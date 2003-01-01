Американский бокс-офис: «Аладдин» собирает лучше ожиданий

В тексте указаны сборы в США и Канаде с 24 по 26 мая. Данные предварительные и могут измениться.

1. «Аладдин» (1-я неделя), 86,1 млн долларов, 4476 кинотеатров

Студия Disney нашла очередную пещеру с сокровищами: «Аладдин» выступил даже лучше прогнозов и с учетом выходного понедельника должен собрать 110 млн долларов. Старая сказка, рассказанная при помощи новых технологий, Мены Массуда в главной роли и Уилла Смита в образе джинна, уверенно вышла на первое место и показала один из лучших в истории результатов для уик-энда перед Днем памяти (американский праздник в честь ветеранов войн и государственный выходной). Не слишком выдающийся результат «Дамбо», может быть, заставил Disney понервничать, но теперь в Багдаде все спокойно, можно перевести дух и продолжать производство игровых ремейков на свои же классические сюжеты. «Король Лев» уже не за горами.

Большая часть аудитории — женщины, но перевес небольшой (54% против 46%). Disney знала, что с фильмом о принце и принцессе так и будет, поэтому сделала упор на рекламу картины во время важных спортивных матчей, чтобы привлечь мужскую аудиторию. В соцсетях было много негатива по поводу первых трейлеров — от неправильной национальности актрисы Наоми Скотт (она играет Жасмин) до расплескавшейся по экранам синевы Уилла Смита. Сейчас эти претензии забыты: оценка зрителей, по данным CinemaScore — А. Критики не так горячо приветствуют премьеру (всего 53% на Rotten Tomatoes), даже несмотря на режиссуру Гая Ричи, для которого, кстати, такой результат первого уик-энда стал лучшим в карьере.

Как обычно и бывает с диснеевскими релизами, «Аладдин» сразу вышел во всех остальных странах. Общие мировые сборы за первый уик-энд — 207 млн долларов, что уже превышает бюджет фильма (около 180 миллионов).

2. «Джон Уик 3» (2-я неделя), 24,4 млн долларов (-57,1%), 3850 кинотеатров

Во второй уик-энд в кинотеатрах новый «Джон Уик» ушел за сотню миллионов в американском прокате. Расстраивает только резкое падение сборов в сравнении с прошлой неделей. Тем не менее третья часть уже самая кассовая в серии об усталом убийце (второй фильм за весь прокат собрал 92 миллиона), и Киану Ривз теперь официально входит в клуб самых прибыльных экшен-героев вместе с Томом Крузом и Мэттом Дэймоном. Уровень сборов «Уика» тот же, что и у «Джейсона Борна» и «Миссия невыполнима: Племя изгоев» (пятой части франшизы об Итане Ханте). Неудивительно, что Lionsgate уже планирует четвертую часть — она выйдет в мае 2021 года.

3. «Мстители: Финал» (5-я неделя), 16,8 млн долларов (-43,8%), 3810 кинотеатров (-410)

Прошел месяц, но «Мстители», хотя и уступили первое место на прошлой неделе, продолжают оставаться в тройке лидеров. Железный человек и компания продолжают преследовать «Звездные войны: Пробуждение силы», но шансов на победу над соседней франшизой Disney осталось мало. Кстати сказать, после того как «Титаник» оказался на шестом месте, «мышиной корпорации» принадлежат пять самых кассовых фильмов американского проката в истории. «Аватар» был выпущен Fox и теперь тоже перешел в собственность Disney, купившей эту студию. Остальные строчки занимают «Звездные войны» и Marvel.

4. «Покемон. Детектив Пикачу» (3-я неделя), 13,3 млн долларов (-47%), 3824 кинотеатра

Сыщик-покемон продолжает зарабатывать деньги для Warner Bros. Фильм с Райаном Рейнольдсом добрался до 116 миллионов в американском прокате, а в мире его сборы превысили 350 миллионов. Лидеры, разумеется, Китай (68 млн долларов) и Япония (17 млн долларов).

