15 незаслуженно забытых фильмов великих режиссеров

Музыкальные драмы Уэса Крэйвена и Джорджа Лукаса, нуар Вачовски, «окончательное роуд-муви» Вендерса и первое у Спилберга, дебютный фильм Ханеке и последний Хуциева. Совместно с Porsche составили для вас подборку отличных картин, в которых известные режиссеры раскрываются с неожиданной стороны.
«Элвис»
Джон Карпентер
Через год после смерти Элвиса Пресли 30-летний Джон Карпентер, только что снявший «Хэллоуин», взялся за полноценный байопик своего любимого певца. На ваш немой вопрос мы отвечаем «да»: фильм о короле рок-н-ролла, снятый мастером ужаса, выглядит достаточно крипово. Сюжет фильма пусть и идет тропой истории успеха, но норовит свернуть то на кладбище (там находится могила мертворожденного брата-близнеца Элвиса), то в нестерпимо душные классы школы в Мемфисе, где хулиганы при первой возможности пытались почикать прическу-кок певца. Пульсируют красным гостиничные коридоры Вегаса, внезапный порыв ветра в маленьком городке ведет к сокрушительной буре.
В версии Карпентера, этого создателя монстров, сам Элвис и есть Нечто, приземлившееся в маленьком городке Тьюпело южного штата Миссисипи, окрепшее в Мемфисе и изнутри разрушившее пуританскую Америку за годы до того, как полчища немытых хиппи вышли из наркотического тумана. Перемонтированный из телефильма в полноценную кинокартину, «Элвис» сегодня оказался незаслуженно забыт даже теми, кто любит Карпентера. Тем интереснее обратиться к картине в преддверии байопика База Лурмана с Остином Батлером и Томом Хэнксом. К тому же неизвестно, когда этот фильм выйдет: это на его съемках Хэнкс подхватил коронавирус, после чего съемочный процесс приостановили да так и не возобновили, несмотря на выздоровление актера.
«Связь»
Лана и Лилли Вачовски
Соседи с ремонтом — это сексуально. Прежде чем увязнуть в «Матрице», тогда еще братья Вачовски дебютировали нуаром-квартирником «Связь» о двух женщинах по соседству, их романе и деньгах мафии. Вайлет (Дженнифер Тилли) — жена мелкого гангстера Цезаря, отмывающего кровавые деньги мафии, причем порой буквально. Она встречает и соблазняет Корки (Джина Гершон), которая делает ремонт в соседней квартире. Вместе девушки решают сбежать от Цезаря и прошлой жизни.
Тилли и Гершон сыграли секс так, что «Связь» и в нынешние прогрессивные времена смотрится смело. Снятая одним кадром откровенная сцена была поставлена феминисткой Сьюзи Брайт, которую Вачовски взяли в качестве консультанта.
Если после «Матрицы» режиссеры уже мыслили не меньше чем целыми мирами, «Связь» — предельно камерная история, ставшая их дебютом и проверкой перед крупными постановками. Сегодня версии происхождения фильма расходятся: продюсер Джоэл Силвер говорит, что «Связь» была этакой кинопробой перед «Матрицей», сами Вачовски утверждают, что насмотрелись Билли Уайлдера и всегда хотели снять тесный триллер, а заодно смести гендерные стереотипы. Кажется, правда где-то посередине, потому как разглядеть будущий эффект «времени пули» (bullet time) можно и здесь, в ключевой сцене перестрелки.
«Простой план»
Сэм Рэйми
Вы когда-нибудь интересовались, что происходит с людьми, сорвавшими джекпот в лотерею? Одних убивают за счастливый билет, другие откупаются от исков родственников и спутников жизни, третьи пускаются во все тяжкие. Своеобразный джекпот срывают герои фильма «Простой план» Сэма Рэйми. Два брата и их приятель находят разбившийся самолет в заснеженной Миннесоте (ее снимали в Висконсине). Внутри чемодан с деньгами неизвестного происхождения. Единственный образованный человек из троицы, Хэнк (Билл Пэкстон), предлагает выждать время. Однако шальные миллионы жгут карман, и деньги быстро становятся кровавыми.
