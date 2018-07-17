Instagram дня: Майя Хоук — дочь Умы Турман, сыгравшая в «Очень странных делах»

Сегодня, 14:50Обсудить0

Продолжаем рассказывать об аккаунтах актеров, на которые стоит подписаться. В новом выпуске — Майя Хоук, сыгравшая Робин в сериале «Очень странные дела».

На стриминговом сервисе Netflix вышел третий сезон «Очень странных дел». Одну из самых запоминающихся новых героинь, продавщицу мороженого Робин, сыграла Майя Хоук, дочь Умы Турман и Итана Хоука. Для 21-летней актрисы это вторая крупная роль. До «Очень странных дел» Майя снималась в сериале Би-би-си «Маленькие женщины». В августе Хоук можно будет увидеть в «Однажды в… Голливуде» Квентина Тарантино.

Зрители уже заметили сходство юной актрисы со знаменитой мамой, особенно похожи их голоса. «Я знаю, это безумие. Нам постоянно говорят, как мы похожи, хотя на самом деле мы несильно похожи, но вот звучим мы почти одинаково», — рассказывала Хоук. По словам актрисы, наличие знаменитых родителей никак не сказалось на ее участии в «Очень странных делах». На роль Робин она пробовалась наравне с другими актерами. Также Майя рассказала, что предыдущие два сезона сериала они смотрели с братом Левоном и Умой.

Смотрите также

Тест«Чужой» или «Люди Икс»? Отгадайте отсылки в «Очень странных делах»

5 июля

Киновещь дня: Велосипеды героев «Очень странных дел»

3 июля

Звезды «Очень странных дел» разыграли посетителей музея восковых фигур

27 июня

Клип из третьего сезона «Очень странных дел»: Жаркое американское лето

21 мая

Главное сегодня

В предыдущих сериях

Подкаст«Семейный брак»: Идеальный сериал о неидеальных отношениях

Сегодня

Сэмюэл Л. Джексон и Крис Рок снимутся в новой «Пиле»

Сегодня, 18:30

Трейлер фильма «Малефисента: Владычица тьмы»: Война королев

Сегодня, 16:05
Сборы

Американский бокс-офис: «Человек-паук» расставил сети, «Мстители» не сдаются

Сегодня, 15:11

Instagram дня: Майя Хоук — дочь Умы Турман, сыгравшая в «Очень странных делах»

Сегодня, 14:50

Лучше сто раз увидеть: 8 сериалов по популярным подкастам

Вчера

«Начало» и «Король Лев»: Что Голливуд позаимствовал из аниме

2 июля
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт
© 2003 – 2019,КиноПоиск18+
Проект компании