Новости недели: новые фильмы Лантимоса и Хамагути, «Мир юрского периода» с Йоханссон и турецкий ремейк «Холопа»

После паузы Кинопоиск возобновляет рассказ о главных событиях в формате дайджестов. В этом выпуске — короткий метр про Майлза Моралеса, цифровой Юрий Никулин, новый «Мир юрского периода» и сериал Okko с дуэтом Борисова Воробьёва.

Трейлеры недели

Компания Searchlight Pictures поделилась коротким тизером Kinds of Kindness, нового фильма Йоргоса Лантимоса. В ролике показаны эпизоды с участием Эммы Стоун, Уиллема Дефо, Джесси Племонса, Маргарет Куолли и Хантер Шафер. Подробностей о сюжете картины на данный момент нет. Известно лишь, что она будет представлять собой сборник историй, события которых разворачиваются в наши дни в США. Международная премьера может состояться на Каннском кинофестивале. В зарубежный прокат фильм выйдет 21 июня.

Смотрите видеоэссе: Почему фильмы Йоргоса Лантимоса такие странные. Объясняем на лобстерах и оленях

В сети появился трейлер «Меча короля» — эпической драмы с Мадсом Миккельсеном в главной роли. В центре сюжета — незаконнорожденный сын дворянина, который по поручению датского короля отправляется в далекие земли, где сталкивается с жестокими нравами местных жителей. Режиссером картины выступил Николай Арсель, сценарист «Рыцарей справедливости», «Темной башни» и «Девушки с татуировкой дракона». Международная премьера фильма состоялась на Венецианском кинофестивале. В российский прокат «Меч короля» выйдет уже 18 апреля, его привезет кинокомпания «Пионер».

Смотрите «Рыцарей справедливости» на Кинопоиске.

Вышел обновленный трейлер драмы «Зло не существует», новой режиссерской работы Рюсукэ Хамагути («Сядь за руль моей машины», «Случайность и догадка»). Главные герои фильма — отец (Рюдзи Косака) и дочь (Рэи Нисикава), которые узнают, что рядом с их домом вскоре построят базу отдыха. На Венецианском фестивале картина получила две награды — особый приз жюри и премию Международной ассоциации кинокритиков. В российский прокат «Зло не существует» выйдет 25 апреля.

Кастинг недели

Даниил Воробьёв и Юра Борисов снимаются в сериале «Урок» для онлайн-кинотеатра Okko. В центре сюжета — некогда успешный музыкант (Борисов), загремевший наркоклинику после аварии, в которой погибла его девушка. Выйдя оттуда через год, он возвращается в родной город, где брат (Воробьёв) пристраивает его учителем в школу. И теперь герою нужно разбираться не только в себе, но и в проблемах подопечных подростков. Режиссером проекта выступает Сергей Филатов («Оливье и роботы»). В касте также числятся Ольга Лерман и ряд артистов из Екатеринбурга и Перми. Дата выхода сериала пока неизвестна.

Скарлетт Йоханссон

Скарлетт Йоханссон сыграет в новом «Мире юрского периода». Сперва об этом сообщил инсайдер Джефф Снайдер, а позднее информацию подтвердили источники изданий THR и Deadline. Актриса ведет переговоры со студией Universal. Кто еще сыграет в фильме, пока не уточняется. Режиссером нового фильма во «франшизе юрского периода» выступит Гарет Эдвардс, снявший «Изгоя-один» и «Создателя». Фильм планируют выпустить 2 июля 2025 года.

Холоп недели

Керем Бюрсин

Актер Керем Бюрсин (Серкан Болат из «Постучись в мою дверь») сыграет в ремейке народного хита Клима Шипенко. Съемки фильма «Холоп в Турции» начнутся летом 2024 года. Турецкая версия картины с Милошем Биковичем сохранит концепцию о перевоспитании мажора. Сюжет развернется вокруг главного героя по имени Мете, избалованного наследника из Стамбула, который попадает в османский город XVI века. Производством картины займется турецкая кинокомпания Kunay Film совместно с российской студией Yellow, Black and White. Режиссером проекта выступит Онур Унул. Съемки должны начаться уже летом. Османский город воссоздадут в знаковых локациях сериалов «Великолепный век» и «Эртугрул». Авторы также обещают множество морских сцен, пиратов и плеяду турецких звезд.

