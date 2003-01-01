Русский след в «Очень странных делах»: Что мы увидели в 3-м сезоне

4 июля, в День независимости Америки, Netflix выпустил долгожданный сезон «Очень странных дел». Братья Даффер в который раз искусно сыграли на ностальгии, расширили мифологию сериала и показали, что прошлое все еще актуально в настоящем. Разбираем сюжет, отсылки и пасхалки. Конечно же, будут спойлеры!
Что случилось в новом сезоне?
После событий второго сезона прошел год — теперь мы в 1985-м. Одиннадцатая (Милли Бобби Браун) живет с шерифом Хоппером (Дэвид Харбор), который ее удочерил, и встречается с Майком (Финн Вулфард). Парочка постоянно целуется в комнате Оди, отчего Хоппер в бешенстве и требует оставлять дверь девичьей комнаты открытой на 10 сантиметров. Это пока что его самые большие проблемы по сравнению с прошлогодними событиями, но еще не вечер.
Сам Хоппер хочет встречаться с Джойс (Вайнона Райдер), но та все еще переживает гибель бойфренда Боба Ньюбая (Шон Эстин). Зато сестра Майка, Нэнси (Наталия Дайер), и брат Уилла, Джонатан (Чарли Хитон), живут и работают вместе. Лукас (Калеб МакЛафлин) и Безумная Макс (Сэди Синк) тоже пара. Даже Дастин (Гейтен Матараццо) нашел себе девушку! И только Уилл (Ноа Шнапп) застрял в детских шортиках и по-прежнему без девушки, зато он отлично чувствует приближение Свежевателя Разума. Правда, поначалу не верит своим ощущениям и скрывает их от друзей. Потому что врата вроде как закрыты, и Свежеватель должен был остаться в своей Изнанке. Откуда ему взяться в нашем мире?
Между тем советские шпионы проникли в Хокинс и каким-то образом построили там моднейший торговый центр «Старкорт», а под ним — секретный бункер, где они усиленно пытаются открыть те самые врата на Ту Сторону, которые в конце второго сезона закрыла Одиннадцатая. Делать это они начали еще на Камчатке, но там не задалось. Ну, и кто обнаружит коммунистов у себя под ногами, догадайтесь? Конечно же, Джойс (она вообще всегда умеет все понимать правильно) и подростки.
В итоге битва за мир развернулась в двух направлениях. Свежеватель Разума захватил нового носителя — и его надо остановить. Русские открывают Изнанку — и их надо остановить. За каждое направление, как и в прошлом сезоне, отвечает своя команда героев: русскими занимаются Хоппер, Джойс и Стив с Дастином, а Свежеватель на совести у Майка с Оди, Лукаса и Макс. В команде Стива и Дастина два новичка — Робин (Майя Хоук), которая вместе со Стивом продает мороженое в «Старкорте», и Эрика (Приа Фергюсон), младшая сестра Лукаса, которая внезапно проявляет недюжинную смекалку и соглашается помогать «бить коммуняк» (в оригинале «commies»). К команде Майка и Оди присоединяются Нэнси и Джонатан, которых расследование подозрительной активности крыс выводит на деятельность Свежевателя.
Финальная точка — «Старкорт», на земле и под землей. Как там говорил Гэндальф? «Ты не пройдешь!»
И что это было?
Если второй сезон был о команде (создавались неожиданные тандемы вроде Стив—Дастин, которые в финале объединялись для всеобщей битвы), то третий хоть и продолжает эту линию, но посвящен взрослению и переменам. Они невозможны без боли. Наши юные герои уже не дети: у них любовь, поиск себя и работа. Оди сближается с Безумной Макс, нарушает правила, отправляется на шопинг и под «Material Girl» Мадонны находит свой стиль — хотя бы в одежде. Нэнси и Джонатан столкнулись с суровой реальностью, в которой большие боссы травят сотрудников и особенно сотрудниц. Стив не поступил в колледж и из самого крутого парня в школе превратился в обычного продавца мороженого. Остался только Уилл, который хочет, чтобы все осталось как прежде: друзья собирались бы в подвале у Майка и играли в «Подземелья и драконов». Но и ему придется осознать, что время детских шортиков безвозвратно уходит, и разнести в пух и прах свое убежище в лесу.
