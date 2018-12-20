17 самых ожидаемых зарубежных сериалов 2019 года

Последняя «Игра престолов» и «Новый Папа», «Ведьмак», спин-офф «Звездных войн», настоящий детектив на озере Озарк и другие пункты телепрограммы на будущий год.

«Настоящий детектив», 3-й сезон

HBO / «Амедиатека», 13 января

«Черный понедельник»

Showtime, 20 января

«Благие знамения», мини-сериал

Amazon Prime, дата неизвестна

«Уловка-22»

Hulu, весна

Новая экранизация культового антивоенного романа Джозефа Хеллера станет мини-сериалом. За абсурдные похождения капитана ВВС США возьмется трио Джорджа Клуни, Гранта Хеслова и Эллен Кёрас. Главного героя, который пытается откосить от армии, прикинувшись сумасшедшим, сыграет сам Клуни. Предыдущая экранизация выходила на экраны почти 50 лет назад, поэтому новому сериалу придется тягаться не только с книгой, но и с фильмом Майка Николса, ставшим уже матерой классикой.

«Чем мы заняты в тени»

FX, весна

Хитовое мокьюментари Тайки Вайтити и Джемейна Клемента, которое у нас переводили как «Реальные упыри», выходит из тени: в 2018 году вышел спин-офф «Паранормальный Веллингтон» (про новозеландских копов), а в 2019 году выходит американская адаптация оригинала. Главные герои, разумеется, вампиры, снимается все тоже в псевдодокументальном стиле. За создание ответственны сами Вайтити и Клемент, так что за качество шуток переживать не стоит.

«Игра престолов», 8-й сезон

HBO / «Амедиатека», апрель Самый популярный сериал современности подходит к завершению, и финал обещает быть эпическим как никогда прежде: все шесть эпизодов будут сняты с большим бюджетом и хронометражем, чем предыдущие серии, и фанаты «Песни Льда и Пламени» узнают, что случится с Вестеросом раньше, чем Джордж Мартин допишет финальную книгу (кто бы сомневался!). Главные вопросы: кто займет Железный трон и смогут ли люди противостоять Королю Ночи и армии мертвецов? Но даже после окончания сериала не стоит готовиться к мирной жизни. Уже понятно, что у шоу будет несколько спин-оффов.



«Большая маленькая ложь», 2-й сезон

HBO, лето

«Новый Папа»

HBO / Sky, ноябрь Самый модный итальянский режиссер (конечно, речь о Паоло Соррентино) не оставляет в покое Ватикан — грядет «Новый Папа». Подробности держатся в строжайшем секрете. Неизвестно даже, что произойдет с понтификом и не будет ли назначен на место Джуда Лоу Джон Малкович. Хотя вроде бы Лоу и ряд персонажей из «Молодого Папы» точно перекочуют в новый сериал (или же все-таки второй сезон того же самого?). Также доподлинно известно, что к команде присоединилась Шэрон Стоун.

«Харли Квинн»

DC Universe, конец 2019-го

Самая обаятельная злодейка из комиксов DC получит сольный анимационный сериал. Озвучит антигероиню Кейли Куоко (Пенни из «Теории большого взрыва»). Повествование сконцентрируется на Харли Куинн, которая после расставания с Джокером объединяется с Ядовитым Плющом и становится участницей «Легиона погибели». Мультсериал выйдет на новой стриминговой платформе DC Universe, там же в 2019 году появятся и новые комикс-сериалы «Болотная Тварь», «Роковой патруль» и Stargirl.

«Мандалорец»

Disney+, конец 2019-го

«Рик и Морти», 4-й сезон

Adult Swim / КиноПоиск, дата неизвестна

Вабба-лабба-даб-даб! Поклонники межвременных и мультипространственных приключений гениального ученого-социопата Рика Санчеза и его внука Морти наконец-то получат продолжение любимого шоу. Создатели «Рика и Морти» Дэн Хармон и Джастин Ройланд получили заказ на 70 (!) новых эпизодов. Подробностей пока нет никаких, но есть шанс, что премьера состоится до конца 2019 года.

