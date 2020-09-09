В этом выпуске подкаста главный редактор КиноПоиска Лиза Сурганова и автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов пробуют новый формат и говорят без спойлеров о сериалах, которые сейчас смотрят, стоит ли обратить на них внимание и кому они могут быть интересны.

Как сериал «Страна Лавкрафта» трактует тему расовой нетерпимости? Чем сериал «Третий день» с Джудом Лоу похож на фильмы «Солнцестояние» и «Аннигиляция»? Кому подходит жизнелюбивая комедия «Тед Лассо» о тренере американского футбола, который приехал в Англию работать в клубе Премьер-лиги? Насколько правдоподобен сериал «10 процентов» о буднях работников киноиндустрии во Франции? А еще чем хороши сериалы «НольНольНоль» и «Бруклин 9-9»? (Что? Да! Иногда мы смотрим и очень старые сериалы.)

Подкаст можно послушать прямо здесь (пользователям Safari рекомендуем воспользоваться ссылками для прослушивания подкаста в других сервисах).

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А в следующем выпуске мы обсудим новый проект «Успеть за две недели», в котором Мэйси Уильямс впервые видит мир в 21 год после многолетней жизни в бункере и отправляется мстить за убитого отца. Мини-сериал вышел целиком на HBO 2 сентября, в России он доступен на «Амедиатеке» (и на Кинопоиск HD по подписке Плюс Мульти с «Амедиатекой»).

Напоминаем, что мы сделали в Facebook группу для обсуждения подкаста и разных сериалов (не только тех, о которых говорят Лиза и Ваня). Добавляйтесь и пишите свои впечатления от увиденных проектов и вопросы к ним.

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