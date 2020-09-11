Короткий метр на «Кинотавре»: побеждает семейный вопрос

Солидно сделанный режиссерский дебют актера Сергея Година по классическому рассказу Виктора Пелевина. Три женщины бродят по лесам Подмосковья в поисках погибших в Великой Отечественной и воскрешают их. Больше всего им нужны немцы — с ними меньше проблем. Но в этот раз они по ошибке призывают в мир живых советского летчика Звягинцева. Пока одна из подруг разбирается с загробной полицией, вторая общается с пилотом, и еще не ясно, для кого это воскрешение. Этот фильм вряд ли способен удивить, но его режиссеру сразу хочется доверить что-то большое или многосерийное. «Бубен Верхнего мира» не в первый раз экранизируют в формате короткого метра, но на сей раз свидание с пилотом Звягинцевым получилось особенно эффектным. Есть и трогательное камео Константина Мурзенко в роли милиционера из электрички.