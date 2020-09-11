Короткий метр на «Кинотавре»: побеждает семейный вопрос

На «Кинотавре» вручили награды короткометражкам. Главный приз получила инфернальная «Сера», снятая по рассказу Дмитрия Глуховского. Остальные награды достались историям, посвященным отношениям в семье, в том числе хоррору о девочке, прикормившей неприятного призрака. Василий Степанов рассказывает о нем и других важных короткометражках из конкурсной программы.
«Сера»
Режиссер: Лана Влади
21 минута
Норильск из новостей и артхауса (см. «Комбинат „Надежда“» Наталии Мещаниновой и интерактивный проект Расторгуева, Костомарова и Пивоварова «Норильск. Фильм») перекочевал в жанровое кино. Короткометражный фильм Ланы Влади «Сера», который удостоился сразу двух наград «Кинотавра» — главного приза и «Слона» от Гильдии киноведов и кинокритиков, можно условно отнести к жанру мистического триллера. В основу сюжета лег одноименный рассказ Дмитрия Глуховского. В нем встречаются две женщины: одна — следовательница (Наталия Чумбуридзе), другая — подозреваемая (Анна Слю), уже давшая признательные показания в убийстве и расчленении своего мужа. В первые же минуты допроса героиня говорит, что к убийству ее подтолкнули мертвые. Напели. Установленная истина не мешает женщинам поговорить об ужасах русской жизни (антураж тут действительно как из хорроров) и об экологической обстановке в Норильске.
«Сера» уже вышла на КиноПоиск HD.
«Варя»
Режиссер: Ника Горбушина
24 минуты
Девушка Варя (Варвара Шмыкова) приходит на практику в пожарную часть, чтобы поступить в обучение к очень серьезному начальнику, с которым ее связывают не только служебные отношения. «Варя» удостоилась диплома жюри, и понятно почему. Во-первых, это понятная история: девушка выбирает неженскую профессию. Во-вторых, она просто, без трепета, пафоса или экзальтации рассказана. А в-третьих, здесь есть Варвара Шмыкова, звезда «Чик», одна из самых ярких актрис этого года. В общем, как все понимают, никто не помешает целеустремленной женщине войти в горящую избу, если она этого действительно захочет. Особенно на родине Некрасова. В финальных титрах фильма — огромный список женщин, служащих в пожарной охране. Читать его — отдельное удовольствие.
«Я люблю Еву»
Режиссер Кристина Манжула
17 минут
Еще один, как и «Сера», опыт на перекрестье чистого жанра (в данном случае хоррора) и острого социального высказывания. Главная героиня — девочка Настя, потерявшая отца-нефтяника. Она живет с мамой в пригороде Москвы и подкармливает жутковатую черную тварь по имени Ева, которая обитает в местной заброшке. Ева способна на страшные вещи — например, может избавиться от маминого ухажера, который не нравится Насте. А может, наверное, и от самой мамы. Но Настя любит Еву, ведь ее больше никто не понимает. Короткометражка понравилась кинокритикам, которые наградили ее дипломом Гильдии. Понятно почему: призрак-убийца нарисован и сыгран старательно, у скромного сюжета есть развязка. Но главное тут — с большим вниманием прописанная российская среда, которую многие отечественные хоррормейкеры пока предпочитают игнорировать, хотя ужаса в родных осинах сколько угодно.
«Открой, это мама»
Режиссер Нина Волова
17 минут
Второй фильм про взаимоотношения дочери и матери, который начинается почти как кошмар. В одной из первых фраз мама говорит: «У нас в гараже, кажется, кто-то живет». Но Нина Волова, окончившая Московскую школу нового кино, изучает вопрос привязанности. В центре сюжета тут — желание 18-летней дочери снять квартиру с подругой и съехать. Эта работа получила второй диплом жюри, и заслуженно. Особенно если знать, что главные роли в «Открой, это мама» исполняют мать режиссера и ее младшая сестра. Самое время отметить то, что все короткометражные работы, награжденные в этом году жюри короткометражного конкурса и жюри критиков, сделаны женщинами.
