«Феминистская история»: Что пишут критики про «Энолу Холмс» — фильм о сестре Шерлока

В сентябре на Netflix выйдет фильм «Энола Холмс», основанный на одноименных книгах Нэнси Спрингер о сестре знаменитого сыщика. По сюжету у 14-летней Энолы (Милли Бобби Браун) пропадает мать (Хелена Бонем Картер), и девочка обращается за помощью к своим братьям, Шерлоку (Генри Кавилл) и Майкрофту (Сэм Клафлин). Те не воспринимают исчезновение всерьез, и главная героиня отправляется на поиски в Лондон.

Журналисты уже посмотрели фильм Гарри Брэдбира (он же снимал сериал «Дрянь») и остались довольны. Рейтинг «свежести» на Rotten Tomatoes составляет 88% при оценке 7,1/10, а средний балл на Metacritic — 68/100. Мы выбрали из обзоров самое главное.

Многие критики сошлись во мнении, что фильм о женском персонаже во вселенной Холмса — оригинальное и своевременное решение.

«Энола рассказывает о своем детстве, в котором она занималась с мамой „разными вещами“ — от чтения каждой книги в большой семейной библиотеке до спорта в домашних условиях. Миссис Холмс верит в равноправие, поэтому Энола давно привыкла быть собой. <...> Главная героиня не просто кивок в сторону прогрессивного мышления. Последнее охватывает всю историю, которая сама по себе глубоко феминистская», — пишет критик IndieWire Кейт Эрбланд.

Так же считает и Питер Дебрюж из Variety: «В отличие от сериала „Дрянь“, этот фильм предлагает феминизм, основанный не столько на принятии женщин с их недостатками, сколько на убеждении, что мужчины руководят слишком долго, и им пора уступить место другим людям».

Рецензенты упоминают, что по сюжету Майкрофт хочет, чтобы Энола училась в школе, директриса которой воспитывает девушек как «правильных жен и ответственных матерей».

Отдельно авторы поднимают вопросы избирательных прав женщин и гендерного неравенства в целом. Так, в фильме есть героиня, которая использует свой чайный домик как прикрытие для женской академии боевых искусств. В одной из сцен она упрекает Шерлока в том, что тот не хочет менять мир, поскольку доволен своим положением.

Что касается режиссуры, то Брэдбир часто использует приемы, отсылающие к «Дряни». Как и героиня Фиби Уоллер-Бридж, Энола разрушает четвертую стену и обращается напрямую к зрителю. Автор THR пишет, что такие сцены выбиваются из повествования: «Эноле не нужно объясняться. Ее мотивы и эмоции понятны с самого начала, и кадры, где она смотрит в камеру, сделаны в основном для комедийного эффекта и в конце концов надоедают».

В целом у Брэдбира вышло увлекательное кино с множеством неожиданных поворотов. Впрочем, в нем есть и сцены, которые чувствуются лишними. «Фильм идет больше двух часов, и кое-где драма могла бы развиваться быстрее. <...> 123 минуты — это слишком много, даже с таким количеством сюжетных твистов», — считает Эрбланд.

Журналисты отдельно отмечают работу Милли Бобби Браун, сыгравшей главную героиню. «Благодаря ее обаянию мы чувствуем себя друзьями Энолы, которые путешествуют вместе с ней. Она явно получала удовольствие от своей роли», — хвалит актрису автор Collider.

Но, несмотря на все достоинства фильма, посмотревшие жалуются, что как детектив «Энола Холмс» проигрывает книгам и фильмам про Шерлока. «Чтобы распутать улику, связанную с хризантемами ее мамы, Энола использует свой интеллект, но большую часть детективной работы она выполняет на лету, полагаясь то на свою память, то на эмоции. Сценарист Джек Торн никогда не дает нам по-холмсовски собрать все детали воедино, чтобы раскрыть тайну», — сетует Дербюж.

«Энола Холмс» выйдет на Netflix 23 сентября.