Новости недели: «Максин XXX», отмена второго сезона «1703» и комедия с участием «Иванушек»

Новая неделя — новый дайджест главных событий от Кинопоиска. В десятом выпуске — долгожданная «Максин» Тая Уэста, масштабная ретродрама о челюскинцах и новый проект Гая Ричи с Генри Кавиллом и Джейком Джилленхолом.

Трейлеры недели

Леди Гага

Студия Warner Bros. Pictures опубликовала тизер-трейлер фильм «Джокер: Безумие на двоих» — сиквела картины Тодда Филлипса, за роль в которой Хоакин Феникс получил «Оскар». Режиссер продолжает историю Артура Флека, неудачливого стендап-комика из 1980-х, который из-за череды обстоятельств стал символом протестов в Готэме. В продолжении он окажется в лечебнице Аркхем, где встретит Харли Квинн — ее роль досталась актрисе и певице Леди Гага. «Безумие на двоих» будет мюзиклом (но не совсем привычным), и в фильме, по данным Variety, прозвучат по меньшей мере 15 перепетых известных песен. Релиз картины намечен на 4 октября. Мировая премьера, как и в случае с первой частью, может состояться на Венецианском кинофестивале.

Студия А24 поделилась трейлером хоррора «Максин XXX» Тая Уэста с Миа Гот в главной роли. Это продолжение картин «X» и «Пэрл». Подробности сюжета держатся в секрете, известно лишь, что главная героиня — порноактриса Максин — приезжает в Лос-Анджелес в 1980-х, чтобы покорить Голливуд. «Максин XXX» выйдет в российский прокат 11 июля, фильм привезет компания «Вольга».

В сети появился тизер-трейлер сериала Okko «Калимба». Сюжет строится вокруг профессора психологии (Фёдор Бондарчук), чьи неортодоксальные методы однажды доходят до крайности. Он обманом запирает жертв и их обидчиков в подвале. Психологический триллер снял постановщик «Фандорин. Азазель» и «Шерлока в России» Нурбек Эген. Помимо Бондарчука, в «Калимбе» сыграли Алёна Михайлова, Сергей Гармаш, Пётр Скворцов, Елизавета Шакира, Сергей Горошко и Константин Плотников. Премьера пилотного эпизода сериала состоялась на фестивале Original +, где он получил три награды, в том числе приз как самый ожидаемый проект.

На YouTube-канале «НМГ Кинопрокат» появился трейлер драмы «Семь черных бумаг» — картины Анатолия Калиева, поставленной под художественным руководством Клима Шипенко. События разворачиваются в одном из сел Северной Осетии в 1942 году. Семьи ждут вестей с фронта, все мужчины на фронте. Два брата подговаривают почтальона прятать похоронки, пока война не закончится. Фильм покажут в программе «Русские премьеры» Московского кинофестиваля. В прокат «Семь черных бумаг» выйдут 9 мая.

Прокатная компания «Атмосфера кино» опубликовала трейлер фильма «Тур с „Иванушками“». По сюжету три подруги, в юности фанатевшие от «Иванушек International», встречаются и понимают, что за всю жизнь не совершили ни одного безумного поступка. Тогда девушки решают исполнить свою давнюю мечту и отправляются в фанатский тур за «Иванушками» по югу России, надеясь ненадолго сбежать от своих проблем. Главные роли в фильме исполнили Агата Муцениеце, Анна Пескова, Ольга Сухарева. Помимо них, в касте числятся Роман Курцын, Татьяна Догилева и участники группы «Иванушки International». Режиссерами фильма выступили Марк Горобец и Никита Абдулов.

«Стоп! Снято!» недели

Завершились съемки героической ретродрамы «Челюскин. Первые». В основу легла реальная история о прохождении Северного морского пути на пассажирском судне «Челюскин» в 1934 году. На борту — полные энтузиазма ученые, полярники и моряки. В ходе экспедиции судно было зажато льдами и пошло ко дну. В суровых арктических условиях челюскинцам пришлось бороться за жизнь.

Главные роли в сериале исполнили Кирилл Кяро, Глеб Калюжный, Стася Милославская, Дмитрий Куличков, Дмитрий Чеботарёв, Алексей Розин и другие. За производство отвечает Art Pictures Vision, «НМГ Студия» и ИРИ. Премьера состоится в онлайн-кинотеатре Wink.

