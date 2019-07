Русский след в «Очень странных делах»: Что мы увидели в 3-м сезоне

Русские в сериале максимально карикатурные, не настоящие, а вышедшие из фильма «Красный рассвет» 1984 года о вторжении СССР в США. На него ссылается журналист-параноик Мюррей Бауман (Бретт Гельман) во втором сезоне, к нему же идут прямые отсылки в третьем. «Красный рассвет» и коммуняки постоянно фигурируют в детских диалогах. Дафферы показывают не нас, а то, какими русских в кино видели тогда. Русские во вселенной «Очень странных дел» далеко не тупые: нащупали Изнанку, проникли в самое сердце Америки и под носом у властей построили высокотехнологичное подземное царство с помощью продажного мэра. То, что они ненастоящие, подчеркивается максимально клишированными (и, слава богу, качественными) диалогами на русском. То, что это не ошибка консультантов, а гипертроллинг, ясно благодаря музыкальному ряду. Открывающая сцена на Камчатке проходит под песню «Красная армия всех сильней», а трогательный диалог между Хоппером и Джойс в финале сопровождают балалаечки и мелодия «Когда бродил в полях…». Виден тщательный подход. You will regret this, сука!