Это пришлось осознать и Хопперу. «Все течет, все меняется, хочешь ты этого или нет. И да, иногда это очень больно, иногда грустно, а иногда — удивительно», — говорится в его душераздирающем письме Оди, программном для всего сезона. Боль — это хорошо. Это означает, что ты вышел из пещеры, где прятался от перемен и чувств долгие годы, и готов идти дальше. В новую жизнь и в новый сезон.
Но зачем опять в сериале эти злобные русские?!
Все затем же. Рональд Рейган произнес свою речь об империи зла в 1983 году, и это нашло отражение в первом сезоне. Во втором Одиннадцатую считали «русской девочкой со сверхспособностями». Логично, что в третьем страх перед Советами достигнет апогея, и братья Мэтт и Росс Дафферы устраивают кульминацию «красной угрозы», собирая все возможные клише на эту тему.
Русские в сериале максимально карикатурные, не настоящие, а вышедшие из фильма «Красный рассвет» 1984 года о вторжении СССР в США. На него ссылается журналист-параноик Мюррей Бауман (Бретт Гельман) во втором сезоне, к нему же идут прямые отсылки в третьем. «Красный рассвет» и коммуняки постоянно фигурируют в детских диалогах. Дафферы показывают не нас, а то, какими русских в кино видели тогда. Русские во вселенной «Очень странных дел» далеко не тупые: нащупали Изнанку, проникли в самое сердце Америки и под носом у властей построили высокотехнологичное подземное царство с помощью продажного мэра. То, что они ненастоящие, подчеркивается максимально клишированными (и, слава богу, качественными) диалогами на русском. То, что это не ошибка консультантов, а гипертроллинг, ясно благодаря музыкальному ряду. Открывающая сцена на Камчатке проходит под песню «Красная армия всех сильней», а трогательный диалог между Хоппером и Джойс в финале сопровождают балалаечки и мелодия «Когда бродил в полях…». Виден тщательный подход. You will regret this, сука!
Сожалеть можно лишь о том, что русских играют снова не настоящие русские. Нет в кадре ни Юрия Колокольникова, ни Данилы Козловского, ни даже Игоря Жижикина с Олегом Тактаровым. Зато есть киевский британец Алек Утгофф, специалист по ролям русских на Западе. На его счету — «Миссия невыполнима: Племя изгоев», «Такой же предатель, как и мы», «Джек Райан: Теория хаоса» и много подобных картин с ролями Alexi, Dmitri, Fedka и так далее. В третьем сезоне он тоже Alexei, советский ученый Алексей (Хоппер называет его Смирнов), променявший родину на кока-колу и веселье (братьям еще просто никто не рассказал про джинсы), зато спасший мир от потусторонней угрозы. Терминатора Григория (отсылки к герою Шварценеггера считываются на раз) сыграл харьковчанин Андрей Ивченко, в арсенале которого также злые русские из сериалов «Никита», «Фирма» и «Хранилище, 13». Самый известный из актеров, пожалуй, Илья Словесник, прославившийся в середине 1980-х песней «Борода», а позже — псевдонимом Джон Водка. Именно он сыграл генерала Степанова, руководящего процессом открытия врат с советской стороны и зловеще шевелящего бровями в сторону Стива и Робин.
Не случайно третий сезон вышел 4 июля, когда Америка праздновала День независимости и узнала из речи своего президента, что в XVIII веке захватывала аэропорты (вот был сюрприз). Именно на этом празднике Бауман рассказывает Смирнову, что здесь все ненастоящее, как и сама страна. Под соусом злобных русских создатели высмеивают и критикуют американские страхи, главный из которых — вторжение чужих из этого или потустороннего мира. И фобии 1985 года внезапно очень актуальны в 2019-м.
И что же из 1985-го попало в третий сезон?
Как всегда у братьев Даффер, приметы времени в сезоне раскиданы щедрой рукой.
В одной из первых сцен главные герои прокрадываются на сеанс «Дня мертвецов» Джорджа Ромеро, вышедшего в 1985 году.
