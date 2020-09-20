Энистон с огнетушителем и триумф «Хранителей»: Главные моменты «Эмми-2020»

Минувшей ночью Телевизионная академия в 72-й раз назвала победителей премии «Эмми». Из-за коронавируса мероприятие проходило удаленно: Джими Киммел вел церемонию из студии, а победители подключались к трансляции через Zoom. Мы выбрали главное, чем запомнится «Эмми-2020»: рекорды, шутки про пандемию и наряды, в которых звезды наблюдали за церемонией из дома.
Рекорды и цифры
- Ситком Pop TV «Шиттс Крик» стал первым сериалом в истории, победившим во всех актерских категориях. За лучшие роли наградили Юджина Леви, Кэтрин О’Хару, Дэна Леви и Энни Мерфи.
- Кроме того, «Шиттс Крик» — первый комедийный сериал, получивший за один сезон девять «Эмми». Шоу побило рекорд «Удивительной миссис Мейзел», которой в 2018 и 2019 годах присвоили по 8 статуэток.
- 72-церемония лидирует по количеству темнокожих актеров среди победителей — в этом году их семь. Телевизионная академия отметила Узо Адубу («Миссис Америка»), Зендею («Эйфория»), Рона Сепаса Джонса («Это мы»), Реджину Кинг и Яхью Абдул-Матина II (оба сыграли в «Хранителях»), Эдди Мёрфи и Майю Рудольф (оба появились в «Субботним вечером в прямом эфире»).
- 24-летняя Зендея стала самой молодой актрисой, награжденной в номинации «Лучшая женская роль в драматическом сериале». Ранее рекорд принадлежал Джоди Комер — звезду «Убивая Еву» наградили в 26 лет. Также Зендея — вторая темнокожая женщина, победившая в своей категории, после Виолы Дэвис («Как избежать наказания за убийство»).
- Своей первой «Эмми» удостоился Apple TV+: Билли Крудап, сыгравший в «Утреннем шоу», был признан лучшим актером второго плана в драматическом сериале.
- Также академия впервые наградила проект стриминга Disney+: еще до основной церемонии его «Мандалорец» получил пять наград за технические достижения.
- Больше всего наград получил HBO — у канала 30 статуэток. Среди его проектов — «Наследники», «Хранители» и «Эйфория». В этом году HBO обошел Netflix, который победил в 21 номинации.
- Среди сериалов лидерами стали «Хранители» — у проекта Дэймона Линделофа 11 статуэток. За ним идут «Шиттс Крик» (9), «Наследники» (7) и «Мандалорец» (7).
- Также «Хранители» — первое шоу по мотивам комиксов, победившее в одной из главных категорий (в данном случае — «Лучший мини-сериал»).
- 98-летний Норман Лир выиграл «Эмми» за шоу «В прямом эфире перед гостями студии», став старейшим обладателем премии.
Главные моменты
Монолог Джимми Киммела
72-я «Эмми» открылась монологом Джимми Киммела. Его речь смонтировали вместе с кадрами прошлогодней церемонии, поэтому вступление выглядит так, словно ведущий обращается к полному залу. По словам Киммела, «Эмми» важно было провести в 2020 году, чтобы людям было по-прежнему весело, несмотря на пандемию. Саму церемонию он в шутку назвал «Пандэмми».
В конце Киммел показал картонные фигуры актеров, которые для безопасности остались дома. Впрочем, Джейсон Бейтман оказался реальным!
Воссоединение «Друзей»
Во время церемонии воссоединились звезды «Друзей» Дженнифер Энистон, Кортни Кокс и Лиза Кудроу. Актрисы подключились через Zoom и пошутили, что живут вместе с 1994 года, с момента выхода сериала. Рядом с ними внезапно появился Джейсон Бейтман. По словам Энистон, он будет жить в их доме до поступления в колледж.
Звезды и карантин
Еще зрителям показали, чем занимались звезды в изоляции. Так, Боб Оденкёрк все время провел у себя в саду, Татьяна Маслани готовила вино прямо в ванне, а герои «Рика и Морти» пошутили, что их защитные маски позволяют авторам мультсериала экономить на анимации рта.
Поджог конверта
Первого победителя Киммел объявил вместе с Дженнифер Энистон. Актриса и ведущий необычно пошутили про пандемию: конверт с именем лауреата сначала обработали с антисептиком, а затем подожгли в мусорной урне.
Тест на коронавирус
На церемонии также появился Джейсон Судейкис. Перед тем как объявить лучший комедийный сериал, актер прямо на сцене сдал тест на коронавирус. «По закону мы должны сдавать анализ на COVID-19 каждый час. Политика академии. Вы даже не заметите, что она [медсестра] здесь», — пошутила звезда «Теда Лассо».
Платья без красной дорожки
В этом году перед церемонией не было красной дорожки. «Эмми-2020» проходила удаленно, и многие звезды фотографировались в вечерних нарядах прямо у себя дома. Например, Пол Мескал позировал в смокинге на лестнице.
Реджина Кинг получила приз за роль в «Хранителях» прямо в своем кресле.
Сара Снук, которую наградили за роль в «Наследниках», не стала дожидаться статуэтки и сделала свою — кажется, из оловянной фольги.
Риз Уизерспун наблюдала за церемонией во дворе дома.
Королевой вечера стала Зендея, подготовившая для церемонии два платья.
Самый экстравагантный наряд — у Билли Портера. Звезда «Позы» поразила зрителей своим белоснежным костюмом.
Вот как выглядят наряды Керри Вашингтон, Кэтрин О'Хары и других звезд.
Дженнифер Энистон до и во время церемонии награждения:
Запись 72-й церемонии вручения премии «Эмми» будет доступна на КиноПоиск HD 21 сентября. В онлайн-кинотеатре также можно посмотреть «Хранителей», «Наследников», «Нормальных людей», «Мир Дикого Запада» и других лауреатов и номинантов на награду.