К финалу «Простой план» обретает сардонический привкус авантюрных сюжетов братьев Коэн — им Рэйми в те годы помогал писать сценарий комедии «Подручный Хадсакера». Для автора «Зловещих мертвецов» 1990-е стали большим турне по жанрам: он брался то за комикс, то за вестерн, то за спортивную драму. Большинство работ провалились в прокате, не исключая и «Простой план». Но деньги, как напоминает фильм, не главное. «Простой план» запоминается забористым духом американской глубинки, где промерзшая земля не принимает мертвецов и кажется, что ничего невозможно утаить надолго. А еще здесь одна из лучших ролей Билли Боба Торнтона, сыгравшего Джейкоба, старшего брата Хэнка с особенностями развития. Торнтон, кстати, дал одну из лучших рекомендаций картине: «Думаю, наш фильм понравился бы Хичкоку».
«Спасение»
Тодд Хейнс
До Кейт Бланшетт у Тодда Хейнса была Кэрол. В 1995 году вышел его второй фильм с Джулианной Мур в роли домохозяйки Кэрол Уайт, укутанной в комфорт благополучного пригорода Сан-Фернандо в Калифорнии. Ее дни поделены между фитнесом, заботами о саде и решении насущных домашних вопросов — например, куда поставить диванную комбинацию цвета чирок (костюмы тут делала Нэнси Стайнер; за год до того она подобрала Курту Кобейну знаменитый зеленый кардиган для акустического концерта на MTV.) В ее размеренную жизнь вторгается загадочная болезнь — не то панические атаки, не то аллергия на молоко, которое Кэрол пьет в любой непонятной ситуации будто успокаивающее. Наконец Кэрол находит убежище в пустыне среди таких же гиперчувствительных единомышленников (их коммуна очень смахивает на секту).
Из-за мотива самоизоляции о «Спасении» сегодня стали часто вспоминать, однако это кино не о пандемии и даже не об эпидемии СПИДа, хотя в 1995-м эта метафора безошибочно прочитывалась зрителями. Хейнс показывает, как человек постиндустриального общества проживает опыт заболевания как форму отчуждения. Диагноз Кэрол именуется в фильме «болезнью ХХ века», то есть болезнью социальной, но время и общество склонны не признавать в ней больную, перекладывая спасение утопающего на него самого. «Спасение» также показывает всю безысходность и бесполезность практики селф-хелпа: спустя четверть века разговоры героев фильма о диетах, альтернативном лечении и принятии себя звучат пугающе знакомо. Сегодня «Спасение» может показаться тревожным сном, не лишенным великой красоты, а может и настоящим кошмаром. В некоторых опросах фильм признали «самой страшной картиной года».
«После работы»
Мартин Скорсезе
Когда в середине 1980-х Скорсезе после провала «Короля комедии» не дали снять «Последнее искушение Христа», он отвлекся на историю районных, а не библейских масштабов. Так появилась ода богемному Сохо, некогда промышленному району Нью-Йорка, в 1970-е превратившемуся в обиталище художников всех мастей. Герой картины, офисный работник Пол Хэкетт, знакомится после работы с чудаковатой девушкой Марси. Тем же вечером он напрашивается к Марси в гости под предлогом покупки самодельного пресс-папье (в виде бублика!) у ее соседки-художницы и седлает такси до их лофта. Такси мчит на ураганной скорости, отсылая к «Волшебнику страны Оз»; в этом вихре единственная купюра в бумажнике улетает из окна, и вот Пол оказывается в незнакомом районе-лабиринте без средств к побегу.
«После работы» — образец занятного жанрового феномена 1980-х, который прозвали «циклом кошмаров яппи». Как устроен этот поджанр? Уставший от монотонности и трескотни принтеров офисный клерк делает шаг в сторону — и попадает в другой мир, полный смутных опасностей, таинственных сил и роковых любовей. Таким был «В ночи» Джона Лэндиса того же года, но с Джеффом Голдблюмом, Мишель Пфайффер и Дэвидом Боуи. «После работы» прочнее собран и хорошо характеризует стилистические шатания Скорсезе в период, когда режиссер расстался со своим соавтором Полом Шредером и пытался как-то ухватить на экране безудержную эклектику десятилетия. Прокатная судьба фильма не очень сложилась, зато его оценили в Каннах, где Скорсезе соревновался аж с тремя русскими режиссерами-колоссами (Тарковский, Бондарчук, Кончаловский) и выиграл «Ветвь» за режиссуру.
