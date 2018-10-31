Звезды «Очень странных дел» разыграли посетителей музея восковых фигур

Вместе с Джимми Фэллоном актеры сериала «Очень странные дела» устроили специальную экспозицию в лос-анджелесском музее восковых фигур. Ничего не подозревающие посетители фотографировались на фоне персонажей из проекта Netflix, когда те неожиданно оживали. Многие гости оказались к этому не готовы.

В розыгрыше приняли участие Финн Вулфард, Милли Бобби Браун, Гейтен Матараццо, Калеб Маклафлин, Ноа Шнапп и Сэди Синк. Фэллону, чтобы вписаться в декорации, пришлось переодеться в Барб и стоять к посетителям спиной.

Во втором сезоне «Очень странных дел» Одиннадцатая закрыла проход в Изнанку, и все решили, что худшее уже позади. Однако представитель темного измерения успел пробраться в наш мир и теперь строит планы по его захвату. В качестве помощника он выбирает Билли и готовится уничтожить всех и вся. Параллельно с этим местные ученые продолжают свои подозрительные эксперименты. Оди и ее друзья должны приложить все усилия, чтобы остановить пришельца из Изнанки и спасти мир.

Третий сезон станет доступен подписчикам Netflix с 4 июля.