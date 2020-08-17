Сериал «Третий день»: Джуд Лоу в гостях у «Плетеного человека»

Опасное лето

Первая часть сериала называется «Лето», и в ней персонажа Джуда Лоу по имени Сэм с самого начала преследуют неприятности: уже в первом кадре он бешено ругается с кем-то по телефону, выйдя из машины на проселочной дороге у кромки леса. Из офиса его фирмы пропали наличные, 40 тыс. фунтов. По-хорошему, их там держать и не следовало, но Сэм приготовил взятку строительному инспектору — и вот незадача! Неожиданно герой замечает в лесу девочку-подростка (Джесси Росс), которой явно требуется помощь.

Отложив на время решение собственных проблем, Сэм сажает ее в машину и везет на остров Осея, чтобы передать из рук на руки родителям. Там телефон Сэма перестает ловить сигнал, а с виду дружелюбные хозяева местного бара, мистер и миссис Морган (Пэдди Консидайн и Эмили Уотсон), прячут девочку, не позволяя узнать, что с ней случилось. Морганы почему-то стараются задержать Сэма на острове, который прилив на несколько часов в сутки отрезает от большой земли и цивилизации. Он не успевает проехать обратно через дамбу, до того как ее затапливает приливом.

На Осее между тем творится что-то странное. В воздухе разлита скрытая угроза, местные жители в холщовых масках рыб готовятся к какому-то зловещему празднику, но Сэма уверяют, что это всего лишь фольклорный фестиваль. Это подтверждает и симпатичная незнакомка Джесс (Кэтрин Уотерстон), которая сняла комнату у Морганов. Она исследовательница фольклора и приезжает на остров каждый год ради праздника, который наследует ритуалам древних кельтов. Но тому, что происходит с Сэмом дальше, все труднее придумать рациональное объяснение.

Наоми Харрис

Действие второй части сериала, «Зима», происходит на девять месяцев позже и крутится вокруг новой героини Елены (Наоми Харрис). Она приехала на остров Осея с дочерьми, чтобы провести выходные, и тоже провалилась во враждебную реальность этого места.

А где же «Осень»?

Один из шоураннеров «Третьего дня» — Деннис Келли, автор конспирологического триллера «Утопия» про таинственный комикс и всемирный заговор фармацевтов. Кроме Келли, создателем «Третьего дня» числится Феликс Барретт, британский театральный режиссер, главная сфера интересов которого — иммерсивный театр с физическим вовлечением зрителя в действо спектакля. В его представлениях зрители бродят среди помещений заброшенного склада или отеля, где актеры разыгрывают сюжет пьесы, и каждый проживает собственное шоу, самостоятельно выбирая маршрут (нельзя лишь прикасаться к исполнителям).

«Шоу Трумана»

Выдумщик Барретт одно время лелеял идею «интерактивного бюро путешествий», которое создавало бы глобальный спектакль: зритель отправляется в поездку, где окружающее его городское пространство пронизано постановочными элементами, и непонятно, кто там актер, а кто — нет. Похожие концепции мы видели в кино — в «Шоу Трумана» Питера Уира и в «Игре» Дэвида Финчера, но на практике этот фокус Барретту пока провернуть не удалось.

Келли, кстати, тоже начинал карьеру как театральный драматург и режиссер и лишь потом оказался на телевидении. Неудивительно, что, работая над созданием «Третьего дня», они с Барреттом запланировали сделать одну из частей сериала — «Осень» — интерактивным шоу с режиссурой Барретта и прямой бесплатной трансляцией на Sky Arts и в интернете. Действо назначено на 3 октября — к этому времени зрители как раз успеют посмотреть первые три серии. В «Осени» камера будет непрерывно следовать за Джудом Лоу в той же локации (остров Осея не декорация, он действительно существует).

Тесный аквариум

В «Утопии» Келли и его соавтор, режиссер Марк Манден, сотворили сюрреальное пространство с помощью цвета. Они убирали из кадра оттенки и насыщали его яркой кислотной палитрой, тоже будто взятой со страниц комикса. «Утопия» была перенасыщена сюжетными линиями, которые переплетались причудливо и невероятно, а также богата теориями заговора и абсурдистской иронией в адрес ненадежной и временами совершенно нелепой реальности.

«Утопия» «Третий день»

Здесь границы реальности тоже размываются. История Сэма снята в необычной манере: упор делается на использование объектива «рыбий глаз» — он искажает пространство и словно помещает героя внутрь пузыря, из которого нет выхода (ведь остров и правда станет для него ловушкой). Ручная камера снимает Джуда Лоу сверхкрупными планами, кружит над ним и тычется ему в лицо. Так крупно человек никогда не видит другого, а только себя, и зритель теряет субъективность, получая возможность не только рассмотреть все морщинки, поры и трещинки Сэма, но и влезть в его голову и услышать окружающие звуки его ушами. Воздух звенит от стрекота сверчков, Сэм слышит колокольчики и шепоты и видит, как реальность вокруг плавится и превращается в галлюцинацию.

Видения мешаются с явью, следы загадочных и жутких событий, которые ему снятся, герой обнаруживает наяву. Почва уходит у него из-под ног, он теряет связь с реальностью, позволяя зрителю предположить, что не стоит верить Сэму во всем, ведь его рассудок, возможно, повредился из-за давней семейной трагедии. Душу Сэма переполняет скорбь — быть может, она свела его с ума? Или, наоборот, все обитатели острова — безумные сектанты, которые лишь притворяются радушными людьми? А он тот единственный зритель, ради которого создан весь окружающий спектакль, и одновременно его действующие лицо? Может, это он каждым своим шагом изменяет ход событий? В каждый эпизод сериала Деннис Келли помещает улики-клиффхэнгеры, наталкивающие то на одно, то на другое предположение.

Пэдди Консидайн и Эмили Уотсон

«Зима» — женская часть сериала. Вместо героя теперь в фокусе героиня, и съемочная команда тоже меняется (вместо Марка Мандена эти три серии сняла Филиппа Лоуторп). Они сильно отличаются по стилю от «Лета», хоть и связаны с ним тематически: вокруг Елены и ее дочерей островитяне уже не разыгрывают спектакль показного радушия. Их приключения на острове больше напоминают игру на выживание, бег чужаков по пересеченной местности Сайлент-Хилла. Здесь чувствуется влияние театральных экспериментов Барретта, который строил свои недавние спектакли по схеме компьютерных игр, где зрителям предлагалось пройти некий квест.

Сюжет о чужаке в логове сектантов отсылает к классике британского хоррора «Плетеный человек», где язычники приносили в жертву полицейского инспектора на отрезанном от цивилизации острове. Но Келли и Барретт переосмыслили классику, превратив главного героя в ненадежного рассказчика и вдобавок дав зрителю возможность увидеть окружающую странность бытия его глазами. Несмотря на связанные с пандемией ограничения, театральная компания Барретта Punchdrunk пока не отменила трансляцию интерактивного эпизода «Осень», который свяжет воедино «Лето» и «Зиму» и добавит к зрительским ощущениям приключение, происходящее в прямом эфире. Но даже без обещанного интерактива «Третий день» уже может претендовать на звание одного из самых любопытных зрелищ года, где зрителя вовлекают в действо всеми возможными техническими средствами, заставляя почувствовать себя на месте главного героя странной и загадочной истории.