Фильм о якутской знахарке победил на «Кинотавре». Чем же он поразил жюри и зрителей?

Рассказываем, почему якутское кино произвело такое сильное впечатление на фестивальное жюри, что ему отдали и приз за женскую роль, и главный приз «Кинотавра».

Несмотря на то, что якутский кинематограф успел прославиться яркостью и самобытностью, в конкурсе «Кинотавра» картина из Якутии появилась впервые. И именно она оказалась сильнейшей. Для тех, кто знаком с якутским кино, это неудивительно: его бум наблюдается уже больше 10 лет, многие картины участвуют в международных фестивалях (Берлин, Пусан), а криминальная драма «Мой убийца» Костаса Марсана даже выдвигалась на «Золотой глобус» в категории «Лучший иностранный фильм». Московский международный кинофестиваль в этом плане опередил «Кинотавр»: в 2018 году главный приз ММКФ получил якутский фильм «Царь-птица» режиссера Эдуарда Новикова, а год спустя там наградили двумя призами ленту «Надо мною солнце не садится» режиссера-дебютантки Любови Борисовой (приз жюри NETPAC за лучший азиатский фильм и приз зрительских симпатий).

«Царь-птица»

Картины Республики Саха, снятые зачастую энтузиастами за небольшие бюджеты и с непрофессиональными актерами, собирают внушительную кассу в местном прокате. Главные хиты — мистика или хорроры. Документалки о национальных праздниках с песнями, танцами и единоборствами; притча о священном орле, залетевшем в дом к старикам как замена мертвому сыну; древние сказания и шаманские молитвы — эти истории опираются на национальную культуру и рассказывают о ней и о местных проблемах понятным языком.

В якутском кино есть признанные звезды и самородки. Например, учитель начальных классов Дмитрий Давыдов, который 17 лет снимает короткометражки с учениками, а собственные полные метры — с 2014-го. В 2016 году он выпустил драму «Костер на ветру» — историю вражды и мести отцов, чьи сыновья погибли. Год назад вышла еще одна драма — «Нет бога, кроме меня» о сыне, который пытается спасти страдающую Альцгеймером старенькую мать. Обе картины суровые, красивые и уверенные, не выдающие в их режиссере дебютанта. А доехавшее до «Кинотавра» «Пугало», которое сам Давыдов считает в чем-то повтором уже снятых фильмов, продемонстрировало жюри и зрителям все мастерство и силу режиссера. За 72 минуты Давыдов раскрывает человеческую драму настолько образно и при этом пронзительно и компактно, что режиссер Владимир Хотиненко признавался фильму в любви минут десять и клялся «тыкать в него своих студентов, как утят».

Валентина Романова-Чыскыырай

Пугало — знахарка из якутской деревушки (блестяще сыгранная певицей Валентиной Романовой-Чыскыырай). Она пьяница и изгой, местные презирают ее и бьют, но если что-то случилось, то бегут за помощью. Пугало забирает болезнь тех, кого лечит. А потом извергает ее из себя вместе с частичкой жизненной силы. У знахарки есть причины жить именно так: грехи прошлого, которые она пытается искупить сначала целительством, а потом и своей жизнью.

Давыдов говорит, что идея фильма пришла к нему еще 8 лет назад. Тогда он хотел снять более зрительскую криминальную историю, в которой героиня сотрудничала с полицией и помогала искать пропавших людей. Но спустя годы замысел трансформировался. Он захотел поговорить о человеке, который живет среди других людей в полном одиночестве. Все актеры в картине — односельчане режиссера, которые с удовольствием снимаются в его фильмах и обижаются, если он не приглашает кого-то на роль. А вот образ Пугала Давыдов все-таки доверил профессиональной певице. Но он предоставил Валентине Романовой-Чыскыырай полную свободу действий и импровизаций, и она сыграла свое Пугало нутром, практически без слов, превратив ее в микс призрака из японских «Звонков» и трагических героинь чеховских драм.

Бюджет «Пугала» — 1,5 млн рублей, и Хотиненко еще и поэтому восторгался режиссером и ставил в пример ученикам: если есть о чем снимать кино, если знаешь, как рассказать свою историю — сделаешь это в любом случае. Цветовое решение «Пугала» — блеклая, почти лишенная цвета картинка — на самом деле результат того, что в Республике Саха есть только один мастер цветокоррекции, загруженный работой на месяцы вперед, и Давыдову пришлось придумывать художественный ход, чтобы не испортить картину. В результате получилась сильнейшая метафора лишенной красок жизни знахарки, постепенное ее угасание и унылая безжизненность бытия вокруг. Историю женщины, которая жертвует собой, потому что не может себя простить, режиссер рассказывает намеками, парой деталей, и именно это производит сильнейшее впечатление: зритель сам догадывается, что произошло.

Президент жюри 31-го «Кинотавра» Борис Хлебников признается, что до «Пугала» видел не только другие якутские фильмы, но и предыдущую картину Давыдова и даже вручил ей приз на одном из якутских фестивалей. Но, тем не менее, он был абсолютно ошеломлен именно «Пугалом»: «Здесь есть абсолютно выдающийся образ женщины: хоть она и очень пугает, при этом Пугало невероятно женственная. За всей этой старой рваной одеждой ты видишь очень любопытную женщину с большим чувством юмора. И я просто не понимаю, как сделан этот фильм и по каким законам он работает. Он очень разный — местами смешной, местами страшный, но очень точный. Мы проголосовали за него единогласно, это был однозначный фаворит».