«Страна Лавкрафта»

HBO, дата неизвестна Поклонники сумрачного гения Лавкрафта нередко закрывают глаза на расизм, которым пропитаны его страшные рассказы и (особенно) личные письма. Сериал «Страна Лавкрафта» охотно демонстрирует эту строну личности писателя (и породившей его эпохи). Шоу снято по одноименной книге Мэтта Раффа. Главный герой, Аттикус Блэк (Джонатан Мэйджерс), отправляется на поиски своего отца в Новую Англию, где сталкивается с монстрами и поистине лавкрафтовскими ужасами расовой дискриминации. Продюсируют шоу Джей Джей Абрамс и Джордан Пил, автор суперуспешного расового хоррора «Прочь». В этом же году выйдет и другой телепроект Пила — тот станет продюсером и ведущим новой «Сумеречной зоны» на CBS.

«Ведьмак»

Netflix, дата неизвестна Претендент на звание новой «Игры престолов», экранизация мрачно-иронического фэнтези Анджея Сапковского. Седовласого Геральта сыграет Генри Кавилл. Актер уже признавался в любви к компьютерным играм по «Ведьмаку», а интернет-пользователи успели посмеяться над первыми кадрами, сравнив Кавилла с журналистом Джулианом Ассанджем и богом Рэйденом из «Смертельной битвы». Тем не менее у сериала большой потенциал: книги Сапковского сочетают черный юмор, сцены насилия и большое количество секса и магии, и все это в средневековом антураже! Подробнее об истории «Ведьмака» читайте тут



«Десять после полуночи»

Netflix, дата неизвестна Сообщения о хоррор-антологии, которую Netflix заказал Гильермо дель Торо, до сих пор не обросли подробностями. Актерский состав, сценаристы и режиссеры — все это тайна. Пока лишь обещается, что истории будут одновременно утонченными и страшными. Что ж, у других похожих сериалов («Навстречу тьме», «Мастера ужасов») скоро появится достойный конкурент.

«Карнивал Роу»

Amazon, дата неизвестна

Сериал, которым очень интересовался тот же Гильермо дель Торо, но отступился из-за плотного графика. Место действия — вымышленный городок Бюрг, ставший прибежищем для фэнтезийных мигрантов и сочетающий в себе антураж викторианской Англии с вампирами и эльфами. Главные роли исполняют Кара Делевинь и Орландо Блум. Им придется вести расследования загадочных убийств, которые грозят окончательно пошатнуть равновесие их и без того неспокойного мира.

«Хранители»

HBO, дата неизвестна

Великий комикс Алана Мура и Дэйва Гиббонса получит новую жизнь, на этот раз не в виде буквальной экранизации (как это делал Зак Снайдер), а в формате самостоятельной истории, происходящей в мире «Хранителей». Кастинг небанальный — например, одного из ключевых персонажей, Озимандию, сыграет Джереми Айронс. Опасения у фанатов вызывает разве что фигура шоураннера. Дэймона Линделоффа любят за сериал «Остаться в живых» и недолюбливают за сценарий «Прометея».

«Фосси/Вердон»

FX, дата неизвестна Биографический мини-сериал расскажет историю отношений знаменитого творческого союза — величайшей бродвейской танцовщицы Гвен Вердон и хореографа Боба Фосси, который вошел в историю кино как режиссер культового «Кабаре» и «Весь этот джаз». В главных ролях: Мишель Уильямс и Сэм Рокуэлл. «Фосси/Вердон» может стать хорошей альтернативой сериалу «Вражда», выходящему на том FX и рассказывающему о соперничестве других звезд прошлого, Джоан Кроуфорд и Бетт Дэвис.

Специальное упоминание: «Ирландец»

Netflix, дата неизвестна Еще один очень ожидаемый всеми проект, зависший между двумя медиа — кино и телевидением: «Ирландец» вполне мог бы оказаться в списке кинопремьер-2019, да только этот фильм (не сериал!), вероятнее всего, выйдет сразу на стриминговой платформе. Проект мечты Мартина Скорсезе собирает главных звезд старых криминальных фильмов — Роберта Де Ниро, Аль Пачино, Харви Кейтеля и Джо Пеши. Скорсезе намерен рассказать о жизни легендарного киллера Фрэнка Ширана, который работал на мафию и ликвидировал пару десятков человек — в том числе главу профсоюза дальнобойщиков Джимми Хоффу. Дороговизна картины (100 миллионов долларов!) обусловлена не только звездным составом, но и желанием Скорсезе омолодить Де Ниро на тридцать лет при помощи цифровых технологий. Похоже, поклонники «Славных парней» и «Казино» получат долгожданный подарок.