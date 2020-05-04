15 незаслуженно забытых фильмов великих режиссеров

Соседи с ремонтом — это сексуально. Прежде чем увязнуть в «Матрице», тогда еще братья Вачовски дебютировали нуаром-квартирником «Связь» о двух женщинах по соседству, их романе и деньгах мафии. Вайлет (Дженнифер Тилли) — жена мелкого гангстера Цезаря, отмывающего кровавые деньги мафии, причем порой буквально. Она встречает и соблазняет Корки (Джина Гершон), которая делает ремонт в соседней квартире. Вместе девушки решают сбежать от Цезаря и прошлой жизни.

Тилли и Гершон сыграли секс так, что «Связь» и в нынешние прогрессивные времена смотрится смело. Снятая одним кадром откровенная сцена была поставлена феминисткой Сьюзи Брайт, которую Вачовски взяли в качестве консультанта.

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Если после «Матрицы» режиссеры уже мыслили не меньше чем целыми мирами, «Связь» — предельно камерная история, ставшая их дебютом и проверкой перед крупными постановками. Сегодня версии происхождения фильма расходятся: продюсер Джоэл Силвер говорит, что «Связь» была этакой кинопробой перед «Матрицей», сами Вачовски утверждают, что насмотрелись Билли Уайлдера и всегда хотели снять тесный триллер, а заодно смести гендерные стереотипы. Кажется, правда где-то посередине, потому как разглядеть будущий эффект «времени пули» (bullet time) можно и здесь, в ключевой сцене перестрелки.