«Дуэль»
Стивен Спилберг
В 22 года Стивен Спилберг стал самым молодым режиссером на контракте в истории Голливуда. Как и его будущие коллеги Джордж Лукас, Фрэнсис Форд Коппола и Брайан де Пальма, Спилберг впечатлял бережливостью в работе, умением устроить зрелище из подручных средств. Его полноценным дебютом стал телефильм «Дуэль» о коммивояжере, которого преследует в пути грозный и грохочущий автомобиль-цистерна. Экономия в «Дуэли» в первую очередь касается драматургии: мы не видим преследователя (макгаффином становится сам злодей!), у нас нет ни мотива, ни времени узнать поближе главного героя — только адреналин погони и знойный ужас пустынного шоссе.
В сущности, это даже не кино о белом воротничке против синей спецовки, а скорее, красный «Плимут» против ржавого «Петербилта». Не случайно на роль зловещего дальнобойщика Спилберг даже не стал брать актера, а позвал ветерана трюковых съемок Кэри Лофтина. Когда 56-летний каскадер спросил юного режиссера о психологическом портрете своего персонажа, Спилберг ответил: «Да просто ты грязный, мерзкий, дрянной сукин сын». Лофтин понял с полуслова: «Тогда, парень, ты взял кого надо». Почти полвека спустя «Дуэль» остается такой же понятной и не требующей лишних слов.
«Американские граффити»
Джордж Лукас
Есть два типа людей. Первые знают (и чаще любят) Джорджа Лукаса как создателя «Звездных войн». Вторые знают Джорджа Лукаса как чрезвычайно талантливого американского кинематографиста, похоронившего себя «Звездными войнами». К последним относится, например, Фрэнсис Форд Коппола, продюсер фильма «Американские граффити», первого успеха Лукаса. При бюджете в 777 тыс. долларов (кажется, цифры кто-то красиво подбил) «Граффити» вернули 140 миллионов. Кроме того, побочным продуктом стала хитовая пластинка с музыкой из фильма, объявленная трижды платиновой. Для тех лет это явление необычное: альбом содержал не оригинальные композиции, а просто выборку песен из картины. Лукас предвосхитил синдикацию кино 1980-х, когда фильм становился локомотивом продаж для связанной продукции.
Музыка — ключ к «Американским граффити», автобиографической для Лукаса картине. Нам показывают день из жизни молодежи калифорнийского Модесто, родного городка режиссера. 1960-е, юношеская компания вот-вот разобьется: кто-то обреченно останется тут, кто-то безоглядно уедет в колледж, всем пора вступать во взрослую жизнь. А пока что друзья катаются по городу под рев радиостанции, гоняющей ранние рок-н-ролльные хиты. «Граффити» — из первых фильмов о взрослении в их современном изводе. Для Лукаса молодые люди здесь не наглядный материал для нравоучений, не товар, которым большая студия подкупает юношеский сегмент аудитории. Он сам один из них. Лукас снимал о собственном опыте и потому глядел на героев как на равных. Ночь на экране рассеивалась, и финальные титры сообщали, какие вызовы предстоят этим ребятам: кто сгинет во Вьетнаме, кто погибнет в аварии, а кто убежит от войны через границу. Лукас оказался счастливым выжившим и, до того как создать «Звездные войны», продемонстрировал один из самых успешных примеров того, как Новый Голливуд на свой манер пережевывал идеи французской авторской теории. Его фильм — «400 ударов» той волны, которую скоро прибило к бухтам далекой-далекой галактики.
«Музыка сердца»
Уэс Крэйвен
«Если все оставшиеся фильмы мне придется снимать в жанре [хоррора], нет проблем. Я ухвачусь за любую возможность вырваться на свободу, но, если уж мне предстоит оставаться птичкой в клетке, я буду петь так хорошо, как только могу».