Искусственный интеллект недели

Образ Юрия Никулина с помощью нейросетей воссоздали для съемок фильма «Манюня: Приключения в Москве», который продюсируют братья Андреасян. Разрешение на это авторы получили от семьи Никулина. С помощью искусственного интеллекта воссоздали как внешность, так и голос актера. При этом в промокампании фильма образ использовать не будут. Действие новой части «Манюни» будет разворачиваться в Москве 1980-х. Главные роли в картине сыграли юные звезды франшизы о похождениях рыжеволосой девочки: Екатерина Темнова, Карина Каграманян и Карина Мнацаканян. Помимо прочего, одну из главных ролей сыграл Евгений Петросян. Несмотря на богатую биографию, это его первое появление в большом игровом кино. В прокат фильм выйдет 30 мая.

Короткий метр недели

На YouTube-канале Sony Pictures появился короткометражный мультфильм «Паук внутри» про Майлза Моралеса из «Человек-паук: Через вселенные». Короткометражка посвящена внутренним терзаниям подростка, которого разрывает необходимость быть одновременно и супергероем, и другом, и учащимся школы. Из-за стресса Майлз даже сталкивается с панической атакой и пытается с ней справиться. Мультфильм сняли в поддержку фонда Кевина Лава, направленного на помощь психическому здоровью людей.

Сиквел недели

Продолжение «Чебурашки» выйдет в России 1 января 2026 года. Дату заявила компания «Централ Партнершип». Фильм Дмитрия Дьяченко примет участие в «новогодней битве» наряду со сказками «Горыныч» (СТВ) и «Сивка-Бурка» («Наше кино»). Создатели хита про ушастого зверька официально заявили только сиквел, однако Сергей Гармаш, сыгравший Гену, говорит, что будет и третий фильм. По словам актера, работа над продолжениями будет идти одновременно и начнется в июне этого года. Оригинальный фильм про Чебурашку вышел в начале 2023-го и стал самым кассовым фильмом в истории российского проката.

Смотрите «Чебурашку» на Кинопоиске.

Сделки недели

Тимоти Шаламе

Тимоти Шаламе подписал сделку с Warner Bros. Теперь 28-летняя звезда будет рассматриваться на новые проекты студии в приоритетном порядке как актер и продюсер полнометражных фильмов. Сделки удалось добиться благодаря кассовым успехам «Вонки» (632 млн долларов) и сиквела «Дюны» (575 млн долларов). Следующий проект Шаламе — байопик музыканта Боба Дилана, съемки которого идут прямо сейчас. Картина Джеймса Мэнголда расскажет, как молодой Дилан, считавшийся главной надеждой возрождающейся фолк-сцены США, в 1960-х начал использовать в своих работах электрогитару и переключился на рок-н-ролл. Также Шаламе может появиться в третьей части «Дюны», которая официально все еще не анонсирована.

Смотрите видеоэссе: Почему Тимоти Шаламе на самом деле хороший актер

Райан Гослинг запустил собственную продюсерскую компанию General Admission. Первым делом актер подписал first-look deal с Amazon MGM Studios на три года. По условиям договора студия будет в приоритетном порядке рассматривать проекты General Admission для больших и малых экранов. Ближайший продюсерский проект Гослинга — «Человек-волк», новый проект Ли Уоннелла, («Апгрейд», «Человек-невидимка»). Картина должна выйти в прокат грядущей осенью.

Смотрите видеоэссе: В главной роли — Райан Гослинг

Россия и Иран планируют заключить соглашение о совместном производстве кинопроектов. Соответствующий документ уже находится на рассмотрении в Иране. Об этом заявил глава культурного представительства при Посольстве Исламской Республики Иран в России Масуд Ахмадван в ходе кинофестиваля «Дух огня».

Одними из будущих совместных проектов станут байопик персидского поэта, философа и математика Омара Хайяма и семейный фильм «Алмаз „Сердце Персии“», съемки которого должны стартовать осенью. В актерском составе картины предварительно заявлены Дмитрий Нагиев, Ирина Темичева и ряд известных иранских актеров. Режиссером выступит Саид Кешаварз.

Фестиваль недели

‍Фестиваль плохого студенческого кино открыл прием заявок. Проходящий в третий раз фестиваль «Антипоказ», собирающий фильмы, что боятся показывать даже в стенах киновузов, ждет картины, которых стесняются сами авторы. Прием заявок продлится до 1 мая, а сами показы пройдут в Москве, Петербурге и ближнем зарубежье с 25-го числа. Для организаторов смотра эпитет «плохое» не оценочное суждение о фильме, а способ смотрения его/на него, предполагающий в первую очередь иронию авторов к самим себе. «Для зрителей это служит жанровым маркером и готовит к просмотру бессознательной комедии, студенческого артхауса, непреднамеренного треша или всего сразу одновременно, но никак не к тому, что они привыкли видеть в обычном кино», — заявляют они.

Автор: Никита Демченко

Фото: Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic, Carlos Alvarez / Getty Images, John Shearer / Getty Images