Якутский фильм «Пугало» стал триумфатором 31-го «Кинотавра»

Жюри «Кинотавра» под руководством Бориса Хлебникова объявило победителя основного конкурса. В этом году главный приз достался якутскому фильму «Пугало». Лента Дмитрия Давыдова рассказывает о деревенской юродивой, которая исцеляет людей ценой своей жизненной энергии. «Пугало» также наградили за лучшую женскую роль — ее исполнила Валентина Романова-Чыскыырай.

Такой триумф ценен еще и тем, что за всю историю «Кинотавра» «Пугало» — первый якутский фильм, участвующий в конкурсе фестиваля. Получая свой приз, режиссер Давыдов отметил, что его приз — успех всего регионального кино, где есть талантливые ребята, и им нужна помощь: «Поддержите регионы, и российское кино станет лучше».

Три приза получил «Китобой» Филиппа Юрьева — за режиссуру и лучшую мужскую роль (Владимир Онохов), а также диплом Гильдии кинокритиков и киноведов. Ранее ленту наградили на Венецианском фестивале, где ее показали в программе «Дни Венеции». Это камерное авторское кино на стыке художественного и документального о чукотском пареньке, который влюбился в вебкам-модель из Америки и ради нее решился на побег из своего поселка. «Китобой» выйдет в прокат 8 октября, а затем будет эксклюзивно доступен онлайн на КиноПоиск HD.



Триумфатором сценарной категории стал Иван И. Твердовский — он привез на фестиваль драму «Конференция» о монахине, пережившей захват «Норд-Оста». Твердовский также смешивает документальное и художественное и по манере съемок, и по участникам фильма: в «Конференции» своими воспоминаниями о тех страшных событиях делятся актеры Роман Шмаков и Филипп Авдеев, которые действительно были среди детей-артистов мюзикла «Норд-Ост», попавших в заложники.

Таким образом, жюри 31-го «Кинотавра» во главе с режиссером Борисом Хлебниковым отметили яркие работы чукотских и якутских артистов, сместив фокус с общенационального на частное и личное. Многие из критиков предполагали, что главные награды могут достаться «Конференции» Твердовского, где осмысляется именно глобальная трагедия, но в результате в фокусе — одна маленькая личная травма женщины и проблемы российской глубинки, близкие и понятные, на самом деле, каждому из нас.

Лучшим фильмом фестиваля по результатам зрительского голосования стала картина Оксаны Карас «Доктор Лиза». Ранее в конкурсе короктометражного кино победила «Сера» по одноимённому рассказу Дмитрия Глуховского (ее можно посмотреть на КиноПоиск HD)

Вот полный список лауреатов:

Главный приз

«Пугало»

Приз за лучшую режиссуру

Филипп Юрьев — «Китобой»

Приз за лучший дебют

Анастасия Пальчикова — «Маша»

Приз за лучшую женскую роль

Валентина Романова-Чыскыырай — «Пугало»

Приз за лучшую мужскую роль

Владимир Онохов — «Китобой»

Приз за лучшую операторскую работу

Николай Желудович — «Трое»

Приз им. Г. Горина за лучший сценарий

Иван И. Твердовский — «Конференция»

Специальный диплом им. М. Таривердиева за музыкальное решение фильма

Группа OQJAV — «Человек из Подольска»

Специальный диплом жюри «За юмор, гражданскую смелость и любовь к зрителю»

«Глубже!»

Приз имени Даниила Дондурея Гильдии киноведов и кинокритиков России

«Пугало»

Диплом Гильдии киноведов и кинокритиков России

«Китобой»

31-й «Кинотавр» проходил с 11 по 18 сентября.В это году из-за пандемии коронавируса на нем было в 3 раза меньше гостей и участников, все светские мероприятия отменили, зато усилили деловую программу, проведя питчинг сериальных проектов.



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