Уэс Крэйвен получил свой шанс в 1999-м, поставив музыкальный байопик «Музыка сердца». Это тихое кино он втиснул между двумя «Криками», получив от братьев Вайнштейн шанс поработать с другим материалом. Харви Вайнштейн все просчитал: в 1995-м Мiramax выпустила документальный фильм «Маленькие чудеса» о скрипачке Роберте Гаспари, преподававшей музыку в обычной гарлемской школе. Фильм получил номинацию на «Оскар», и материал документалки решили переупаковать в игровое кино. Крэйвен позвал на главную роль Мэрил Стрип, картину выпустили осенью (наиболее благоприятный для попадания в оскаровский шорт-лист период) — в общем, ход мысли был ясен. Стрип действительно получила очередную номинацию, однако и критики, и публика «Музыку сердца» упустили.
«Музыка сердца» — трогательная история преодоления, причем двойного. На поверхности рассказ о взрослых и детях, вынужденных сражаться с обстоятельствами. Глубже — попытки режиссера, всю карьеру загнанного в рамки прикладного жанра ужасов, преодолеть прежние конвенции и привычки. В «Музыке сердца» много ремесла, но есть и чудесные моменты наития, например первая поездка героини Стрип в Гарлем. Любопытно, как Крэйвен будто заново открывает для себя грамматику кино, осваивает и приручает пространство, которое теперь не должно быть страшным. Будьте внимательны, и фильм вас вознаградит.
«Когда наступит конец света»
Вим Вендерс
В 1986-м, после успеха ленты «Париж, Техас», Вим Вендерс — возможно, самый модный на тот момент европейский режиссер — задумал снять свое «окончательное роуд-муви». Идею он придумал вместе с Сольвейг Доммартин, которая через год появится у Вендерса в «Небе над Берлином» и станет звездой. 1999 год. На Землю вот-вот может упасть спутник, сошедший с орбиты. Глобальная катастрофа вызывает массовую панику и переселение — мир вокруг превращается в тотальное роуд-муви. В это время молодая девушка Клер Турнёр разыскивает некоего Сэма Фарбера, сбежавшего с ее деньгами. Фарбер и его отец заняты созданием технологии, которая дает слепцам возможность видеть. Париж (без Техаса), Москва и Сибирь, Япония и Австралия — можно только радоваться, что из 20 часов первой версии Вендерс ужался до пяти.
В этот творческий водоворот кто только не попал: Макс фон Сюдов и Жанна Моро сыграли на вторых ролях; U2, Лу Рид, Патти Смит и другие специально записали песни (их просили представить, какую музыку они будут исполнять через 10 лет); наконец, Вендерс обратился к зарождающемуся цифровому формату и снял некоторые кадры на доисторическую HD-камеру. Сегодня «Когда наступит конец света» можно рассматривать и как костер амбиций, и как невостребованную копилку метких предзнаменований, начать хотя бы с того, что в 1999-м все и правда испугаются конца света.
«Седьмой континент»
Михаэль Ханеке
Интересно, каково это было — оказаться первым зрителем Михаэля Ханеке в 1989 году? Наверное, это почти то же самое, что открыть настежь окно в лютую стужу. Дебютный «Седьмой континент» даже не холодная хроника, а ледяное протоколирование жизни буржуазного семейства из безликого Линца. Георг и Анна успешны, их быт отлажен, их стерильное потребительское существование измеряется бегущими литрами бензоколонки, строчками чека из кассового аппарата и бубнежом телевизора в прайм-тайм. Остается надежда на седьмой континент — далекую Австралию, подсказанную выцветшим плакатом и смутными снами в ответ на всеохватывающий ужас бытия.
Свой дебют Ханеке назвал «историей душевной близорукости», и это одна из немногих метафор, которые он позволил себе встроить в намеренно отстраненную, будто анонимную манеру съемки. Следом за «Седьмым континентом» выйдет «Видео Бенни», имя Ханеке запомнят, чтобы остерегаться, а сам режиссер вскоре довершит «трилогию замораживания» фильмом «71 фрагмент хронологии случайностей». «Седьмой континент» стал довольно влиятельным для немецкоязычного кино. Скажем, идею фильма-протокола о семье подхватит позднее Филипп Гренинг («Жена полицейского»), а обещающий иную жизнь плакат будет подтачивать героев недавней мелодрамы «Между рядами», еще одной картины о том, что жизнь нельзя разложить по полочкам.