5. «Гори, гори ясно» (1-я неделя), 7,5 млн долларов, 2607 кинотеатров

Не все супергерои одинаково успешны. Создатели хоррора «Гори, гори ясно» придумали нестандартную вариацию самого популярного жанра: здесь попавший на Землю пришелец со сверхспособностями становится не Суперменом, а в общем, наоборот. Режиссер «Гори, гори ясно» — Дэвид Яровески, но, по сути, это семейный подряд семейства Ганн. Продюсер проекта — режиссер «Стражей Галактики» Джеймс Ганн, а сценаристы — его брат Брайан Ганн и кузен Марк Ганн. Увы, зрители не очень заинтересовались превращением супергероики в фильм ужасов.

«Гори, гори ясно» стартовал с 7,5 млн долларов, и хотя Sony утверждает, что в производстве картина стоила всего 6 миллионов, Deadline со ссылкой на два источника пишет, что на самом деле бюджет был в два раза выше. А это значит, что на окупаемость шансов почти нет. У фильма была очень скромная рекламная кампания, и это вряд ли случайно. Sony может вложиться в раскрутку и хорошо умеет это делать, но только в том случае, если видит в проекте потенциал (см. случай «Малыша на драйве»). В успех «Гори, гори ясно», судя по всему, веры у нее не было.

6. «Образование» (1-я неделя), 6,5 млн долларов, 2505 кинотеатров

Так себе дела идут и у комедии взросления «Образование». Актриса Оливия Уайлд дебютировала в режиссуре фильмом о старшеклассницах, но стать Гретой Гервиг ей пока не удалось («Леди Бёрд» шла в ограниченном прокате, но заработала целых 48 млн долларов). У «Образования» лучшая пресса среди всех новых релизов недели (98% на Rotten Tomatoes), оценки зрителей скорее положительные (B+), но энтузиазма недостаточно. Комедии о девочках-подростках с точки зрения бизнеса остаются сложным жанром.

7. «Собачья жизнь 2» (2-я неделя), 4,1 млн долларов (-49,1%), 3279 кинотеатров (+12)

Сиквел семейного фильма с собакой в главной роли потерял довольно много по сравнению с прошлой неделей. Но сейчас у пса без малого 15 миллионов, что в общем неплохо.

8. «Отпетые мошенницы» (3-я неделя), 3,8 млн долларов (-37,9%), 2377 кинотеатров (-700)

Энн Хэтэуэй и Ребел Уилсон постепенно покидают прокат, но не так быстро, как можно было ожидать, учитывая низкие оценки критиков и зрителей. Потеряв на третий уик-энд всего 37% сборов, «Отпетые мошенницы» пока что удерживаются на восьмом месте. У комедии почти 30 миллионов сборов на американском рынке и неплохие показатели за границей — еще 36 млн долларов.

9. «Незваный гость» (4-я неделя), 2,3 млн долларов (-43,6%), 1612 кинотеатров (-619)

Вряд ли кто-то вспомнит о «Незваном госте» через несколько лет (можно было хотя бы придумать ему более оригинальное название), но на студии Sony им довольны: триллер категории Б провел четыре уик-энда в первой десятке и собрал 32 млн долларов, в четыре раза больше бюджета.

10. «Та еще парочка» (4-я неделя), 1,6 млн долларов (-53,2%), 1354 кинотеатров (-756)

Несмотря на дуэт Сета Рогена и Шарлиз Терон, «Та еще парочка» так и не стала событием. Ромком о железной леди — кандидате в президенты США и ее однокласснике-журналисте собрал 28 миллионов. Для фильма с бюджетом около 40 миллионов это провал.

«Годзилла 2: Король монстров» должен стать королем следующего уик-энда в американском прокате. Фильм будут показывать более 4000 кинотеатров в США и Канаде. Universal выпустит триллер «Ма» с Октавией Спенсер (2750 кинотеатров), а Paramount готовится к взлету «Рокетмена». Байопик Элтона Джона с успехом показали на Каннском кинофестивале и уже выпустили в Великобритании, где он за первый уик-энд собрал 6,4 миллиона. В Америке фильм будет идти в 3500 кинотеатрах, и продюсеры надеются повторить успех «Богемской рапсодии».