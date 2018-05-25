Режиссер «Отряда самоубийц» заявил, что его фильм «насильно» превратили в комедию из-за «Дэдпула»

По словам режиссера Дэвида Эйра, его версия «Отряда самоубийц» так и не увидела свет по двум причинам: критический провал «Бэтмен против Супермена» и популярность «Дэдпула». Отвечая фанату в Twitter, постановщик заявил, что именно эти проекты в конечном счете повлияли на студию, которая решила вмешаться в производство и перемонтировать его фильм, который был «сложный, прекрасный и грустный».

«Трейлер превосходно передал тон и замысел снятого мной фильма. Упорядоченный. Многослойный. Сложный, прекрасный и грустный. После того как рецензии на „Бэтмен против Супермена“ шокировали руководство, а также после успеха „Дэдпула“ из моей душевной драмы насильно сделали „комедию“».

«Отряд самоубийц» студия Warner создавала в максимально сжатые сроки. Эйру дали всего несколько недель на написание сценария, после чего быстро начались препродакшен и съемки. В итоге за время производства фильм претерпел немало изменений. Картину несколько раз отправляли на досъемки, а впоследствии сильно перемонтировали, из-за чего сильно пострадали тон и сюжет всего фильма. На основе историй о съемках в сети появилась теория, что в архивах студии должна существовать другая версия «Отряда самоубийц», которая ближе к тому, что изначально снимал Эйр.

Первый трейлер «Отряда самоубийц»:

После анонса «Лиги справедливости Зака Снайдера» Эйр подтвердил, что режиссерская версия «Отряда самоубийц» действительно существует. По его словам, она практически полностью закончена, «за исключением некоторых спецэффектов». Впоследствии постановщик добавил, что доделать его версию фильма достаточно просто. Несмотря на это, о возможном выходе режиссерской версии «Отряда самоубийц» на данный момент ничего не известно.

Проблемы «Отряда самоубийц» не помешали фильму собрать 746 млн долларов. В итоге студия запустила в производство «Отряд самоубийц 2», режиссерское кресло которого занял Джеймс Ганн. В центре сюжета сиквела окажется новая команда суперзлодеев, которую собрала правительственный агент Аманда Уоллер.