«Наследница по прямой»
Сергей Соловьев
Завершающая часть «педагогической трилогии» Соловьева, все фильмы которой так или иначе посвящены драме взросления и отношениям подростков с фигурой учителя. В «Наследнице» детская романтика предстает в довольно странном изводе: 13-летняя жительница Одессы Женя (Татьяна Ковшова) — яростная фанатка Пушкина. Девочка не только знает все об одесском периоде жизни поэта, но и считает себя его наследницей по прямой линии. Правда, любовь к Пушкину тут подвергается испытанию любовью другого рода — к надменному 18-летнему москвичу Володе, заносчивому типу с едва пробивающимися усиками (Игорь Нефедов, актер трагической судьбы, игравший несносного подростка в «Пяти вечерах» и юного подонка в «Охоте на лис»). Но Володя по понятным причинам предпочитает крутить роман с героиней Татьяны Друбич, пошловатой певицей.
История первой несчастной любви на фоне южного моря и странной руины на его берегу (Женя считает, что именно в ней жил поэт) мутирует в фантасмагорию, в которой в Пушкина благодаря блэкфейсу и накладным бакенбардам превращаются все: и Женя, и ее лучший друг Ганя, и явившийся сюда эхом «Ста дней после детства» и «Спасателя» Сергей Шакуров. «Наследницу» — спасибо Пушкину — довольно часто крутили по постсоветскому ТВ, но сегодня она забыта на фоне «Ассы» и тех же «Ста дней». И совершенно зря: непосредственная и ироничная игра Тани Ковшовой, экзотический по нынешним временам сеттинг (старая, нетронутая упадком и перестройкой Одесса) и общая странность происходящего на экране делают фильм маленьким ретрошедевром.
«Камень»
Александр Сокуров
В фильмографии Александра Николаевича Сокурова хватает малоизвестных широкой публике фильмов. Кто из зрителей осилил четыре с половиной часа матросской тишины в «Повинности», хронике унылых будней ржавого военного корабля, несущего вахту где-то в снежных северных краях? А пять с лишним часов «Духовных голосов» с таджико-афганской границы? Кто видел все его туманные элегии? Кто долистал до конца «Блокадную книгу»? Кто, наконец, посмотрел кинодебют Сокурова — бодрую рекламу советского автопрома «Автомобиль набирает надежность»?
Но едва ли не самый странный из этих мало кем виденных опусов — этот своеобразный зомби-фильм о том, как воскресший из мертвых Антон Палыч Чехов заявляется ночью в свой собственный дом в Ялте, давно ставший музеем. Шаркает в прихожей, шарит по буфету в поисках провизии, тревожит ночного сторожа и в итоге убегает куда-то в горы, к белому камню, который мог бы оказаться могильным, не будь писатель похоронен на Новодевичьем. В этом мрачном, к финалу уходящем в полную мглу фильме вся суть метода молодого Сокурова, яростно боровшегося с агрессивной тактильностью кинематографа и пытавшегося всячески нейтрализовать его психологическое действие на зрителя. В каком-то смысле это сокуровский «Черный квадрат», причем в квадрате: мало того что на экране не видно ни зги, так еще и сам режиссер очень надеялся, «что этот фильм пролетит мимо зрителя». Кажется, удалось.
«Макбет»
Бела Тарр
Бела Тарр начинал с фильмов о венгерских пролетариях в духе социального реализма, а пришел к выводу о том, что бог покинул мир и снимать обреченный универсум нет никакой надобности. Где-то в середине этого извилистого пути к разочарованию и был сделан «Макбет». Шекспировская постановка у Тарра снята двумя кадрами, первый из которых длится пять минут, второй — около часа (самый длинный у Тарра). Примечательно, что Тарр поставил «Макбета» дважды. Вначале это было задание в киношколе, которую он тогда только-только оканчивал. Та версия до нас не дошла. Вторая, известная, была уже телепостановкой, чем отчасти и объясняется присутствие цвета — таковы были нормы телевизионной продукции тех лет.
