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Новости недели: новая «Фантастическая четверка», «Последний ронин» Макса Шишкина и триллер с Рузилем Минекаевым

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Кинопоиск подводит итоги прошедшей недели в новостном дайджесте. На повестке каст новой «Фантастической четверки», Юрий Колокольников в постапокалиптических пустошах и музыкальный фильм «Садко» от создателей «Кентавра».

Трейлеры недели

Райан Рейнольдс

Вышел первый тизер третьего «Дэдпула», который обзавелся названием «Дэдпул и Росомаха» (или же «Росомаха и засранец», как его назвал Хью Джекман в соцсетях). В нем не так много подробностей о сюжете, но объясняется, каким образом Дэдпул попадет в киновселенную Marvel: его туда запихнут агенты УВА (Управления временными аномалиями), знакомые зрителю по сериалу «Локи». Росомаху, судя по всему, Уэйд прихватит где-то по пути. Тизер представили во время 58-го Суперкубка, и за первые сутки его посмотрели 365 миллионов раз. Другие ролики с трансляции мы собрали в отдельном материале.

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«НМГ Кинопрокат» представил трейлер «Сказок Гофмана» — полнометражного дебюта Тины Баркалая с Евгением Цыгановым, Екатериной Вилковой и Максимом Стояновым в главных ролях. Героиня фильма — неприметная девушка Надежда Страхова, живущая в хрущевке на окраине Москвы с нелюбимым мужем (Стоянов). Она работает на двух работах — по утрам в районной библиотеке и вечерами в театральном гардеробе. Жизнь Надежды резко меняется, когда ее красивые руки замечает хозяин очередного пальто (Цыганов). Так перед девушкой открывается сказочный мир рекламы и кино. На кинофестивале International Film Festival of India картина получила специальный приз от телеканала «Россия». А Максим Стоянов получил награду за лучшую мужскую роль на Международном кинофестивале в Гатчине «Литература и кино». В прокат «Сказки Гофмана» выйдут 28 марта.

Кастинг недели

Marvel объявила, кто сыграет главных героев в перезапуске «Фантастической четверки». Педро Паскаль («Одни из нас») примерит на себя роль доктора Рида Ричардса, Ванесса Кирби («Фрагменты женщины») сыграет Женщину-невидимку, Человеком-факелом станет Джозеф Куинн («Очень странные дела»), а Существом — Эбон Мосс-Бакрак («Медведь»). Подробностей сюжета проекта пока нет, однако фанаты комиксов уже строят теории. Особенно внимательные заметили, что на анонсирующем постере Существо держит в руках номер журнала Life за декабрь 1963 года. Пользователи соцсетей предположили, что события новой картины могут частично или целиком разворачиваться в ту эпоху. Режиссером новой «Фантастической четверки» назначен Мэтт Шекман, снявший мини-сериал «Ванда/Вижн». Фильм должен выйти 25 июля 2025 года и открыть шестую фазу киновселенной Marvel.

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Новым карате-пацаном будет Бен Ван, ранее сыгравший в сериале «Американец китайского происхождения». Юный актер владеет боевыми искусствами, в том числе карате и тхэквондо. Вместе с ним в картине сыграют Джеки Чан и Ральф Маччио. Первый вернется к роли мистера Хана, эксперта по боевым искусствам из «Карате-пацана», а второй снова сыграет Дэниэла Ла Руссо из трилогии «Парень-каратист» и сериала «Кобра Кай». «Карате-пацан 2» станет попыткой объединения всех частей франшизы. Режиссером нового фильма стал Джонатан Энтвистл («Конец ***го мира»). В зарубежный прокат фильм выйдет 13 декабря 2024 года.