Режиссер Антон Мегердичев («Движение вверх») приступил к съемкам музыкальной комедии «Плагиатор». Главный герой картины — 30-летний Егор, работа которого — подпевать гостям в караоке. Однако мужчина мечтает петь собственные песни и построить счастливую жизнь с Юлей. Папа Юли — миллионер, и браку с караокеменом он не рад. Совершенно случайно Егор находит в собственном шкафу портал в 1991 год. Тогда у него рождается гениальный план. В касте заявлены Роман Евдокимов, Стася Милославская, Максим Лагашкин, Аглая Шиловская, Марат Башаров, Ирина Пегова, Виталий Кищенко и другие. Специально для фильма будут написаны музыкальные версии суперхитов прошлого в новых аранжировках. Главную песню героя «Я буду там» написал Антон Беляев. Композиция станет частью фильма и войдет в его саундтрек.

«Галя, у нас отмена!» недели

Сериал Okko «1703» не получит второй сезон. Работу над ним прекратили после того, как автор сценария Денис Артамонов решил покинуть проект. По словам гендиректора Okko Сергея Шишкина, писать сценарий пробовали другие авторы, однако химия, за которую зрители полюбили «1703», исчезла. Первый сезон сериала вышел в 2022 году и рассказывал о том, как оперуполномоченный мизантроп Гоша Колпаков (Гоша Куценко) и его подопечный Вадик (Кузьма Сапрыкин) расследуют пропажу тел девушек из морга.

Работа над сериалом о Джоне Сноу остановлена. Эту информацию подтвердил актер Кит Харингтон, игравший героя в «Игре престолов». По словам Харингтона, сценаристы так и не смогли придумать историю, которая рассказала бы о дальнейшей судьбе Сноу. Но актер надеется в будущем вернуться к идее сериала и все-таки его сделать. В настоящий момент HBO выпустил только один спин-офф «Игры престолов» — «Дом Дракона» — и готовится снять еще один, сериал «Рыцарь Семи королевств».

Постер недели

В сети появился постер фильма «Надо снимать фильмы о любви» — новой картины Романа Михайлова. По сюжету российская съемочная группа приезжает в Варанаси (Индия) для съемок артхаусного кино. Но скоро весь процесс рушится, а фильм начинает снимать сам себя. Главные роли исполнили Марк Эйдельштейн, Мария Мацель, Александра Киселёва, Илларион Маров, Чингиз Гараев, Алина Насибуллина, сам Роман Михайлов и несколько тайных персонажей, о которых обещают рассказать позднее. Авторы называют картину «притчей о рассыпании мира и исправлении, о любви как единственной силе, способной исцелять мир». Премьера картины состоится на Московском кинофестивале в рамках программы «Русские премьеры».

Гай Ричи недели

Генри Кавилл

Генри Кавилл раскрыл детали нового фильма Гая Ричи с его участием. Это боевик, получивший название In the Grey («В серой зоне»). Фильм расскажет о группе бойцов, которых нанимают, чтобы они разбирались с крупными кражами и возвращали похищенные миллиарды долларов. Помимо Кавилла, в картине снялись Джейк Джилленхол, Эйса Гонсалес и Розамунд Пайк. Релиз намечен на 2025 год.

Камбэк недели

Фрэнсис Форд Коппола

Отметивший 85-летие режиссер Фрэнсис Форд Коппола возвращается с «Мегалополисом». Премьера фильма, на создание которого ушли долгие годы, состоится 17 мая на Каннском кинофестивале. Сценарий Коппола написал еще в 1980-х, но из-за плотного графика к воплощению он собрался приступить только в 2001-м. Масштабным съемкам помешал теракт 11 сентября, реанимировать проект удалось в 2021-м. В основе сюжета лежит историческое сочинение «О заговоре Катилины». Главный герой — архитектор Серж Катилина, мечтающий перестроить Нью-Йорк и вступающий из-за этого в борьбу с мэром города Фрэнком Цицероном. Роли в проекте исполнили Адам Драйвер, Форест Уитакер, Шайа ЛаБаф, Обри Плаза, Натали Эммануэль и Дастин Хоффман. В конкурсную программу также вошла «Анора» Шона Бэйкера (в картине сыграли Юра Борисов и Марк Эйдельштейн), а также новые фильм Йоргоса Лантимоса, Кирилла Серебренникова, Пола Шредера и Паоло Соррентино. Вне конкурса покажут в том числе «Фуриосу» Джорджа Миллера и «Горизонты» Кевина Костнера. Фильмом открытия станет «Второй акт» Квентина Дюпьё. Каннский кинофестиваль в 2024 году пройдет с 14 по 25 мая.

Автор: Никита Демченко

Фото: Emma McIntyre / Getty Images