В «Макбете» Тарр впервые уходит от насущных сюжетов и развивает возможности внутрикадрового монтажа. Основная задача — решить проблему времени. Трагедия Макбета вершилась не в одночасье. Тарр, разумеется, решает эту проблему через пространство. Фильм-спектакль он поставил в полумраке лабиринта Будайской крепости, где мог легко добиться естественных затемнений, не прерывая кадра. Уровни лабиринта позволяли делать переходы между сценами действия. «Макбет» снят преимущественно на крупных планах, и лишь в финале происходит последнее сражение (верхом!), когда туман окончательно поглощает Макбета, отпустив спустя минуту лишь его голову, срубленную Макдуфом.
«Пилоты»
Кристиан Петцольд
«Двое скитальцев отправились поглядеть на мир» — по радио звучит «Moon River» в исполнении Синатры. Да, сюжет этого фильма можно описать и так. Две женщины, коммивояжеры косметического бренда (безупречная форма, увесистый чемоданчик с пробниками), разъезжают по постиндустриальной Рурской области Германии. Карин — опытная и уставшая сотрудница, у босса по прозвищу Младший к ней вопросы насчет показателей. Софи — молодая продавщица компании, начавшая с того, что стала любовницей Младшего. Скорее всего, Софи приставили к Карин следить за качеством работы. Скорее всего, затем она займет ее место. Карин, в конце концов, годится Софи в матери, а в этом бизнесе дорога молодым. Соперничество перерастает в товарищество, у женщин рождается замысел побега.
«Пилоты» — дипломная работа Петцольда в Германской академии кино и телевидения в Берлине, где он учился у Харуна Фароки (так же как и Ангела Шанелек с Томасом Арсланом; они составят костяк так называемой «берлинской школы»). Это вольное прочтение «39 ступеней» Хичкока, однако жанровые конвенции у Петцольда предельно размываются. Здесь уже виден общий интерес берлинцев к производственным отношениям: как назначенная человеку работа определяет его жизнь? Карин всегда на колесах, у нее нет дома, только вереница недорогих гостиниц по пути, всегда новые места, холодные встречи с покупателями. Они с Софи те самые скитальцы, не столько пытающиеся поглядеть на мир, сколько что-то ему продать. И уже с дебюта Петцольд показывает Германию с женской перспективы, изображая мир, где финансовая свобода и любовный интерес героинь часто упираются в одного персонажа, наделенного сугубо мужской властью.
«Бесконечность»
Марлен Хуциев
Единственный фильм Марлена Хуциева в 1990-е — 200-минутная «Бесконечность». Ее герой Владимир Прохоров (единственная большая роль в кино театрального артиста Владислава Пильникова), обобщенный шестидесятник, обнаруживает себя в пространстве воспоминаний, которое наползает на безрадостное и бесцельное настоящее: герой оборачивается и видит самого себя много лет назад. И что тому, прежнему себе, он может сказать?
Девяностые — время растерянности для советских мастеров. Чтобы ее преодолеть, Марлен Хуциев сделал само это ощущение предметом фильма. «Бесконечность» часто называют фильмом-заключением. Но подведение итогов не удается: Хуциев показывает время без особых примет, где все прежнее выставлено на продажу. Открывается фильм сценой, где незнакомые люди растаскивают мебель и ценные вещи из квартиры героя. А все, что не поддается описи, свою ценность стремительно теряет. Герой пытается отделить ложные воспоминания от подлинных, перекатывает на языке слова, словно проверяя, есть ли в них еще прежний смысл или же обесценился и он («Улица Юных патриотов?» — «Нет, Молодых энтузиастов»). В «Бесконечности» Хуциев постоянно блуждает; самый частый прием — кружение камеры, панорамы квартир (очевидна перекличка с другим фильмом, работающим с памятью — «Зеркалом» Тарковского). Но всякое движение — героя, камеры — здесь оказывается ложным, напрасным, никуда не ведет. И этот паралич одного из самых динамичных и свободных режиссеров советского кино сообщает о времени больше всех слов.