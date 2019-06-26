Киновещь дня: Велосипеды героев «Очень странных дел»

3 часа назадОбсудить0

Главные герои сериала «Очень странные дела» — подростки Уилл, Майк, Дастин и Лукас — передвигаются по городку Хоукинс на велосипедах, которые запомнились зрителям ярким ретродизайном. К выходу третьего сезона Netflix вместе с компаниями Schwinn и Moongoose выпустили копии велосипедов Лукаса и Безумной Макс.

Компания Schwinn представила велосипед Лукаса — винтажный BMX-байк зеленого цвета с сиденьем-бананом. В комплекте идет камуфляжная бандана — такую же носил Лукас во втором сезоне. Коллекционные велосипеды можно было купить на Amazon за 350 долларов (22,5 тыс. рублей), однако их раскупили за несколько часов.

Другой велосипед выпустила компания Moongoose. Такой желтый байк зрители еще не видели - на нем в новом сезоне будет ездить Безумная Макс. Его можно было купить за 220 долларов (14 тыс. рублей) в онлайн-магазине Target, но, так же как и копии велосипеда Лукаса, этот раскупили за несколько дней.

В 2018-м Netflix и Schwinn представили аналог велосипеда Майка. Он был вдохновлен моделью Schwinn Super Deluxe Sting-Ray, выпущенной в 1964 году. Это ретрокруизер с характерным для того времени сиденьем-бананом и пассажирской спинкой. Schwinn выпустила всего 500 велосипедов. Их могли купить за 379 долларов (24 тыс. рублей) только жители США, позвонив по определенному номеру.

Третий сезон «Очень странных дел» появится на стриминговом сервисе Netflix 4 июля.

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