Также в кинотеатре можно заметить афиши других фильмов 1985-го: «Назад в будущее», «Флетч», «Дэрил», «Вкусная дрянь», «Возвращение в страну Оз», «Большое приключение Пи-Ви» и «Кокон» Рона Ховарда.
Листая журнал, Одиннадцатая останавливается на странице с Ральфом Маччио. Фотосессия актера отсылает нас к «Парню-каратисту» (1984), где он исполнил одну из своих первых ролей. Кофта и повязка Лукаса во многом напоминают образ Дэниэла из «Парня-каратиста 2» — схожесть цветовых (сочетание красного и белого) и стилистических решений налицо. И это не деталь эпохи, а тонкий оммаж: фильм увидел свет в 1986 году, тогда как события сезона ограничены 1985-м.
Макс предлагает Оди выбрать один из комиксов DC — «Чудо-женщину» или «Зеленого Фонаря». Оба номера действительно вышли в 1985 году.
В эпизоде рядом с бассейном мы застаем маму Майка за чтением любовного романа «Буря страсти», выпущенного в 1985 году. В правой руке у нее не просто кола — это банка из линейки New Coke, запущенной в 1985-м под предлогом улучшенного вкуса. Эксперимент почти сразу провалился, и вскоре компания возобновила выпуск Coca-Cola Classic.
Сцена, в которой Оди целуется с Майком, сопровождается хитом Кори Харта «Never Surrender». Правда, песня вышла на два месяца позже событий сезона, в августе 1985-го.
Визитной карточкой сцен с Оди и Максин стал второй альбом Мадонны «Like A Virgin». Когда девушки шопятся во втором эпизоде, мы слышим «Material Girl», а уже в следующей серии в комнате Максин звучит «Angel». Обе песни были выпущены в качестве синглов в 1985 году.
Ну, и самый хитовый момент. Прежде чем подсказать Дастину постоянную Планка, его подружка Сьюзи просит спеть вместе с ней «The Never Ending Story». Это финальный трек из одноименного фильма Вольфганга Петерсена «Бесконечная история», вышедшего в 1984 году.
В новом сезоне много отсылок и пасхалок?
Еще как! Братья Даффер снова сделали сборник мемов — от самых жирных до самых незаметных вроде жирдяя, которым Билли (Дакре Монтгомери) обзывает одного из посетителей бассейна. В оригинале это звучит как «lard-ass» — такой была кличка школьника в экранизации Стивена Кинга «Останься со мной» (а Дафферы, мы помним, большие фанаты Кинга). Еще один рассказ Кинга, «Ночная смена», вдохновил шоураннеров построить завязку сезона вокруг скопления крыс на заводе. В книге по сюжету рабочие оказываются запертыми на ткацкой фабрике, ставшей домом для полчища грызунов.
Ракурс, с которого мы видим машину Билли в подсознании Оди, цитирует постер «Кристины» Джона Карпентера, снятой опять же по Стивену Кингу.
Разумеется, не обошлось и без очередных кивков «Оно». В третьей серии Максин передвигается на велосипеде, спасаясь от дождя с помощью желтой куртки с капюшоном. Похожим образом одет и парень рядом с базой советских агентов. В «Оно», когда Джорджи погиб от рук Пеннивайза, на нем был желтый дождевик.
Еще одна параллель с «Оно» видна в финале четвертой серии, когда Лукас атакует Билли выстрелом в голову из рогатки. Аналогичным способом Беверли остановила Пеннивайза в экранизации 1990 года.
А в самом конце Лукас целится из рогатки в красный шарик, подобным которому Пеннивайз заманивал своих жертв.
До премьеры сезона сообщалось, что он будет основан на «Назад в будущее», вышедшем как раз в 1985 году. В одной из серий герои проникают в кинозал, где идет именно этот фильм, а позже пытаются пересказать его сюжет. Ну, и автомобиль Билли под покровом ночи рассекает парковку торгового центра почти как в знаменитой сцене с Доком и Марти.
Что касается самого ТЦ, то название «Starcourt» отсылает нас ко всем Star Trek, Star Wars, Star Gates вместе взятым.
