионами долларов. Где смотреть: Fox

Дьявол всегда здесь: клан Монро, живущий на Юге США, заработал свой солидный капитал благодаря христианскому телеканалу, но после смерти главы семьи на наследство помимо прочих претендуют три ребенка, родившихся вне брака. Правда, по миллиону долларов они получат только после смерти его вдовы Маргарет Монро (Ким Кэтролл из «Секса в большом городе»), которая умирать пока не собирается. «Неприлично богатые» — язвительное мыло с готическими нотками, ремейк одноименного новозеландского шоу, которое перенес на американское ТВ Тейт Тейлор («Прислуга», «Девушка в поезде», «Агент Ева»).



«Я — зомби», 1-й сезон Процедурал с живыми мертвецами по обе стороны закона. Где смотреть: КиноПоиск HD, Netflix

Канал CW известен низкобюджетными и бойкими экранизациями комиксов, но «Я — зомби» по циклу Криса Роберсона и Майка Оллреда не про супергероев, а про зомби на службе закона. Лив Мур (Роуз МакАйвер) училась на медицинском, а карьерные успехи не мешали личной жизни, пока после вечеринки она не превратилась в живую мертвячку и не начала сотрудничать с полицией. От поедания мозгов есть один большой плюс для следствия: Лив получает краткосрочный доступ к памяти и навыкам покойных. Впрочем, она не единственная зомби в городе: Сиэтл ждет настоящая война между живыми и мертвыми. Смотрите этот сериал на КиноПоиск HD по подписке Плюс.

«Тегеран», 1-й сезон Израильский шпионский триллер. Где смотреть: Apple TV+

Израильское телевидение регулярно поставляет острые политические шоу. Не стоит забывать, что один из главных американских сериалов 2010-х, «Родина» — ремейк израильских «Военнопленных», а последние пять лет гремит триллер «Фауда», посвященный палестино-израильскому конфликту. Собственно, один из авторов «Фауды», Моше Зондер, сочинил и «Тегеран» — историю о противостоянии Израиля и Ирана. Агентка «Моссада» (Нив Султан) должна вывести из строя иранскую ПВО, чтобы израильская армия уничтожила атомный реактор. Тема, как и точка, горячая.



«Элиты побережья» Ковидная сатира в пяти монологах. Где смотреть: «Амедиатека»

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«Костер на ветру» Якутская криминальная притча. Где смотреть: «Пилигрим»

Первый полнометражный фильм победителя минувшего «Кинотавра», якутского учителя Дмитрия Давыдова. Притча о двух отцах, чьи дети недавно погибли, причем один убил другого и покончил с собой. Родители покойных выбирают два противоположных пути: один решил принять боль и жить дальше, другой — затаить злобу на мир и ближнего, сгорая от жажды мести. Отличный повод познакомиться с самобытным якутским кино.



Рецензия на последний фильм Давыдова «Пугало» Фильм о якутской знахарке победил на «Кинотавре». Чем же он поразил жюри и зрителей?

«Тайное общество младших монарших особ» Disney переосмысляет концепцию принцесс в супергероическом ключе. Где смотреть: Disney+

В славянских сказках младший брат обычно дурак, а в актуальном подростковом фэнтези он был бы спасителем мира. «Тайное общество» — редкая сегодня оригинальная идея (среди выдумщиков — сценарист «Хищников» и «Мушкетеров» Алекс Литвак), в которой дети королевских кровей, не слишком рассчитывающие на трон, получают нечто большее — суперсилы и миссию по спасению даже не страны, а планеты. Центральная героиня — иллирийская принцесса Сэм (Пейтон Элизабет Ли), которая продолжает разрушать гендерные стереотипы, во многом Disney и утвержденные. Также в фильме сыграла Элоди Юнг (Электра в «Сорвиголове»), а сняла картину Анна Мастро («Беглецы»).

«Салон Китти»

Поворотный фильм в карьере арт-режиссера Тинто Брасса.

Где смотреть: Mubi

Нацистская Германия, салон для культурного досуга высших чинов рейха. Хозяйка заведения Китти (Ингрид Тулин) при помощи истинных ариек помогает удовлетворить сексуальные потребности сторонников Гитлера, попутно следя за их политической благонадежностью. Разумеется, в рядах люфтваффе находится слабое звено. Сегодня Тинто Брасс известен именно как режиссер провокативных фильмов (в первую очередь «Калигулы» и «Нарушая запреты»), но к откровенному разговору о сущности власти он пришел только в начале 1970-х, соединив в «Салоне Китти» высокий пафос Лукино Висконти и низкие истины, запретное и болезненное.

«Никакого сна»

Буддистский монах отдыхает в сауне, размышляя о жизни.

Где смотреть: Mubi

Малазийский гений Цай Минлян, четырехкратный лауреат Венецианского кинофестиваля, трижды Берлинского и пока единожды Каннского — мастер поэтического и созерцательного кинематографа. В 34-минутном фильме «Никакого сна» буддистский монах противопоставлен оживленным улицам Токио, но душа его так же неспокойна, как и у людей, которые не отринули мирское. Поход в сауну и молчаливое пребывание в комнате демонстрируют энергетику смирения без лишних слов и кадров.