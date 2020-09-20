Энистон с огнетушителем и триумф «Хранителей»: Главные моменты «Эмми-2020»

Минувшей ночью Телевизионная академия в 72-й раз назвала победителей премии «Эмми». Из-за коронавируса мероприятие проходило удаленно: Джими Киммел вел церемонию из студии, а победители подключались к трансляции через Zoom. Мы выбрали главное, чем запомнится «Эмми-2020»: рекорды, шутки про пандемию и наряды, в которых звезды наблюдали за церемонией из дома.

Рекорды и цифры

Зендея

Своей первой «Эмми» удостоился Apple TV+: Билли Крудап, сыгравший в «Утреннем шоу», был признан лучшим актером второго плана в драматическом сериале.

Также академия впервые наградила проект стриминга Disney+: еще до основной церемонии его «Мандалорец» получил пять наград за технические достижения.

Больше всего наград получил HBO — у канала 30 статуэток. Среди его проектов — «Наследники», «Хранители» и «Эйфория». В этом году HBO обошел Netflix, который победил в 21 номинации.

Среди сериалов лидерами стали «Хранители» — у проекта Дэймона Линделофа 11 статуэток. За ним идут «Шиттс Крик» (9), «Наследники» (7) и «Мандалорец» (7).

Также «Хранители» — первое шоу по мотивам комиксов, победившее в одной из главных категорий (в данном случае — «Лучший мини-сериал»).

98-летний Норман Лир выиграл «Эмми» за шоу «В прямом эфире перед гостями студии», став старейшим обладателем премии.

Главные моменты

Монолог Джимми Киммела

72-я «Эмми» открылась монологом Джимми Киммела. Его речь смонтировали вместе с кадрами прошлогодней церемонии, поэтому вступление выглядит так, словно ведущий обращается к полному залу. По словам Киммела, «Эмми» важно было провести в 2020 году, чтобы людям было по-прежнему весело, несмотря на пандемию. Саму церемонию он в шутку назвал «Пандэмми».

В конце Киммел показал картонные фигуры актеров, которые для безопасности остались дома. Впрочем, Джейсон Бейтман оказался реальным!

Воссоединение «Друзей»

Во время церемонии воссоединились звезды «Друзей» Дженнифер Энистон, Кортни Кокс и Лиза Кудроу. Актрисы подключились через Zoom и пошутили, что живут вместе с 1994 года, с момента выхода сериала. Рядом с ними внезапно появился Джейсон Бейтман. По словам Энистон, он будет жить в их доме до поступления в колледж.