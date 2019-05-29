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Райан Гослинг сыграет оборотня в ремейке «Человека-волка»

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Райан Гослинг исполнит главную в роль в новой версии классического хоррора «Человек-волк». Согласно источникам, его персонажем станет телеведущий, который превратится в оборотня в результате заражения. Действие картины развернется в наше время.

Инсайдеры сравнивают проект с «Телесетью» Сидни Люмета и «Стрингером» Дэна Гилроя. Сценарий, основанный на идее самого Гослинга, напишут Лорен Шукер Блум и Ребекка Анджело, соавторы комедийного сериала «Оранжевый — хит сезона».

У фильма пока нет режиссера, однако студия уже ведет переговоры с несколькими постановщиками. Среди них — Кори Финли, снявший «Безупречного» с Хью Джекманом и Эллисон Дженни.

Новый «Человек-волк» продолжит серию ремейков, основанных на классических фильмах ужасов Universal. Последним стал недавний «Человек-невидимка» с Элизабет Мосс, заработавший в прокате 122,9 млн долларов при бюджете в 7 миллионов. Сейчас это одна из самых кассовых картин года. В планах студии также значатся «Дракула» Карин Кусамы, «Женщина-невидимка» Элизабет Бэнкс, «Темная армия» Пола Фига и «Рэнфилд» Декстера Флетчера.

Оригинальный «Человек-волк» вышел в 1941 году и рассказывал о подростке Ларри Тэлботе, который обратился в оборотня после нападения волка. Спустя два года лента получила продолжение «Франкенштейн встречает человека-волка», а в 2010-м Universal выпустила ремейк с Бенисио Дель Торо, Энтони Хопкинсом, Эмили Блант и Хьюго Уивингом.

Источники: THR, Variety

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