Instagram дня: Майя Хоук — дочь Умы Турман, сыгравшая в «Очень странных делах»

Продолжаем рассказывать об аккаунтах актеров, на которые стоит подписаться. В новом выпуске — Майя Хоук, сыгравшая Робин в сериале «Очень странные дела».

На стриминговом сервисе Netflix вышел третий сезон «Очень странных дел». Одну из самых запоминающихся новых героинь, продавщицу мороженого Робин, сыграла Майя Хоук, дочь Умы Турман и Итана Хоука. Для 21-летней актрисы это вторая крупная роль. До «Очень странных дел» Майя снималась в сериале Би-би-си «Маленькие женщины». В августе Хоук можно будет увидеть в «Однажды в… Голливуде» Квентина Тарантино.

Зрители уже заметили сходство юной актрисы со знаменитой мамой, особенно похожи их голоса. «Я знаю, это безумие. Нам постоянно говорят, как мы похожи, хотя на самом деле мы несильно похожи, но вот звучим мы почти одинаково», — рассказывала Хоук. По словам актрисы, наличие знаменитых родителей никак не сказалось на ее участии в «Очень странных делах». На роль Робин она пробовалась наравне с другими актерами. Также Майя рассказала, что предыдущие два сезона сериала они смотрели с братом Левоном и Умой.