«Первая кровь»
Режиссер Андрей Грязев
12 минут
Неожиданная для документалиста Андрея Грязева, автора фильма «Завтра» о группе «Война» и недавнего «Котлована», игровая работа. В центре фильма — две совсем юные девчонки, которые рассуждают о начале сексуальной жизни и мужчинах, которым нужно во что бы то ни стало отомстить за первую кровь. Главные роли сыграли непрофессиональные актрисы и сделали это отлично. Режиссер просит коллег присмотреться к Варваре Купряшкиной и Анне Егоровой.
«Суп»
Режиссер Инга Сухорукова
11 минут
Семейный вопрос, очевидно, главный для короткометражной программы этого «Кинотавра». Вот и в этом фильме сын-повар приходит в гости к папе, с которым много лет не виделся. Визит нужен, чтобы сообщить о важном решении — переезде в Швейцарию. Папа специально к приходу сына готовит суп, а зрители успевают за несколько минут узнать о них обоих много интересного. «Суп» Инги Сухоруковой весной был отобран для фестиваля Tribeca. Это тонкая работа, в которой столовые ложки играют роли, пожалуй, не менее важные, чем актеры.
«Бубен Верхнего мира»
Режиссер Сергей Годин
25 минут
Солидно сделанный режиссерский дебют актера Сергея Година по классическому рассказу Виктора Пелевина. Три женщины бродят по лесам Подмосковья в поисках погибших в Великой Отечественной и воскрешают их. Больше всего им нужны немцы — с ними меньше проблем. Но в этот раз они по ошибке призывают в мир живых советского летчика Звягинцева. Пока одна из подруг разбирается с загробной полицией, вторая общается с пилотом, и еще не ясно, для кого это воскрешение. Этот фильм вряд ли способен удивить, но его режиссеру сразу хочется доверить что-то большое или многосерийное. «Бубен Верхнего мира» не в первый раз экранизируют в формате короткого метра, но на сей раз свидание с пилотом Звягинцевым получилось особенно эффектным. Есть и трогательное камео Константина Мурзенко в роли милиционера из электрички.
«Показалось»
Режиссер Байбулат Батуллин
13 минут
Пока жители маленького городка готовятся к участию в национальном конкурсе на лучшее место страны, во дворе многоквартирного дома школьного учителя физики (Иван Добронравов) появляется гигантская и, кажется, живая человеческая задница. Все соседи, включая жену главного героя, стараются этот огромный артефакт просто-напросто не замечать: если везде полная жопа, то что ж тут удивляться частностям? Физик прерывает всеобщее молчание — производит серию экспериментов и публикует видео, которое становится хитом YouTube. Задницу замечают на федеральных каналах, и чиновники объявляют ее арт-проектом. «Показалось» — типичный фильм-анекдот. Такие всегда есть в короткометражном конкурсе «Кинотавра», но сделан он лихо и с салтыков-щедринским задором. Если хотите посмотреть еще что-то смешное в том же абсурдном духе и с «Кинотавра», то поищите «Заявление» Юлии Белой, где Юрий Колокольников требует от главной героини подписать отказ от реинкарнации на территории России.
«Жених. Невеста. Селедка»
Режиссер Дмитрий Ендальцев
25 минут
Вампука от актера Дмитрия Ендальцева. Абсурд и немного нервно. Главный герой — с высветленными волосами, беспроводными наушниками и ярким чемоданом — возвращается из Москвы в родную деревню к шебутному другу юности. Радости приятеля нет предела. Но пока жена того квасит капусту, он так нежно обнимает старого знакомого, что местные начинают подозревать самое страшное: уж не геи ли они? Кино Ендальцева нарочито карикатурно, но в этих перегибах есть смысл: порой в преувеличениях проще расслышать суть.