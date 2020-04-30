«Сера»: Премьера короткого метра о заполярной хтони по рассказу Глуховского

«Сера» — камерный психологический триллер о провинции и домашнем насилии. В Норильск, один из самых загрязненных городов мира, приезжает расследовать убийство молодая женщина-полицейский. Она пытается разобраться в обстоятельствах преступления, а для этого разговаривает с женой убитого и в процессе уходит от стандартного вопроса «Кто виноват?». КиноПоиск расспросил режиссера короткометражного фильма Лану Влади и автора литературной основы Дмитрия Глуховского о провинциальной хтони, домашнем насилии и работе с актерами.

«Сера» выиграла главный приз конкурса короткого метра «Кинотавра-2020» и стала лучшим короткометражным фильмом по версии жюри критиков. Картина эксклюзивно доступна на КиноПоиск HD. По словам Дмитрия Глуховского, в «Сере» он продолжает исследовать русскую хтонь и развивать вселенную сериала «Топи». Триллер «Топи» по сценарию писателя выйдет этой зимой эксклюзивно на КиноПоиск HD. Мистический триллер расскажет о пятерых москвичах, которые едут в монастырь, где происходят чудеса, в надежде найти помощь и ответы на вопросы.

О замысле фильма и жизни в провинции

Дмитрий Глуховский, писатель:

— Идея рассказа «Сера» пришла ко мне достаточно давно. Изначально я думал, что это может быть не столько рассказ, сколько книга, по которой можно будет снять телевизионный сериал, но в прошлом году мне предложили написать рассказ для одного литературного журнала, и я реанимировал этот замысел. Это история о том, что на нашем Крайнем Севере, за полярным кругом, в промышленных моногородах, построенных на костях зэков, стоимость человеческой жизни стремится к нулю. И условия жизни таковы, что нет большой разницы между бытием и небытием.

Через какое-то время режиссер Лана Влади, с которой мы дружим, прочитала этот рассказ и предложила его поставить в качестве короткометражного фильма. Мне эта идея показалась интересной, но, честно говоря, никаких особенных ожиданий у меня не было, потому что я не очень понимал, как можно рассказ, состоящий из стенограммы допроса, сделать убедительным кинопроизведением. Но у Ланы получилось, и вот лента победила в конкурсе «Кинотавра». Результат, безусловно, превзошел все мои ожидания.

Лана Влади, режиссер и автор адаптации:

— Когда я прочитала этот рассказ, меня поразила не только форма, с которой Дмитрий подошел к вопросу загрязнения окружающей среды и проблемам населения города Норильска, но особенно тронула диалектика взаимоотношений двух героинь. У Глуховского редкая способность передавать внутренний мир героя, и здесь этот мир проявляется постепенно и отзывается в другом персонаже, а потом и в самом читателе или зрителе.

Фильм показывает проблемы жизни, о которых мы не думаем, а многие и не знают. Живем в больших благоустроенных городах и все же недовольны всегда чем-то. Мне бы хотелось, чтобы этот короткий фильм запомнился и заставил задуматься и об экологии, и о домашнем насилии, и о женских судьбах, и о простых человеческих ценностях.

О женском взгляде

Дмитрий Глуховский, писатель:

— Так получилось, что женские персонажи, честно говоря, интересуют меня уже гораздо больше, чем мужские, с которыми я разобрался. А с женскими характерами и героинями до конца разобраться невозможно, как ты их ни изучай и ни пытайся вообразить себе или описывать. Кроме моего рассказа, на котором основан сценарий, все остальные, кто принимал участие в создании фильма, — женщины. Лана поставила, потрясающие Анна Слю и Наталия Чумбуридзе сыграли две очень убедительные роли, и получилось такое интересное и пронзительное женское кино (в хорошем смысле). Мне это очень лестно, потому что понять и убедительно изобразить героинь, не клишированно, а достоверно и пронзительно, — это очень трудная задача. А для меня эта история очень важная, и я рад, что она все-таки у нас получилась.

Лана Влади, режиссер и автор адаптации:

— Для меня была очень важна психологическая история этой женской темы. Две совершенно противоположные женщины, с различными историями и характерами, находящиеся по разные стороны баррикад (следовательница и подсудимая), встречаются с уже стереотипным и предвзятым мнением друг о друге. Но постепенно что-то в них меняется, они начинают осознавать, что все не так однозначно, что они просто две детали одной большой машины, на которую не имеют и не могут иметь никакого влияния.

Постепенно во время подготовительного процесса я начала лучше понимать героинь, раскрывать в них что-то более глубокое, чего не замечала вначале. Но это вполне естественно. Как и в обычной жизни, чем больше времени ты проводишь с человеком, тем больше ты о нем узнаешь, тем он тебе становится ближе и дороже. Так же и с фильмом: он становится сам по себе, существует параллельно, а ты с ним знакомишься постепенно, и уже он влияет на какие-то твои решения.

Мне было очень интересно снимать такой фильм, где нет динамики и действий, а все основано на актерской игре. У нас было несколько репетиций, в течение которых мы создавали по отдельности внутренний мир каждой героини и вникали в их взаимоотношения. А на площадке обе актрисы были уже готовы пройти этот для них нелегкий путь, а я, как проводник, шептала на ушко, куда лучше свернуть или подавала руку, чтобы подняться на ступеньку выше. Поскольку я сама актриса, то очень хорошо понимаю, как важна помощь режиссера. Но мне повезло с исполнительницами главных ролей, они полностью соответствовали задуманным образам.