Бен Ван

Никита Кологривый и Владимир Карпук снялись в экшен-комедии «Кореша». Сюжет фильма разворачивается вокруг закадычных друзей — Макса и Гуся. Макс угоняет коллекционный «кадиллак» у местного авторитета. Гусь пытается помочь другу, несмотря на то что его взяли в заложники и заставили разгребать бесхозные гаражи, на месте которых авторитетный бизнесмен решил построить отель. Картина станет приквелом сериала «Макс и Гусь», который является спин-оффом сериала «Зема». Оба проекта доступны на Кинопоиске. Фильм выйдет в российский прокат весной 2024 года.

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«Стоп! Снято!» недели

Завершились съемки фильма «Последний ронин» клипмейкера Максима Шишкина, автора Telegram-канала «ШишКИНО». Главный герой картины — ронин (Юрий Колокольников), ищущий убийц своего отца в пустошах практически уничтоженной цивилизации. Судьба сводит его с девочкой-подростком (Диана Енакаева), которая обещает щедро заплатить, если он доведет ее до места ее рождения. В фильме также снялись Даниил Воробьёв, Тихон Жизневский и Александр Мизёв. Вдохновившись «Джоном Уиком» и «Рейдом», авторы намерены поставить новую планку для отечественных экшен-фильмов. «Последний ронин» выйдет в прокат в 2024 году.

«Последний ронин»

Закончились съемки сериала «Подслушано в Рыбинске» Петра Тодоровского («Здоровый человек»). Это ироничный триллер о провинциальном журналисте, который способен предсказывать убийства. Сценарий написал Иван Баранов («Капельник», «Красный 5»). Главные роли сыграли Тимофей Трибунцев («Снигирь») и Рузиль Минекаев («Слово пацана. Кровь на асфальте»). В касте также числятся Антон Васильев, Михаил Кремер, Юлия Хлынина, Григорий Калинин. Сериал выйдет в онлайн-кинотеатре Premier. Точная дата пока не объявлена.

Сказка недели

Даша Чаруша

Актриса, режиссер и музыкант Даша Чаруша снимет музыкальный фильм «Садко». В основу картины лягут русские сказания об известном гусляре, а ее действие будет разворачиваться и в прошлом, и в настоящем. Чаруша также выступит композитором проекта. Продюсерами станут Дмитрий Литвинов и Екатерина Кононенко. Производством займется компания ID Production, ответственная за «Кентавра» и «Чувства Анны».

Гений недели

Кристофер Нолан

Кристофер Нолан получил приз Гильдии режиссеров Америки в номинации «Лучший режиссер полнометражного игрового фильма». Британский постановщик обошел Грету Гервиг, Йоргоса Лантимоса, Мартина Скорсезе и Александра Пэйна. Главная премия Гильдии режиссеров обычно предвещает успех на «Оскаре». За 75 лет ее обладатели выигрывали статуэтку за лучшую режиссуру 67 раз. В прошлом году лауреаты также совпали: комедия «Всё везде и сразу» Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта, взявшая главный приз Гильдии, победила в оскаровской номинации для режиссеров. «Оппенгеймер» Кристофера Нолана в этом году претендует на награды Американской киноакадемии в 13 номинациях.

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Ранее Нолан взорвал интернет, признавшись в любви серии фильмов «Форсаж». В эфире шоу Стивена Колбера режиссер заявил, что нисколько не стесняется своих чувств: «Я не стыжусь того, что являюсь фанатом „Форсажа“. Потрясающая экшен-франшиза. Вы не смотрели ни одной части? Я пересматриваю их постоянно. Люблю их. <…> В последних частях специфическая сюжетная арка и мифология. Я бы рекомендовал начать с „Токийского дрифта“. Его нужно смотреть как самостоятельное кино».

Автор: Никита Демченко

Фото: Frazer Harrison / Getty Images for DGA

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Их способности могут дать миру шанс — или уничтожить его. Историческое фэнтези о силе любви и разрушения
В главных ролях:Ирина Мартыненко, Илья Маланин, Вольфганг Черни, Алексей Серебряков, Линда Лапиньш
Режиссер:Владимир Ракша
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