В финальной серии есть сцена, в которой Оди, Макс и Майк прячутся от монстра за магазинным прилавком. Похожие эпизод и ракурс были в финале «Парка Юрского периода», когда детей настигли велоцирапторы. Решение проблем в обоих случаях также сходится — и в фильме, и в сериале герои играючи отвлекли внимание хищников.
Проникновение Оди в воспоминания Билли почти зеркально отражает первую сцену «Начала» Кристофера Нолана: прибой выносит героев на берег, а действие разворачивается в их подсознаниях.
Чтобы проникнуть в палату миссис Дрискол, Нэнси называется ее фамилией. Эта комбинация сочетает имена героинь «Вторжения похитителей тел» (1978) — Нэнси Беллисек и Элизабет Дрискол. К этой же картине отсылает и сцена, в которой Билли встречает своего двойника: в фильме 1978 года космические пришельцы использовали дублеров для захвата Земли.
Во время разговора по рации Дастин называет друзей семейкой Гризволд. Очевидно, он вспомнил фамилию героев «Каникул» Джона Хьюза и Харольда Рэмиса.
Также Дастин говорит, что его девушка Сьюзи (Габриэлла Пиццоло) лучше, чем Фиби Кейтс, что вызывает настоящий шок у всех, включая Стива. Фиби Кейтс — актриса, сыгравшая в «Гремлинах» 1984 года и, разумеется, покорившая подростков. Также к ее персонажу — Линде Баррет из «Беспечных времен в „Риджмонт Хай“» — отсылает и сцена между Билли и мамой Майка в бассейне. А в финальной серии Стив наталкивается на картонную Линду Баррет в видеосалоне Family Video, куда пришел устраиваться на работу.
Радиобашня, собранная Дастином, носит название «Церебро». Это отсылка к технологии из серии «Люди Икс».
Когда Хоппер приставил пистолет к затылку Григория, тот невозмутимо отреагировал словами: «Ты этого не сделаешь. Ты полицейский. У полицейских есть правила». Похожей фразой террорист в «Крепком орешке» угрожал Джону МакКлейну.
Ну, и когда Стив достает на складе русских колбу с чем-то зеленым из коробки, невозможно не вспомнить боевик «Скала», в котором герой Николаса Кейджа избавлял мир от такой же зеленой угрозы.
Зачем столько отсылок? Нельзя было снять что-то оригинальное?
Этими мемами, пасхалками, клише и цитатами братья Даффер управляются столь виртуозно, что создают полноценный мир «Очень странных дел». Герои, как мы уже говорили, за три сезона повзрослели, полюбили и нашли себя. Каждый прошел путь трансформации и раскрылся с неожиданной стороны. Яркий пример — сестра Лукаса, Эрика, которая вышла на первый план и уложила на лопатки Стива с Дастином острым языком, знаниями политики, экономики, математики, цинизмом, практичностью и умением выживать. Женские персонажи — отдельная гордость третьего сезона. Практически все действие отдано им в руки, начиная с Оди и заканчивая новенькой Робин, благодаря которой команда и смогла вычислить советских шпионов. Тут нельзя не отметить, что Майя Хоук — дочь Умы Турман и Итана Хоука, которая отлично вписалась в команду сериала; ее Робин дерзкая, живая и не менее острая на язык, чем юная Эрика.
Важно понимать, что, как и ненастоящие русские, это не совсем настоящие 1980-е. Они лишь эхо наших воспоминаний, пусть и точное. «Очень странные дела» — история постоянной тяги к прошлому, которая не дает смотреть в будущее. Это и здорово, и грустно. Можно сколько угодно ностальгировать и радоваться песенке из «Бесконечной истории», но необходимо идти вперед. Собственно, в этом заключается и ловушка для самих Дафферов: все то же самое касается их проекта, который хорошо бы закончить на пике и не выжимать из него последние капли счастья.
А четвертый сезон все-таки будет?
Скорее всего. Братья Даффер говорили, что сразу рассчитывали на четыре сезона. И разве вы не досмотрели до сцены после титров?