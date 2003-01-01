Русский след в «Очень странных делах»: Что мы увидели в 3-м сезоне

Если второй сезон был о команде (создавались неожиданные тандемы вроде Стив—Дастин, которые в финале объединялись для всеобщей битвы), то третий хоть и продолжает эту линию, но посвящен взрослению и переменам. Они невозможны без боли. Наши юные герои уже не дети: у них любовь, поиск себя и работа. Оди сближается с Безумной Макс, нарушает правила, отправляется на шопинг и под «Material Girl» Мадонны находит свой стиль — хотя бы в одежде. Нэнси и Джонатан столкнулись с суровой реальностью, в которой большие боссы травят сотрудников и особенно сотрудниц. Стив не поступил в колледж и из самого крутого парня в школе превратился в обычного продавца мороженого. Остался только Уилл, который хочет, чтобы все осталось как прежде: друзья собирались бы в подвале у Майка и играли в «Подземелья и драконов». Но и ему придется осознать, что время детских шортиков безвозвратно уходит, и разнести в пух и прах свое убежище в лесу.